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В результате атаки FPV-дрона на Константиновку погиб гражданский житель

Авиаудары РФ по Константиновке

Сегодня, 26 июля, российские войска ударили FPV-дроном по Константиновке в Донецкой области, в результате чего погиб гражданский житель.

Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, передает Цензор.НЕТ.

"Война продолжает безжалостно забирать человеческие жизни. Сегодня российские оккупационные силы снова атаковали Константиновскую громаду, на этот раз - с помощью FPV-дрона. В результате этой коварной атаки погиб гражданский житель города", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что это уже не первый случай, когда дроны используются для террора мирного населения.

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"Такие удары являются непредсказуемыми и наносят значительный ущерб не только объектам инфраструктуры, но и забирают самое дорогое - человеческие жизни. Призываем всех жителей беречь себя и своих близких! Не игнорируйте угрозу - своевременно эвакуируйтесь в более безопасные регионы", - добавил начальник ГВА.

Автор: 

обстрел (28706) Донецкая область (10317) Краматорский район (508) Константиновка (1857)


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26.07.2025 19:27 Ответить
 
 