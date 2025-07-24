Рашисти вдарили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові. Є постраждалі (оновлено)

Російські окупанти завдали удару по Харкову.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Удар по Харкову. Попередньо КАБ", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили попередили про пуск КАБ в напрямку міста з півночі.

"Попередньо удар двома КАБами було скоєно по центральній частині Харкова, Шевченківський район, житлова забудова" - додав мер.

Пізніше очільник міста повідомив, що КАБ влучив по багатоповерхівці.

"Є інформація про те, що під завалами заблоковані люди. Друге потрапляння по цивільному підприємству. Пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - зазначив він.

"За уточненою інформацією - влучання поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав Терехов.

Глава ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали ударів 2 КАБами по Шевченківському району міста.

На цю хвилину відомо про одну постраждалу - 27-річну жінку.

Станом на 11:33 відомо про трьох постраждалих.

Станом на 12 годину кількість постраждалих зросла до 16.

Серед них - 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес.

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