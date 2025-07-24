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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: атаковано 12 населених пунктів, шестеро людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Під вогнем  минулої доби перебували 12 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Мирноград, Сіверськ, Слов’янськ, селища Дробишеве, Зарічне, села Водянське, Старорайське, Тетянівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

У Мирнограді ворожий FPV-дрон травмував двох мирних жителів.

У Добропіллі пошкоджено будинок і 2 автівки; у Водянському поранено 3 людини, пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район

У Дробишевому пошкоджено 3 будинки та господарчу споруду. У Мирному Слов'янської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Новоселівці Черкаської громади пошкоджено 2 будинки, 2 адмінбудівлі і 3 автівки.

Внаслідок дронової атаки у Старорайському травмовано людину, пошкоджено транспортні засоби.

У Зарічному поранено цивільну особу, зруйновано 3 оселі.

По Костянтинівці росіяни вдарили артилерією і дронами – поранили цивільну особу, пошкодили багатоквартирний і 3 приватних будинки, гараж, автобус. У Новодмитрівці пошкоджено 2 будинки і авто.

Бахмутський район

З артилерії армія РФ била по Сіверську - поранено цивільну особу, зруйновано 6 приватних будинків.

Крім того, сьогодні після опівночі окупанти обстріляли Слов’янськ, Костянтинівку та Новоселівку. Пошкоджено житлові будинки, заклади освіти, будинок культури, автомобілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ударами Слов’янськ, Краматорськ та Костянтинівка, є жертви і пошкодження. ФОТОрепортаж

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (30002) Донецька область (9120) Мирноград (96) Бахмутський район (553) Краматорський район (507) Покровський район (805) Сіверськ (130) Старорайське (2) Костянтинівка (385) Новодмитрівка (7) Дробишеве (6) Зарічне (24) Новоселівка (3) Мирне (1) Добропілля (47) Водянське (1)


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