Рашисты ударили КАБом возле многоэтажки в Харькове. Также попадание по гражданскому предприятию (обновлено)

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Удар по Харькову. Предварительно КАБ", - говорится в сообщении.

Воздушные силы предупредили о пуске КАБ в направлении города с севера.

"Предварительно удар двумя КАБами был совершен по центральной части Харькова, Шевченковский район, жилая застройка" - добавил мэр.

Позже глава города сообщил, что КАБ попал по многоэтажке.

"Есть информация о том, что под завалами заблокированы люди. Второе попадание по гражданскому предприятию. Пожар. Информация о пострадавших пока не поступала", - отметил он.

"По уточненной информации - попадание рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 авто. Информация о пострадавших уточняется", - добавил Терехов.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары 2 КАБами по Шевченковскому району города.

На данный момент известно об одной пострадавшей — 27-летней женщине.

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