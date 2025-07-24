Зона принудительной эвакуации семей с детьми расширена в Донецкой области, - ОВА
В Донецкой области расширили перечень населенных пунктов, в которых введена эвакуация семей с детьми принудительно.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Начинаем эвакуацию семей с детьми принудительно из города Доброполье, сел Анновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской громады и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской громады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее решение принято сегодня, 24 июля, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.
Сообщается, что всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 928 детей.
Начальник ОВА дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.
"Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности!" - добавил Филашкин.
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