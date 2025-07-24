Рашисты ударили КАБом возле многоэтажки в Харькове. Также попадание по гражданскому предприятию (обновлено)
Российские оккупанты нанесли удар по Харькову.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Удар по Харькову. Предварительно КАБ", - говорится в сообщении.
Воздушные силы предупредили о пуске КАБ в направлении города с севера.
"Предварительно удар двумя КАБами был совершен по центральной части Харькова, Шевченковский район, жилая застройка" - добавил мэр.
Позже глава города сообщил, что КАБ попал по многоэтажке.
"Есть информация о том, что под завалами заблокированы люди. Второе попадание по гражданскому предприятию. Пожар. Информация о пострадавших пока не поступала", - отметил он.
"По уточненной информации - попадание рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 авто. Информация о пострадавших уточняется", - добавил Терехов.
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары 2 КАБами по Шевченковскому району города.
На данный момент известно об одной пострадавшей — 27-летней женщине.
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