Росіяни окупували Лобкове та Піддубне, - DeepState. КАРТИ

Російські війська захопили Лобкове в Запорізькій області та Піддубне в Донецькій області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Лобкове та Піддубне, а також просунувся біля Степового та Рівнополя", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог окупував Новоукраїнку та Зелений Кут на Донеччині, - DeepState. МАПА