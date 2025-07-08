Бойцы 31-й ОМБр вышли из "кармана" севернее Ривнополя на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Воины 1-го механизированного батальона 31-й отдельной механизированной бригады успешно вышли из тактического окружения врагом севернее Ривнополя Донецкой области.

Об этом 8 июля сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Закончилась длительная эпопея по удержанию сложного участка фронта, окруженного с трех сторон. Все бойцы, находившиеся на позициях, смогли выйти целыми, только один легкий раненый при выходе", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что гарнизон этого участка фронта последние полтора месяца не так часто вступал в бой, поскольку российские захватчики решили идти по трассе и через Новополье.

Однако, добавляют в DeepState, перед этим там шли ожесточенные битвы и даже минометные расчеты вынуждены были принимать стрелковый бой.

"В целом бойцы 31-й ОМБр проявили стойкость и продержали значительно дольше, чем требовалось. Очередной подвиг украинской пехоты, именно на таких и держится многое на фронте", - добавили аналитики.

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