Наслідки удару РФ по Харкову: 33 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару російських окупантів по Харкову відомо про щонайменше 21 постраждалу особу, зокрема 10-річну дівчинку.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"На одній з локацій вибиті шибки у багатоквартирних будинках, локалізовано пожежу 7 автомобілів. На іншій – у гаражному кооперативі пошкоджені гаражі та легковики.



Також внаслідок удару зайнялося цивільне підприємство", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 33-х.

Нагадаємо, 24 липня 2025 року війська РФ завдали ударів КАБами по Харкову.

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