Доба на Донеччині: під ворожим вогнем три райони, двоє поранених. ФОТОрепортаж

Російські загарбники не припиняють обстрілів Донеччини. минулої доби, 28 липня, під ворожим вогнем опинилися щонайменше 17 населених пунктів. Зранку 20 липня ворог атакував Слов'янськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Мирнограді пошкоджено будинок. У Світлому Добропільської громади пошкоджено 4 приватні будинки, ще 1 - у Ганнівці; у Білицькому пошкоджено двоповерхівку. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено адмінбудівлю.

28 липня о 06:00 з боку російських окупаційних відбувся обстріл с.Гришине, повідомили у Покровській МВА. В результаті влучання FPV-дрона зруйновано приватний будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила.

О 06:30 стався обстріл південної частини м.Покровськ, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт і приватні будинки; у Яровій, Торському і Новоселівці пошкоджено по 2 будівлі. В Олександрівці пошкоджено 10 будинків і 2 нежитлові приміщення. У Новодонецькому пошкоджено крамницю і підприємство. У Дружківці пошкоджено будинок.У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 31 приватний будинок, 2 багатоповерхівки, підприємство і господарчу споруду; у Марковому пошкоджено 6 будинків.

У вівторок, 29 липня, російські окупаційні війська обстріляли Слов'янськ на Донеччині дронами, повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.



"Близько 6:00 місто зазнало ворожого обстрілу. БПЛА типу "шахед". Район промзони у провулку Ярослава Мудрого", - зазначив він.



За словами Ляха, інформації про постраждалих та загиблих немає.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

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