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Новости Обстрелы Донетчины Удары по Константиновке
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Рашисты атаковали ФАБами Константиновку. Погибли две женщины, 12 раненых. ФОТО

Российские оккупанты ударили ФАБами по Константиновке в Донецкой области, в результате чего погибли две женщины, 12 гражданских получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, около 11:02 рашисты трижды атаковали город "ФАБ-250" с модулем УМПК. Под ударом оказалась жилая застройка.

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"В результате атаки оккупантов на улице погибли 48 и 59-летние горожанки. Кроме того, получили телесные повреждения различной степени тяжести 12 гражданских в возрасте от 41 до 85 лет. У них диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, перелом, рваные и резаные раны, ушиб и контузия.

Гражданам оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Среди поврежденных объектов - 5 многоэтажных и 8 частных домов, торговые заведения, автотранспорт.

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РФ ударила ФАБами по Константиновке Погибли две женщины 12 раненых
РФ ударила ФАБами по Константиновке Погибли две женщины 12 раненых

Автор: 

обстрел (28678) Донецкая область (10302) ФАБ (27) Краматорский район (500) Константиновка (1852)


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Чого там сидiти...
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24.07.2025 15:01 Ответить
чекають асфабадітєлєй
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24.07.2025 15:07 Ответить
Не кизділо би ти. Сиділи ми якось у підвалі у Старкрні. Так от на питання куди поїдете , як що рускькі прийдуть. Відповідь була така : а чого ми повинні кудись іти. Тут наши хати , тут все що ми наживали. То закрий свого поганого рота і не ***** на людей. ТИ сам *** куди з міста торкнешся.
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24.07.2025 16:23 Ответить
Люди просто тримаються за житло. Постраждалі, в основному, люди вже передпенсійного та пенсійного віку. Все життя прожили в одному місті. Їм дуже важко кинути набуте за життя майно та почати життя наново. Багато хто повернувся у рідні міста після евакуації 22-го року через дороге винаймання житла і неможливість влаштуватись на роботу.. А москалів там чекають не більше ніж в середньому по Україні.
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24.07.2025 16:55 Ответить
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24.07.2025 15:14 Ответить
Ударів у відповідь можно навіть не очікувати. Їх не буде. Ми як мішен в тирі.
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24.07.2025 15:18 Ответить
 
 