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Новини Обстріли Донеччини Удари по Костянтинівці
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Рашисти атакували ФАБами Костянтинівку. Загинули дві жінки, 12 поранених. ФОТО

Російські окупанти вдарили ФАБами по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого загинули дві жінки, 12 цивільних дістали поранення.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько 11:02 рашисти тричі атакували місто "ФАБ-250" із модулем УМПК. Під ударом опинилась житлова забудова.

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"В результаті атаки окупантів на вулиці загинули 48 і 59-річні містянки. Крім того, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 12 цивільних віком від 41 до 85 років. У них діагностовано мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення, перелом, рвані та різані рани, забій і контузію.

Громадянам надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Серед пошкоджених об’єктів – 5 багатоповерхових та 8 приватних будинків, торговельні заклади, автотранспорт.

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РФ вдарила ФАБами по Костянтинівці Загинули дві жінки 12 поранених
РФ вдарила ФАБами по Костянтинівці Загинули дві жінки 12 поранених

Автор: 

обстріл (30002) Донецька область (9120) ФАБ (28) Краматорський район (507) Костянтинівка (385)


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Чого там сидiти...
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24.07.2025 15:01 Відповісти
чекають асфабадітєлєй
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24.07.2025 15:07 Відповісти
Не кизділо би ти. Сиділи ми якось у підвалі у Старкрні. Так от на питання куди поїдете , як що рускькі прийдуть. Відповідь була така : а чого ми повинні кудись іти. Тут наши хати , тут все що ми наживали. То закрий свого поганого рота і не ***** на людей. ТИ сам *** куди з міста торкнешся.
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24.07.2025 16:23 Відповісти
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24.07.2025 15:14 Відповісти
Ударів у відповідь можно навіть не очікувати. Їх не буде. Ми як мішен в тирі.
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24.07.2025 15:18 Відповісти
 
 