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Новости Обстрел Харькова
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Рашисты ударили КАБом возле многоэтажки в Харькове. Также попадание по гражданскому предприятию (обновлено)

РФ нанесла удар КАБами по Харькову 24 июля 2025 года

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Удар по Харькову. Предварительно КАБ", - говорится в сообщении.

Воздушные силы предупредили о пуске КАБ в направлении города с севера.

"Предварительно удар двумя КАБами был совершен по центральной части Харькова, Шевченковский район, жилая застройка" - добавил мэр.

Позже глава города сообщил, что КАБ попал по многоэтажке.

"Есть информация о том, что под завалами заблокированы люди. Второе попадание по гражданскому предприятию. Пожар. Информация о пострадавших пока не поступала", - отметил он.

"По уточненной информации - попадание рядом с многоэтажным домом. На месте горят около 15 авто. Информация о пострадавших уточняется", - добавил Терехов.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары 2 КАБами по Шевченковскому району города.

На данный момент известно об одной пострадавшей — 27-летней женщине.

Читайте: Последствия вражеского удара по Сумах: ранены три человека, в тм числе ребенок, повреждены многоэтажки и машины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28678) Харьков (7679) КАБ (412) Харьковская область (1323) Харьковский район (451)


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Чекаємо , що зроблять у відповідь, скоріше за все - нічого.
Білгород чомусь не зрівняли досі с землею, не хочуть по своїх бити потужні лідери?
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24.07.2025 11:14 Ответить
 
 