Доба на Донеччині: росіяни вбили цивільного, четверо поранених
У Донецькій області протягом доби внаслідок російської агресії загинув мирний житель, четверо людей зазнали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку, у Новому Донбасі — приватний будинок, у Білицькому — адмінбудівлю.
У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 15 будинків, знищено — 5.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено приватний будинок.
Ввечері, 27 липня, о 20:25 Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Під ударом БпЛА "Молнія-2" опинився приватний сектор.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Наразі встановлюються остаточні наслідки пошкоджень.
У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і 3 приватні будинки; в Іванопіллі пошкоджено 8 будинків, ще 1 — в Білокузьминівці. В Іллінівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 6 приватних будинків і 2 автівки.
Вночі окупанти вдарили FPV-дрону по Дружківці. Зафіксовано влучання в дорожнє покриття на вулиці Машинобудівників. Внаслідок атаки було пошкоджено автомобіль.
Вранці 28 липня, близько 6:25 – ще одне влучання FPV-дрону у дорожнє покриття на вулиці Соборній. Там також був пошкоджений автомобіль. Постраждалих немає.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль