Зона принудительной эвакуации семей с детьми расширена в Донецкой области, - ОВА

В Донецкой области расширили перечень населенных пунктов, в которых введена эвакуация семей с детьми принудительно.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Начинаем эвакуацию семей с детьми принудительно из города Доброполье, сел Анновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской громады и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской громады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение принято сегодня, 24 июля, на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: атаковано 12 населенных пунктов, шесть человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Сообщается, что всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 928 детей.

Начальник ОВА дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений ОГА в координации с правоохранителями как можно скорее организовать надлежащую эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.



"Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности!" - добавил Филашкин.

Смотрите: Рашисты атаковали ФАБами Константиновку. Погибли две женщины, 12 раненых. ФОТО