Зону примусової евакуації родин із дітьми розширено на Донеччині, - ОВА
У Донецькій області розширили перелік населених пунктів, у яких запроваджено евакуацію родин із дітьми у примусовий спосіб.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"Розпочинаємо евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка, Ракша Криворізької громади", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалено сьогодні, 24 липня, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.
Повідомляється, що загалом у цих населених пунктах наразі орієнтовно перебуває 928 дітей.
Начальник ОВА дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів ОДА у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.
"Вкотре наголошую: перебування на території Донецької несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!" - додав Філашкін.
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