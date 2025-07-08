Бійці 31 ОМБр вийшли з "кишені" північніше Рівнополя на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Воїни 1-го механізованого батальйону 31-ї окремої механізованої бригади успішно вийшли з тактичного оточення ворогом північніше Рівнополя Донецької області.

Про це 8 липня повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Закінчилася тривала епопея з утримання складної ділянки фронту, оточеної з трьох боків. Всі бійці, які перебували на позиціях, змогли вийти цілими, лише один легкий поранений при виході", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що гарнізон цієї ділянки фронту останні півтора місяця не так часто вступав у бій, оскільки російські загарбники вирішили йти по трасі та через Новопіль.

Однак, додають у DeepState, перед цим там йшли запеклі битви та навіть мінометні розрахунки вимушені були приймати стрілецький бій.

"В цілому бійці 31 ОМБр проявили стійкість і протримали значно довше, ніж було потрібно. Черговий подвиг української піхоти, саме на таких і тримається багато речей на фронті", - додали аналітики.

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