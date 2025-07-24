Доба на Донеччині: атаковано 12 населених пунктів, шестеро людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Під вогнем минулої доби перебували 12 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Сіверськ, Слов’янськ, селища Дробишеве, Зарічне, села Водянське, Старорайське, Тетянівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Мирнограді ворожий FPV-дрон травмував двох мирних жителів.

У Добропіллі пошкоджено будинок і 2 автівки; у Водянському поранено 3 людини, пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район

У Дробишевому пошкоджено 3 будинки та господарчу споруду. У Мирному Слов'янської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Новоселівці Черкаської громади пошкоджено 2 будинки, 2 адмінбудівлі і 3 автівки.

Внаслідок дронової атаки у Старорайському травмовано людину, пошкоджено транспортні засоби.

У Зарічному поранено цивільну особу, зруйновано 3 оселі.

По Костянтинівці росіяни вдарили артилерією і дронами – поранили цивільну особу, пошкодили багатоквартирний і 3 приватних будинки, гараж, автобус. У Новодмитрівці пошкоджено 2 будинки і авто.

Бахмутський район

З артилерії армія РФ била по Сіверську - поранено цивільну особу, зруйновано 6 приватних будинків.

Крім того, сьогодні після опівночі окупанти обстріляли Слов’янськ, Костянтинівку та Новоселівку. Пошкоджено житлові будинки, заклади освіти, будинок культури, автомобілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ, Краматорськ та Костянтинівка, є жертви і пошкодження. ФОТОрепортаж

















