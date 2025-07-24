Последствия удара РФ по Харькову: 21 пострадавший, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж

В результате удара российских оккупантов по Харькову известно о, по меньшей мере, 21 пострадавшем, в том числе - 10-летней девочке.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"На одной из локаций выбиты стекла в многоквартирных домах, локализован пожар 7 автомобилей. На другой - в гаражном кооперативе повреждены гаражи и легковые автомобили. Также в результате удара загорелось гражданское предприятие", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля 2025 года войска РФ нанесли удары КАБами по Харькову.

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