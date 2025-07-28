Сутки в Донецкой области: россияне убили мирного жителя, четверо ранены
В Донецкой области в течение суток в результате российской агрессии погиб мирный житель, четыре человека получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Доброполье повреждена многоэтажка, в Новом Донбассе - частный дом, в Белицком - админздание.
Во Владимировке Шаховской громады повреждено 15 домов, уничтожено - 5.
Краматорский район
В Лимане поврежден частный дом.
Вечером, 27 июля, в 20:25 Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Под ударом БпЛА "Молния-2" оказался частный сектор.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сейчас устанавливаются окончательные последствия повреждений.
В Константиновке ранен человек, повреждена многоэтажка и 3 частных дома; в Иванополье повреждено 8 домов, еще 1 - в Белокузьминовке. В Ильиновке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 6 частных домов и 2 автомобиля.
Ночью оккупанты ударили FPV-дроном по Дружковке. Зафиксировано попадание в дорожное покрытие на улице Машиностроителей. В результате атаки был поврежден автомобиль.
Утром 28 июля, около 6:25 - еще одно попадание FPV-дрона в дорожное покрытие на улице Соборной. Там также был поврежден автомобиль. Пострадавших нет.
Бахмутский район
В Северске повреждены 4 дома.
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