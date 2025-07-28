Доба на Донеччині: росіяни вбили цивільного, четверо поранених

У Донецькій області протягом доби внаслідок російської агресії загинув мирний житель, четверо людей зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку, у Новому Донбасі — приватний будинок, у Білицькому — адмінбудівлю.

У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 15 будинків, знищено — 5.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено приватний будинок.

Ввечері, 27 липня, о 20:25 Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Під ударом БпЛА "Молнія-2" опинився приватний сектор.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Наразі встановлюються остаточні наслідки пошкоджень.

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і 3 приватні будинки; в Іванопіллі пошкоджено 8 будинків, ще 1 — в Білокузьминівці. В Іллінівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 6 приватних будинків і 2 автівки.

Вночі окупанти вдарили FPV-дрону по Дружківці. Зафіксовано влучання в дорожнє покриття на вулиці Машинобудівників. Внаслідок атаки було пошкоджено автомобіль.

Вранці 28 липня, близько 6:25 – ще одне влучання FPV-дрону у дорожнє покриття на вулиці Соборній. Там також був пошкоджений автомобіль. Постраждалих немає.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

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