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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: атакованы 12 населенных пунктов, шесть человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Под огнем за прошедшие сутки находились 12 населенных пунктов: города Доброполье, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Северск, Славянск, поселки Дробышево, Заречное, села Водянское, Старорайское, Татьяновка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В Мирнограде вражеский FPV-дрон травмировал двух мирных жителей.

В Доброполье поврежден дом и 2 автомобиля; в Водянском ранены 3 человека, повреждены 5 домов.

Краматорский район

В Дробышево повреждены 3 дома и хозяйственная постройка. В Мирном Славянской громады повреждено админздание. В Новоселовке Черкасской громады повреждены 2 дома, 2 админздания и 3 автомобиля.

В результате дроновой атаки в Старорайском травмирован человек, повреждены транспортные средства.

В Заречном ранен гражданский человек, разрушены 3 дома.

По Константиновке россияне ударили артиллерией и дронами - ранили гражданское лицо, повредили многоквартирный и 3 частных дома, гараж, автобус. В Новодмитровке повреждены 2 дома и авто.

Бахмутский район

Из артиллерии армия РФ била по Северску - ранено гражданское лицо, разрушено 6 частных домов.

Кроме того, сегодня после полуночи оккупанты обстреляли Славянск, Константиновку и Новоселовку. Повреждены жилые дома, учебные заведения, дом культуры, автомобили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: под ударами Славянск, Краматорск и Константиновка, есть жертвы и повреждения. ФОТОрепортаж

Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

обстрел (28678) Донецкая область (10302) Мирноград (95) Бахмутский район (548) Краматорский район (500) Покровский район (794) Северск (131) Старорайское (2) Константиновка (1852) Новодмитровка (7) Дробышево (5) Заречное (24) Новоселовка (2) Мирное (1) Доброполье (46) Родинское (1)


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