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Ворог окупував Новоукраїнку та Зелений Кут на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські загарбники мають успіхи у Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState
"Ворог окупував Новоукраїнку та Зелений Кут, а також просунувся біля Одрадного", - йдеться в повідомленні.
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а тут отаке - хтось потужно і незламно бреше...
Новопавлівський напрямок:
Найбільш загрозливий напрямок для ЗСУ.
Очевидно, що українські війська, на даний момент, зазнають тут відчутної поразки, принаймні в тактичному масштабі, що загрожує перерости в оперативно-тактичну. Фактично рухнула вся система оборони ЗСУ на південь від річки Вовча в Донецькій області !
Противник глибоко та впевнено вклинився у бойові порядки частин та з'єднань ЗСУ на цьому напрямку, просуваючись досить високими темпами (до 10-12 квадратних кілометрів на добу). І сили та засоби ЗСУ, які діють на цьому напрямку, не можуть не лише "блокувати", а навіть зупинити цей прорив противника.
5-та, 36-та та 29-та ЗВА противника, посилені частиною сил його 35-ї ЗВА та ряду бригад морської піхоти, УСПІШНО наступають одразу на кількох напрямках та ділянках, зокрема:
- 36-та омсбр, зі складу 29-ї ЗВА противника, прорвалася глибоко у фланг підрозділам ЗСУ, що оборонялися як на Покровському, так і безпосередньо на Новопавлівському напрямках, вздовж південного берега річки Вовча. Водночас захопивши селища Запоріжжя, Ялта, її передові підрозділи вже вийшли на рубіж Зірка-Піддубне.
- Частини та з'єднання 36-ї ЗВА (37-ма омсбр, 5-та окрема танкова бригада/отбр), посилені 336-ю окремою бригадою морської піхоти (обрмп), частиною сил 40-ї обрмп та кількома «мобілізаційними» мотострілецькими полками (наприклад, «штурмовий» 1443-й мсп) послідовно захопили села Веселе, Федорівка, Комар, Перебудова та фактично повністю зайняли район злиття річок Мокрі, Яли та Вовча.
- У свою чергу, найпотужніша у складі УВ «Восток», 5-та ЗВА (127-ма мсд, 60-та омсбр, 57-ма омсбр), посилена рядом підрозділів зі складу 69-ї окремої бригади прикриття (обрп) 35-ї ЗВА, захопила фланговий район Шевченко - Бурлацьке - Привільне - Вільне Поле і продовжує успішно наступати у північно-західному та північному напрямках, зокрема, вийшла на рубіж Зелене Поле - Новосілка (69-та обрп), прорвалася на південну околицю села Воскресенка (60-та омсбр), одночасно успішно просуваючись на захід від Федорівки (127-ма мсд).
Ситуація на цьому напрямку виглядає набагато небезпечнішою, ніж ситуація на Сумському напрямку і загрожує більш негативними наслідками. Причому, як в оперативному, так й в перспективі, в стратегічному плані.
Якщо найближчим часом ситуація тут не стабілізується, то військово-політичному керівництву України слід готуватися до формування Павлоградського операційного напрямку та появи ДУЖЕ ЗНАЧНИХ труднощів на Запорізькому напрямку!
Покровський і Костянтинівський напрямки:
Командування УВ противника "Центр" продовжує зосереджувати зусилля на своїх флангах - в районі свого тактичного вклинення на північ від Воздвиженки, як безпосередньо в напрямку Костянтинівки, так і в напрямку Мирноград - Покровськ (тут діє частина сил 51-ї та 8-ї ЗВА, 68-го армійського корпусу/АК, 2-ї ЗВА), а також - на південний захід від Покровська, в смузі наступу 41-ї ЗВА (90-а танкова дивізія/тд, 35-ї та 74-ї омсбр), яка була посилена підрозділами ряду з'єднань 2-ї ЗВА (27-ма мсд, 137-ма омсбр).
На даний момент, незважаючи на високий рівень активності передових підрозділів противника (в середньому від 30 до 40 атак та штурмів за добу), темпи його просування на згаданих напрямках почали сповільнюватися.
Зокрема:
- На Покровському напрямку 39-та омсбр та частина сил 150-ї мсд після захоплення ними сіл Коптеве та Малинівка змушені були втягнутися у затяжні та кровопролитні бої за Новоторецьке та Новоекономічне з мінімальним темпом просування, а то й за його відсутності.
Підрозділи 110-ї омсбр 51-ї ЗВА, що діють на південь, вже кілька тижнів не можуть прорватися до Новоекономічного з боку Миролюбівки. Хоча відстань там не більше 1,5-2 км.
- Своєю чергою, 20-та мсд 8-ї ЗВА продовжує повзти вздовж дороги Покровськ-Бахмут від Новооленівки до Яблунівки. Причому, чим далі, тим повільніше. Більш того, ЗСУ, очевидно, вперто утримують Попів Яр і район села Полтавка, залишаючи за собою можливість флангової протидії просуванню 20-ї мсд.
Очевидно, що командування УВ "Центр" у цьому районі наразі намагається вирішити зразу два завдання - прорватися в район селища Родинське (з метою обходу Покровська з півночі та північного заходу) та вийти на ближні підступи до Костянтинівки через Яблунівку, з південного заходу, в обхід Клебан-Бицького водосховища із заходу. Єдиною проблемою для противника є те, що це вимагає його одночасних дій у напрямках, що РОЗХОДЯТЬСЯ.
Поки що противник має ЗНАЧНУ перевагу в чисельності боєздатної штурмової піхоти і тому може собі це дозволити. Однак, якби я був на місці українського командування, то все одно спробував би скористатися цією очевидною тактичною помилкою противника і «відрізати» одне з його «щупалець». Інша справа, що у ЗСУ, очевидно, на даний момент, немає ні сил, ні можливостей це зробити.
На протилежному фланзі, де 41-ша ЗВА противника за підтримки частини сил 2-ї ЗВА намагається просунутися обома берегами річки Солона і водночас у смузі 90-ї тд робить наполегливі спроби «вклинитися» в Дніпропетровську область, його командування, очевидно, вирішує завдання виходу на рубіж Муравка-Новомиколаївка.
Підрозділи 137-ї та 74-ї омсбр вперто атакують уздовж річки Солона (з боку нещодавно захопленої Новосергіївки), а 90-та тд з парою приданих "штурмових" мотострілецьких полків атакує з півдня від Котлярівки. На даний момент противник фактично вийшов на околиці обох селищ і, імовірно, готується до їх фінального штурму.
Водночас 90-та танкова дивізія веде вперті бої за утримання населеного пункту Горіхове і намагається прорватися безпосередньо на Новопавлівку на північ від нього. Поки що - без особливого успіху.
Торецький напрямок:
Очевидно, що командування 51-ї та 8-ї ЗВА противника, сили та засоби яких діють на цьому напрямку, наразі здійснює їх перегрупування. Інтенсивність атакуючих/штурмових дій противника падала протягом кількох днів минулого та нинішнього тижнів, до 6-8 за добу.
Разом з тим, противник продовжує зосереджувати зусилля на двох основних напрямках - Романівка - Катеринівка, де наступають підрозділи зі складу 150-ї мсд (8-а ЗВА) та Деліївка - Біла Гора, де атакує нещодавно введена у бій 4-а омсбр 51-ї ЗВА.
Судячи з усього, вороже командування вирішило «зібрати» 8-му ЗВА воєдино, в межах однієї смуги, з'єднавши обидві її дивізії (20-ту і 150-ту мсд) на одному напрямку. На даний момент обидві дивізії діють на південь від Костянтинівки, відповідно, намагаючись просунутися з Новооленівки до Яблунівки та з Романівки до Катеринівки.
Своєю чергою, з'єднання та частини 51-ї ЗВА діють безпосередньо з Торецька, намагаючись просуватися одночасно на Білу Гору, Плещіївку та на ту ж Катеринівку.
Сенс очевидний. Обійти з обох флангів (із заходу та сходу) досить потужний вузол оборони ЗСУ в районі Щербинівки. Поки що ворогу вдалося підійти до самої Щербинівки лише з боку Торецька (в районі вулиці Короленка).
Харківський напрямок:
Дещо активізувався противник безпосередньо в районі Вовчанська (до 8-10 сутичок за добу), де передові підрозділи зі складу колишньої 138-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр), а нині 68-ї мотострілецької дивізії (мсд) 6-ї загальновійськової армії (ЗВА), «імені латвійських стрільців», атакували передові позиції ЗСУ в районі «Олійного заводу», мали просування до 250-300 метрів.
Своєю чергою, підрозділи ЗСУ, атакувавши противника, у прикордонної смузі Харківської області на північ від населеного пункту Висока Яруга, де раніше противник вклинився на пару км, повністю витіснили його за лінію державного кордону.
Судячи з усього, на даний момент увага командування 6-ї ЗВА противника зосереджена на смузі іншої її дивізії - 69-ї мсд, що діє на Куп'янському напрямку. Тому така активізація противника, швидше за все, пов'язана з прагненням покращити у тактичному сенсі передові позиції 68-ї мсд, шляхом проведення атакуючих дій силами виключно її передових підрозділів, причому обмеженого масштабу, в межах міста Вовчанська.
Сумський напрямок:
Тривають інтенсивні бої по всьому периметру вклинення Курської групи військ противника, зі складу його угруповання військ (УВ) «Север», у прикордонну смугу Сумської області України.
Сторони активно атакують/контратакують одна одну. Зокрема, ЗСУ вдалося, протягом крайніх 2-х днів, провести серію контратак у тактичній зоні, відтіснивши передові підрозділи противника - на північ від Андріївки, на схід від Юнаківки та на північний схід від хутора Садки (загальна площа звільненої території становила до 4-х квадратних кілометрів).
Своєю чергою, противник, перекинувши з району Юнаківки в район Тьоткіно (Курська область РФ) підрозділи зі складу 217-го та 119-го парашутно-десантних полків (пдп) 106-ї повітряно-десантної дивізії (пдд), а також посиливши їх підрозділами зі складу 346-го мотострілецького полку (мсп), здійснив серію атак у напрямку Тьоткіно - Рижівка, з метою витіснення передових підрозділів ЗСУ за лінію держкордону, мав просування до 150 метрів.
Ще меншого результату досягли штурмові підрозділи зі складу 83-ї та 11-ї окремих десантно-штурмових бригад (одшбр) на схід від Яблунівки (до 100 м).
Тож, перегрупування 106-ї пдд противника на інший напрямок "дещо затягується". Очевидно, командування УВ