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Новини Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: росіяни вбили цивільного, четверо поранених

Обстріли Донеччини

У Донецькій області протягом доби внаслідок російської агресії загинув мирний житель, четверо людей зазнали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку, у Новому Донбасі — приватний будинок, у Білицькому — адмінбудівлю.

У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 15 будинків, знищено — 5.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено приватний будинок. 

Ввечері, 27 липня, о 20:25 Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Під ударом БпЛА "Молнія-2" опинився приватний сектор.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Наразі встановлюються остаточні наслідки пошкоджень.

У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку і 3 приватні будинки; в Іванопіллі пошкоджено 8 будинків, ще 1 — в Білокузьминівці. В Іллінівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 6 приватних будинків і 2 автівки.

Вночі окупанти вдарили FPV-дрону по Дружківці. Зафіксовано влучання в дорожнє покриття на вулиці Машинобудівників. Внаслідок атаки було пошкоджено автомобіль.

Вранці 28 липня, близько 6:25 – ще одне влучання FPV-дрону у дорожнє покриття на вулиці Соборній. Там також був пошкоджений автомобіль. Постраждалих немає.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

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Автор: 

Краматорськ (736) обстріл (30064) Донецька область (9148) Бахмутський район (560) Краматорський район (522) Покровський район (814) Сіверськ (134) Дружківка (35) Костянтинівка (392) Добропілля (49) Новий Донбас (2) Володимирівка (6) Лиман (88) Білицьке (26)


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