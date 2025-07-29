Сутки на Донетчине: под вражеским огнем - три района, двое раненых. ФОТОрепортаж

Российские захватчики не прекращают обстрелов Донетчины. за прошедшие сутки, 28 июля, под вражеским огнем оказались по меньшей мере 17 населенных пунктов. Утром 20 июля враг атаковал Славянск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Мирнограде поврежден дом. В Светлом Добропольской громады повреждены 4 частных дома, еще 1 - в Анновке; в Белицком повреждена двухэтажка. В Доброполье Криворожской громады повреждено админздание.

28 июля в 06:00 со стороны российских оккупационных состоялся обстрел с.Гришино, сообщили в Покровской ГВА. В результате попадания FPV-дрона разрушен частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

В 06:30 произошел обстрел южной части г. Покровск, в результате которого разрушен частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Краматорский район

В Лимане поврежден инфраструктурный объект и частные дома; в Яровой, Торском и Новоселовке повреждены по 2 здания. В Александровке повреждены 10 домов и 2 нежилых помещения. В Новодонецком повреждены магазин и предприятие. В Дружковке поврежден дом. В Константиновке ранен человек, поврежден 31 частный дом, 2 многоэтажки, предприятие и хозяйственная постройка; в Марково повреждено 6 домов.

Во вторник, 29 июля, российские оккупационные войска обстреляли Славянск в Донецкой области дронами, сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.



"Около 6:00 город подвергся вражескому обстрелу БПЛА типа "Шахед". Район промзоны в переулке Ярослава Мудрого", - отметил он.



По словам Ляха, информации о пострадавших и погибших нет.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 3 дома.

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