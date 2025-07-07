Россияне оккупировали Лобково и Поддубное, - DeepState
Российские войска захватили Лобково в Запорожской области и Поддубное в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Лобково и Поддубное, а также продвинулся возле Степного и Ровнополя", - говорится в сообщении.
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