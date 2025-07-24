Рашисти атакували ФАБами Костянтинівку. Загинули дві жінки, 12 поранених. ФОТО
Російські окупанти вдарили ФАБами по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого загинули дві жінки, 12 цивільних дістали поранення.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
Так, близько 11:02 рашисти тричі атакували місто "ФАБ-250" із модулем УМПК. Під ударом опинилась житлова забудова.
"В результаті атаки окупантів на вулиці загинули 48 і 59-річні містянки. Крім того, зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 12 цивільних віком від 41 до 85 років. У них діагностовано мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення, перелом, рвані та різані рани, забій і контузію.
Громадянам надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Серед пошкоджених об’єктів – 5 багатоповерхових та 8 приватних будинків, торговельні заклади, автотранспорт.
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