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Новини Обстріл Харкова
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Рашисти вдарили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові. Є постраждалі (оновлено)

РФ вдарила КАБами по Харкову 24 липня 2025 року

Російські окупанти завдали удару по Харкову.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Удар по Харкову. Попередньо КАБ", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили попередили про пуск КАБ в напрямку міста з півночі.

"Попередньо удар двома КАБами було скоєно по центральній частині Харкова, Шевченківський район, житлова забудова" - додав мер.

Пізніше очільник міста повідомив, що КАБ влучив по багатоповерхівці.

"Є інформація про те, що під завалами заблоковані люди. Друге потрапляння по цивільному підприємству. Пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - зазначив він.

"За уточненою інформацією - влучання поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав Терехов.

Глава ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів 2 КАБами по Шевченківському району міста.

На цю хвилину відомо про одну постраждалу - 27-річну жінку.

Станом на 11:33 відомо про трьох постраждалих.

Станом на 12 годину кількість постраждалих зросла до 16.

Серед них - 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес.

Читайте: Наслідки ворожого удару по Сумах: поранено три особи, з них одна дитина, пошкоджено багатоповерхівки та автівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30002) Харків (5802) КАБ (413) Харківська область (1338) Харківський район (457)


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Білгород чомусь не зрівняли досі с землею, не хочуть по своїх бити потужні лідери?
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24.07.2025 11:14 Відповісти
 
 