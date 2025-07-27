Сутки на Донетчине: под огнем Мирноград и Константиновка, 2 человека погибли, ранены. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 26 июля 2025 года, войска РФ интенсивно обстреливали три района Донетчины, под огнем находились Мирноград, Константиновка и Новоселовка.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Светлом Добропольской громады ранен человек, поврежден грузовик. В Мирнограде погиб человек.

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Краматорский район

В Лимане разрушены дом и хозяйственное сооружение; в Крымках ранены 2 человека, в Кривой Луке повреждены 3 дома, еще 1 — в Новоселовке. В Новодонецком повреждены многоэтажку и магазин, в Иверском — инфраструктурный объект и 2 промышленных сооружения. В Константиновке погиб человек, повреждены 14 частных домов, 2 линии электропередач и газопровод; в Марковом поврежден дом.

Бахмутский район

В Северске повреждено 3 дома.





