Рашисты атаковали ФАБами Константиновку. Погибли две женщины, 12 раненых. ФОТО
Российские оккупанты ударили ФАБами по Константиновке в Донецкой области, в результате чего погибли две женщины, 12 гражданских получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, около 11:02 рашисты трижды атаковали город "ФАБ-250" с модулем УМПК. Под ударом оказалась жилая застройка.
"В результате атаки оккупантов на улице погибли 48 и 59-летние горожанки. Кроме того, получили телесные повреждения различной степени тяжести 12 гражданских в возрасте от 41 до 85 лет. У них диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, перелом, рваные и резаные раны, ушиб и контузия.
Гражданам оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Среди поврежденных объектов - 5 многоэтажных и 8 частных домов, торговые заведения, автотранспорт.
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