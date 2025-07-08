УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10794 відвідувача онлайн
Новини Фото Бойові дії на сході
2 268 3

Бійці 31 ОМБр вийшли з "кишені" північніше Рівнополя на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Воїни 1-го механізованого батальйону 31-ї окремої механізованої бригади успішно вийшли з тактичного оточення ворогом північніше Рівнополя Донецької області.

Про це 8 липня повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Закінчилася тривала епопея з утримання складної ділянки фронту, оточеної з трьох боків. Всі бійці, які перебували на позиціях, змогли вийти цілими, лише один легкий поранений при виході", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що гарнізон цієї ділянки фронту останні півтора місяця не так часто вступав у бій, оскільки російські загарбники вирішили йти по трасі та через Новопіль.

Українські бійці вийшли з оточення біля Рівнополя на Донеччині

Однак, додають у DeepState, перед цим там йшли запеклі битви та навіть мінометні розрахунки вимушені були приймати стрілецький бій.

"В цілому бійці 31 ОМБр проявили стійкість і протримали значно довше, ніж було потрібно. Черговий подвиг української піхоти, саме на таких і тримається багато речей на фронті", - додали аналітики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни окупували Лобкове та Піддубне, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

оточення (23) Донецька область (9017) бойові дії (4241) 31 окрема механізована бригада (5) Волноваський район (310) Рівнопіль (4) DeepState (191)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопці , Ви наші Героі і надія 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
08.07.2025 17:49 Відповісти
Герої і Подвиги - це зазвичай проіоби командування!...
Героям Слава!...
показати весь коментар
08.07.2025 18:06 Відповісти
Це майже, як переможно відступили🤔🧐😁 І що, далі чекаємо щось типу "Відступати нікуди,- позаду Київ", з такими союзниками і темпами поставки від них зброї недовго залишилось... А потім що, героїчне форсування Дніпра кацапами, допоки дупами не впремось в підніжжя Карпат, чи у нас ще є оптимісти, які думають, що кацапи зупиняться на Збручі... ага, ждітє... Кацап зупиниться лише тоді, коли йому вибити до останнього всі зуби, та вирвати з дупи ноги, а замість них вставити руки, - ось це І є найкращий рецепт української перемоги, а ще одне слово Україна повинно у кацапа викликати тваринний жах і асоціюватися з одним поняттям - невідворотна смерть та територія, де кацапа чекає миттєвій кінець... Але поки різного виду ******** типу слуг народу у вигляді лисого чи юзіка з 95 кварталу будуть дупи у Раді відсижувати та морди на сцені наїдати тільки і будемо читати про черговий героїчний відступ з нікчемних у тактичному відношенні ділянок фронту, - сумно, але факт.
показати весь коментар
08.07.2025 18:52 Відповісти
 
 