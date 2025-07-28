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Новости Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: россияне убили мирного жителя, четверо ранены

Обстрелы Донецкой области

В Донецкой области в течение суток в результате российской агрессии погиб мирный житель, четыре человека получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Доброполье повреждена многоэтажка, в Новом Донбассе - частный дом, в Белицком - админздание.

Во Владимировке Шаховской громады повреждено 15 домов, уничтожено - 5.

Краматорский район

В Лимане поврежден частный дом.

Вечером, 27 июля, в 20:25 Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Под ударом БпЛА "Молния-2" оказался частный сектор.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливаются окончательные последствия повреждений.

В Константиновке ранен человек, повреждена многоэтажка и 3 частных дома; в Иванополье повреждено 8 домов, еще 1 - в Белокузьминовке. В Ильиновке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 6 частных домов и 2 автомобиля.

Ночью оккупанты ударили FPV-дроном по Дружковке. Зафиксировано попадание в дорожное покрытие на улице Машиностроителей. В результате атаки был поврежден автомобиль.

Утром 28 июля, около 6:25 - еще одно попадание FPV-дрона в дорожное покрытие на улице Соборной. Там также был поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

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Автор: 

Краматорськ (2357) обстрел (28740) Донецкая область (10330) Бахмутский район (555) Краматорский район (516) Покровский район (806) Северск (135) Дружковка (36) Константиновка (1859) Доброполье (48) Новый Донбасс (2) Владимировка (6) Лиман (89) Белицкое (27)


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