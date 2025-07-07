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Новини Оновлення мапи DeepState
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Росіяни окупували Лобкове та Піддубне, - DeepState. КАРТИ

Російські війська захопили Лобкове в Запорізькій області та Піддубне в Донецькій області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Лобкове та Піддубне, а також просунувся біля Степового та Рівнополя", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог окупував Новоукраїнку та Зелений Кут на Донеччині, - DeepState. МАПА

Росіяни окупували Піддубне

Росіяни просунулись біля Рівнополя

Автор: 

окупація (6774) Запорізька область (3808) Донецька область (9000) Волноваський район (308) Василівський район (61) Рівнопіль (3) Піддубне (4) Степове (3) Лобкове (4) війна в Україні (5118) DeepState (189)


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Топ коментарі
+9
якби в Азербайджані наобирали президентом кремлівського клоуна Галустяна, то в них було б те саме грьобане ганьбище, що в нас зараз. Самі розумієте, що під орудою кремлівського клоуна Азербайджан не мав би жодного шансу повернути собі Нагорний Карабах та відновити територіальну цілісність та історичну справедливість. До нашого мудрова наріда це вища математика, нє всьо так адназначна, какаяразніца, то всьо Байден, Трамп, Порошенко (нужноє падчєркнуть) вінавати, а ZEлупа нє прі чьом.
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07.07.2025 00:53 Відповісти
+3
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07.07.2025 00:44 Відповісти
+3
Добусифікувались. Фронт валиться як картковий дом, але добре що на ту сторону переходи поки що поодинокі.
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07.07.2025 01:00 Відповісти
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07.07.2025 00:44 Відповісти
якби в Азербайджані наобирали президентом кремлівського клоуна Галустяна, то в них було б те саме грьобане ганьбище, що в нас зараз. Самі розумієте, що під орудою кремлівського клоуна Азербайджан не мав би жодного шансу повернути собі Нагорний Карабах та відновити територіальну цілісність та історичну справедливість. До нашого мудрова наріда це вища математика, нє всьо так адназначна, какаяразніца, то всьо Байден, Трамп, Порошенко (нужноє падчєркнуть) вінавати, а ZEлупа нє прі чьом.
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07.07.2025 00:53 Відповісти
Все правильно, тілько президентом мали би обрати сина клоуна Галустяна. Трон у Азербайджані був переданий на спадщину.
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07.07.2025 01:09 Відповісти
Добусифікувались. Фронт валиться як картковий дом, але добре що на ту сторону переходи поки що поодинокі.
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07.07.2025 01:00 Відповісти
Україні (без допомоги) всього нехватає.
В першу чергу дронів і піхотинців.
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07.07.2025 01:03 Відповісти
timesofisrael.com
IDF оголошує, що цього тижня розпочне видачу 54 000 повісток членам ультраортодоксальної спільноти, чий звільнення від військової служби як студентів єшиви більше не є дійсним, після закінчення попереднього юридичного договору.
Виклики будуть розподілені кількома етапами протягом липня, з призначеннями на укладення контрактів, запланованими протягом 2025 року призову, повідомляє армія.
В рамках ширшого процесу набору IDF заявляє, що зосередиться на виявленні кандидатів з високим потенціалом для бойових і передових ролей підтримки, посилаючись на зростаючі оперативні потреби.
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07.07.2025 01:05 Відповісти
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07.07.2025 01:06 Відповісти
Росіяни окупували Лобкове

А рузьгих окупували лобкові воші!
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07.07.2025 02:00 Відповісти
 
 