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Последствия удара РФ по Харькову: 21 пострадавший, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж
В результате удара российских оккупантов по Харькову известно о, по меньшей мере, 21 пострадавшем, в том числе - 10-летней девочке.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"На одной из локаций выбиты стекла в многоквартирных домах, локализован пожар 7 автомобилей. На другой - в гаражном кооперативе повреждены гаражи и легковые автомобили. Также в результате удара загорелось гражданское предприятие", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 июля 2025 года войска РФ нанесли удары КАБами по Харькову.
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Pilat Pontiy #551794
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Jolli Rabbit
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Pilat Pontiy #551794
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Jolli Rabbit
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Стас #592531
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алекс алекс #477760
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