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Россияне оккупировали Лобково и Поддубное, - DeepState

Российские войска захватили Лобково в Запорожской области и Поддубное в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Лобково и Поддубное, а также продвинулся возле Степного и Ровнополя", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг оккупировал Новоукраинку и Зеленый Кут в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Россияне оккупировали Поддубное

Россияне продвинулись возле Ровнополя

Автор: 

оккупация (10220) Запорожская область (3276) Донецкая область (10190) Волновахский район (307) Васильевский район (61) Ровнополь (4) Поддубное (3) Степовое (3) Лобковое (5) война в Украине (5088) DeepState (188)


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Топ комментарии
+24
якби в Азербайджані наобирали президентом кремлівського клоуна Галустяна, то в них було б те саме грьобане ганьбище, що в нас зараз. Самі розумієте, що під орудою кремлівського клоуна Азербайджан не мав би жодного шансу повернути собі Нагорний Карабах та відновити територіальну цілісність та історичну справедливість. До нашого мудрова наріда це вища математика, нє всьо так адназначна, какаяразніца, то всьо Байден, Трамп, Порошенко (нужноє падчєркнуть) вінавати, а ZEлупа нє прі чьом.
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07.07.2025 00:53 Ответить
+12
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07.07.2025 00:44 Ответить
+5
timesofisrael.com
IDF оголошує, що цього тижня розпочне видачу 54 000 повісток членам ультраортодоксальної спільноти, чий звільнення від військової служби як студентів єшиви більше не є дійсним, після закінчення попереднього юридичного договору.
Виклики будуть розподілені кількома етапами протягом липня, з призначеннями на укладення контрактів, запланованими протягом 2025 року призову, повідомляє армія.
В рамках ширшого процесу набору IDF заявляє, що зосередиться на виявленні кандидатів з високим потенціалом для бойових і передових ролей підтримки, посилаючись на зростаючі оперативні потреби.
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07.07.2025 01:05 Ответить
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07.07.2025 00:44 Ответить
якби в Азербайджані наобирали президентом кремлівського клоуна Галустяна, то в них було б те саме грьобане ганьбище, що в нас зараз. Самі розумієте, що під орудою кремлівського клоуна Азербайджан не мав би жодного шансу повернути собі Нагорний Карабах та відновити територіальну цілісність та історичну справедливість. До нашого мудрова наріда це вища математика, нє всьо так адназначна, какаяразніца, то всьо Байден, Трамп, Порошенко (нужноє падчєркнуть) вінавати, а ZEлупа нє прі чьом.
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07.07.2025 00:53 Ответить
Все правильно, тілько президентом мали би обрати сина клоуна Галустяна. Трон у Азербайджані був переданий на спадщину.
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07.07.2025 01:09 Ответить
Галустян армян. Хотя какая разница, макака и есть макака.
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07.07.2025 04:43 Ответить
Картковий дом? Палишся, кацапе.
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07.07.2025 02:31 Ответить
Иди отдохни, российский ослик только что зарегистрированный , тут не наливают ,не только сегодня а и вообще.
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07.07.2025 04:03 Ответить
Олено,будь ласочка,кацапською не пиши...
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07.07.2025 05:56 Ответить
la-la-la ***** ватная ваших чмобиков уже больше миллиона ДОХЛЫХ
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07.07.2025 07:47 Ответить
Україні (без допомоги) всього нехватає.
В першу чергу дронів і піхотинців.
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07.07.2025 01:03 Ответить
timesofisrael.com
IDF оголошує, що цього тижня розпочне видачу 54 000 повісток членам ультраортодоксальної спільноти, чий звільнення від військової служби як студентів єшиви більше не є дійсним, після закінчення попереднього юридичного договору.
Виклики будуть розподілені кількома етапами протягом липня, з призначеннями на укладення контрактів, запланованими протягом 2025 року призову, повідомляє армія.
В рамках ширшого процесу набору IDF заявляє, що зосередиться на виявленні кандидатів з високим потенціалом для бойових і передових ролей підтримки, посилаючись на зростаючі оперативні потреби.
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07.07.2025 01:05 Ответить
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07.07.2025 01:06 Ответить
Вони все рівно не підуть в армію- це ж ортодокси, вони принципіально і від ковіда не прививалися.
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07.07.2025 04:05 Ответить
Ізраїльська армія вже має досвід роботи з ортодоксами.
Піхотний батальйон "Нецах Iєгуда"( "Judea Forever"), створений 25 років тому, діє здебільшого на Західному березі річки Йордан.
Його командири - спеціальні рабини, бійці з ортодоксальної єврейської громади.
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07.07.2025 05:28 Ответить
Росіяни окупували Лобкове

А рузьгих окупували лобкові воші!
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07.07.2025 02:00 Ответить
Воші окупували лобкове. Звучить!
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07.07.2025 02:34 Ответить
Оце перемога в тебе?
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07.07.2025 05:58 Ответить
кацапье - сколько даешь трупов русни за один лобок?
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07.07.2025 07:56 Ответить
В 2022р. Военкомати казали йдіть додому зброї немає на всіх , випускали за кордон усіх , понапридумавали системт шлях **** ,не провели мобілізацію президент не звернувся долюдей з призивом вставати до лав армії, не створтли великий резерв, так війни у війнах не перемагають.....
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07.07.2025 05:16 Ответить
Ви як опинились за кордоном?
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07.07.2025 06:19 Ответить
Sсhool Bus не отмазывай ЗЕ-зрадника и убивцю украинцев, все правильно он написал
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07.07.2025 07:57 Ответить
Тому що тоді людей по йшло бвльше, ніж фізично можна мобілізувати Може пора вже зрозуміти, що ресурси трохи відрізняються у країн. А ще подякуйте за "патужний контрнаступ"
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07.07.2025 07:35 Ответить
Звідки такі дані?
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07.07.2025 08:31 Ответить
З відкритих джерел. Мабуть брешуть...
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07.07.2025 09:04 Ответить
З цим клоуном що при владі годі надіятись на щось інше.
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07.07.2025 08:12 Ответить
Кожного дня ворог щось окуповує, а в бункері все нормально, головне для Зе не втратити посаду, а міста і села, то таке, не шкода. Не йому ж їх визволяти, тим більше, що в Омані їх продали за годину.
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07.07.2025 08:17 Ответить
Соболівка під Купьянском як? https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375?hl=ru-RU
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07.07.2025 09:27 Ответить
 
 