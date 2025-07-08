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Бойцы 31-й ОМБр вышли из "кармана" севернее Ривнополя на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Воины 1-го механизированного батальона 31-й отдельной механизированной бригады успешно вышли из тактического окружения врагом севернее Ривнополя Донецкой области.

Об этом 8 июля сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Закончилась длительная эпопея по удержанию сложного участка фронта, окруженного с трех сторон. Все бойцы, находившиеся на позициях, смогли выйти целыми, только один легкий раненый при выходе", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что гарнизон этого участка фронта последние полтора месяца не так часто вступал в бой, поскольку российские захватчики решили идти по трассе и через Новополье.

Украинские бойцы вышли из окружения возле Ровнополя в Донецкой области

Однако, добавляют в DeepState, перед этим там шли ожесточенные битвы и даже минометные расчеты вынуждены были принимать стрелковый бой.

"В целом бойцы 31-й ОМБр проявили стойкость и продержали значительно дольше, чем требовалось. Очередной подвиг украинской пехоты, именно на таких и держится многое на фронте", - добавили аналитики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг не отказывается от намерений войти в Днепропетровскую область, но воины 31 ОМБр удерживают участок фронта, - Силы обороны Юга

Автор: 

окружение (47) Донецкая область (10198) боевые действия (4488) 31 отдельная механизированная бригада (6) Волновахский район (308) Ровнополь (4) DeepState (189)


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Хлопці , Ви наші Героі і надія 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.07.2025 17:49 Ответить
Герої і Подвиги - це зазвичай проіоби командування!...
Героям Слава!...
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08.07.2025 18:06 Ответить
Це майже, як переможно відступили🤔🧐😁 І що, далі чекаємо щось типу "Відступати нікуди,- позаду Київ", з такими союзниками і темпами поставки від них зброї недовго залишилось... А потім що, героїчне форсування Дніпра кацапами, допоки дупами не впремось в підніжжя Карпат, чи у нас ще є оптимісти, які думають, що кацапи зупиняться на Збручі... ага, ждітє... Кацап зупиниться лише тоді, коли йому вибити до останнього всі зуби, та вирвати з дупи ноги, а замість них вставити руки, - ось це І є найкращий рецепт української перемоги, а ще одне слово Україна повинно у кацапа викликати тваринний жах і асоціюватися з одним поняттям - невідворотна смерть та територія, де кацапа чекає миттєвій кінець... Але поки різного виду ******** типу слуг народу у вигляді лисого чи юзіка з 95 кварталу будуть дупи у Раді відсижувати та морди на сцені наїдати тільки і будемо читати про черговий героїчний відступ з нікчемних у тактичному відношенні ділянок фронту, - сумно, але факт.
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08.07.2025 18:52 Ответить
 
 