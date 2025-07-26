РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9373 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины Атака РФ по Дружковке
853 1

Последствия вражеского удара по Дружковке: один раненый, повреждены 43 дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате российского удара по Дружковке в Донецкой области 25 июля ранен человек, есть разрушения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Один человек ранен, десять спасенных, повреждены 43 дома: последствия вчерашнего удара по Дружковке, что в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также возникли 10 очагов пожаров на территории частных домовладений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: под ударами Родинское, Мирноград, Дружковка и Константиновка, 10 раненых, есть многочисленные повреждения. ФОТОрепортаж

В эпицентр происшествия прибыли спасатели, где совместно с представителями Национальной полиции эвакуировали из зоны поражения 10 человек, среди них - 5 детей.

Последствия удара по Дружковке 25 июля

Сообщается, что все очаги возгораний ликвидированы. Общая площадь пожара составляет более 2500 кв. метров.

К ликвидации последствий привлекались пожарные, пиротехнические подразделения, техника ГСЧС, в частности - пожарный робот.

Последствия удара по Дружковке 25 июля
Последствия удара по Дружковке 25 июля
Последствия удара по Дружковке 25 июля
Последствия удара по Дружковке 25 июля
Последствия удара по Дружковке 25 июля

Автор: 

обстрел (28706) Донецкая область (10317) Краматорский район (508) Дружковка (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 