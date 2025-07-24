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Новини Фото Обстріли Харкова
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Наслідки удару РФ по Харкову: 33 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару російських окупантів по Харкову відомо про щонайменше 21 постраждалу особу, зокрема 10-річну дівчинку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"На одній з локацій вибиті шибки у багатоквартирних будинках, локалізовано пожежу 7 автомобілів. На іншій – у гаражному кооперативі пошкоджені гаражі та легковики.

Також внаслідок удару зайнялося цивільне підприємство", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 33-х.

Нагадаємо, 24 липня 2025 року війська РФ завдали ударів КАБами по Харкову.

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Наслідки обстрілу Харкова КАБами 24 липня 2025 року
Наслідки обстрілу Харкова КАБами 24 липня 2025 року
Наслідки обстрілу Харкова КАБами 24 липня 2025 року
Наслідки обстрілу Харкова КАБами 24 липня 2025 року
Наслідки обстрілу Харкова КАБами 24 липня 2025 року
Наслідки обстрілу Харкова КАБами 24 липня 2025 року
Наслідки обстрілу Харкова КАБами 24 липня 2025 року

Автор: 

обстріл (30002) Харків (5802) Харківська область (1345) Харківський район (457)


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Ну звичайно, все ж ППО сконцентровано для захисту ОП з янелохом та Верховною ЗРадою. В Харкові надія тільки на Бога.
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24.07.2025 12:57 Відповісти
Ні, не сконцентровано. Туди просто не стріляють.
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24.07.2025 13:14 Відповісти
Ви ж уже свистіли на весь світ, що придумали чим збивати КАБи. Наче вже й випробували - головне на3,14здіти про це кругом, а далі все без змін.
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24.07.2025 13:02 Відповісти
КАБи збиваются ЗРК з ОЛС. Великобританія дала нам 50 шт таких. Але це замало. Радіус дії всього лише 5,0 км. Вітчизняний анналог має назву К415. Грошей на його виробництво чомусь нема, хоча він дуже бюджетний.
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24.07.2025 13:16 Відповісти
Нищих кацапских чурок аювсех нужно уничтожить!
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24.07.2025 13:08 Відповісти
З парадного виходять два ухилянта, чомусь засмучені
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24.07.2025 14:04 Відповісти
 
 