Сутки на Донетчине: атакованы 12 населенных пунктов, шесть человек получили ранения. ФОТОрепортаж
Под огнем за прошедшие сутки находились 12 населенных пунктов: города Доброполье, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Северск, Славянск, поселки Дробышево, Заречное, села Водянское, Старорайское, Татьяновка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
В Мирнограде вражеский FPV-дрон травмировал двух мирных жителей.
В Доброполье поврежден дом и 2 автомобиля; в Водянском ранены 3 человека, повреждены 5 домов.
Краматорский район
В Дробышево повреждены 3 дома и хозяйственная постройка. В Мирном Славянской громады повреждено админздание. В Новоселовке Черкасской громады повреждены 2 дома, 2 админздания и 3 автомобиля.
В результате дроновой атаки в Старорайском травмирован человек, повреждены транспортные средства.
В Заречном ранен гражданский человек, разрушены 3 дома.
По Константиновке россияне ударили артиллерией и дронами - ранили гражданское лицо, повредили многоквартирный и 3 частных дома, гараж, автобус. В Новодмитровке повреждены 2 дома и авто.
Бахмутский район
Из артиллерии армия РФ била по Северску - ранено гражданское лицо, разрушено 6 частных домов.
Кроме того, сегодня после полуночи оккупанты обстреляли Славянск, Константиновку и Новоселовку. Повреждены жилые дома, учебные заведения, дом культуры, автомобили.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль