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Новости Фото Обстрелы Харькова
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Последствия удара РФ по Харькову: 21 пострадавший, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж

В результате удара российских оккупантов по Харькову известно о, по меньшей мере, 21 пострадавшем, в том числе - 10-летней девочке.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"На одной из локаций выбиты стекла в многоквартирных домах, локализован пожар 7 автомобилей. На другой - в гаражном кооперативе повреждены гаражи и легковые автомобили. Также в результате удара загорелось гражданское предприятие", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля 2025 года войска РФ нанесли удары КАБами по Харькову.

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Последствия обстрела Харькова КАБами 24 июля 2025 года
Последствия обстрела Харькова КАБами 24 июля 2025 года
Последствия обстрела Харькова КАБами 24 июля 2025 года
Последствия обстрела Харькова КАБами 24 июля 2025 года
Последствия обстрела Харькова КАБами 24 июля 2025 года
Последствия обстрела Харькова КАБами 24 июля 2025 года
Последствия обстрела Харькова КАБами 24 июля 2025 года

Автор: 

обстрел (28678) Харьков (7679) Харьковская область (1323) Харьковский район (451)


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Ну звичайно, все ж ППО сконцентровано для захисту ОП з янелохом та Верховною ЗРадою. В Харкові надія тільки на Бога.
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24.07.2025 12:57 Ответить
Ні, не сконцентровано. Туди просто не стріляють.
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24.07.2025 13:14 Ответить
Ви ж уже свистіли на весь світ, що придумали чим збивати КАБи. Наче вже й випробували - головне на3,14здіти про це кругом, а далі все без змін.
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24.07.2025 13:02 Ответить
КАБи збиваются ЗРК з ОЛС. Великобританія дала нам 50 шт таких. Але це замало. Радіус дії всього лише 5,0 км. Вітчизняний анналог має назву К415. Грошей на його виробництво чомусь нема, хоча він дуже бюджетний.
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24.07.2025 13:16 Ответить
Нищих кацапских чурок аювсех нужно уничтожить!
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24.07.2025 13:08 Ответить
З парадного виходять два ухилянта, чомусь засмучені
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24.07.2025 14:04 Ответить
 
 