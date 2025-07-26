Последствия вражеского удара по Дружковке: один раненый, повреждены 43 дома. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В результате российского удара по Дружковке в Донецкой области 25 июля ранен человек, есть разрушения.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Один человек ранен, десять спасенных, повреждены 43 дома: последствия вчерашнего удара по Дружковке, что в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Как отмечается, также возникли 10 очагов пожаров на территории частных домовладений.
В эпицентр происшествия прибыли спасатели, где совместно с представителями Национальной полиции эвакуировали из зоны поражения 10 человек, среди них - 5 детей.
Сообщается, что все очаги возгораний ликвидированы. Общая площадь пожара составляет более 2500 кв. метров.
К ликвидации последствий привлекались пожарные, пиротехнические подразделения, техника ГСЧС, в частности - пожарный робот.
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