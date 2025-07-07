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Росіяни окупували Лобкове та Піддубне, - DeepState. КАРТИ
Російські війська захопили Лобкове в Запорізькій області та Піддубне в Донецькій області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Лобкове та Піддубне, а також просунувся біля Степового та Рівнополя", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 kelt kant
показати весь коментар07.07.2025 00:53 Відповісти Посилання
+3 Перехватчик
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+3 la-la-la
показати весь коментар07.07.2025 01:00 Відповісти Посилання
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