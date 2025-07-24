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Наслідки удару РФ по Харкову: 33 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж
Внаслідок удару російських окупантів по Харкову відомо про щонайменше 21 постраждалу особу, зокрема 10-річну дівчинку.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"На одній з локацій вибиті шибки у багатоквартирних будинках, локалізовано пожежу 7 автомобілів. На іншій – у гаражному кооперативі пошкоджені гаражі та легковики.
Також внаслідок удару зайнялося цивільне підприємство", - йдеться в повідомленні.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 33-х.
Нагадаємо, 24 липня 2025 року війська РФ завдали ударів КАБами по Харкову.
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Pilat Pontiy #551794
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Jolli Rabbit
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Pilat Pontiy #551794
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Jolli Rabbit
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Стас #592531
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алекс алекс #477760
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