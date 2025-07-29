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Новости Фото Боевые действия на Покровском направлении Угроза окружения ВСУ на Покровском направлении
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Украинские защитники под Покровском и Мирноградом рискуют оказаться в окружении, - военные. КАРТА

Три украинские бригады, которые стоят под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, могут оказаться в окружении из-за стремительного продвижения российских войск в сторону Доброполья - Родинского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал УП командир роты с Покровского направления.

Отмечается, что за последние три месяца российский выступ на трассе Покровск-Константиновка вытянулся в "кишку" более чем на 10 километров, которая теперь формирует восточную "клешню" для охвата сразу двух важных городов - Покровска и Мирнограда.

На шахте возле Родинского уже несколько дней идут бои, первая группа врага также проникла в городскую застройку Родинского. Российские оккупанты иногда заходят в восточную часть Красного Лимана возле Родинского и атакуют шахту между Новоэкономичным и Мирноградом.

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Параллельно россияне пытаются дотянуться до Нового Шахового, расположенного в 7 километрах от Доброполья.

Таким образом рашисты стремятся перерезать главную дорогу снабжения украинских войск на Покровском направлении, которая идет из Доброполья через Белицкое и Родинское в Покровск, отметили военные.

По данным аналитического проекта DeepState, россиянам остается около 7 километров до Покровска.

Впрочем, по данным военных, которые общались с УП, 29 июля их зафиксировали в 1,25 км от дороги.

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Издание отметило, что по меньшей мере три бригады могут оказаться в рискованном положении.

Украинские защитники удерживают поля и посадки на южном подступе к Покровску и на южных и восточных выступлениях к Мирнограду, а также сам Мирноград.

ВСУ могут попасть в окружение под Покровском и Мирноградом

"Первая группа противника уже в Родинском, так же они уже действуют на подступах к Белицкому. Если они захватят эти населенные пункты, логистика "закончится" на Мирнограде и сформируется окружение. Мы рискуем потерять людей, которые сдерживали противника почти год на этом направлении. Мы боимся, что все может закончиться, как в Авдеевке и как в Угледаре. Когда держали до последнего, и в результате потеряли и города, и людей. А это плохой сценарий. Возможно общественный резонанс поможет хоть частично.

Мы не говорим о выходе подразделений из полос обороны. Но за сокращение линии по границам городов, выйти из посадок, чтобы уплотнить оборону и иметь большие силы для сдерживания. Соответственно и меньше плечо логистики. И возможность маневра в случае обрезания трассы", - рассказал командир роты.

В то же время из Покровска, куда российские войска проникли около недели назад, врага до сих пор выбивают, в городе продолжаются бои.

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Автор: 

окружение (48) Донецкая область (10345) Покровск (702) Мирноград (100) война в Украине (5407)


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Знову, як з Бахмутом, Єрмак наказує стояти до останнього?
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29.07.2025 23:04 Ответить
А з Авдіївкою хіба не так було? У сирка не даром погоняло - "генерал 200".
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29.07.2025 23:08 Ответить
Тобто, треба відходити відразу, як тільки ворог з"являється на горизонті?
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29.07.2025 23:12 Ответить
Авдіївка це ще Залужний
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29.07.2025 23:16 Ответить
Було повідомлення, що розгортується корпус ДШВ там...
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29.07.2025 23:07 Ответить
На відміну від Залужного, то Сирського у Зе немає жодних претензій.
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29.07.2025 23:14 Ответить
У нього немає карт
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29.07.2025 23:23 Ответить
Зате в нас вже готуються до виборів. Армія поліцаїв і ТЦКшників сидить по тилам кошмарить калік і бабусь які торгують петрушкою. А мобілізувати хлопчиків до 25 рочків ще не начасі бо скоро ж вибори і владі потрібні правильні виборці. Тільки при такій ситуації якщо так і далі піде то вибори в Україні може вже провести *****
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29.07.2025 23:24 Ответить
А фланги резать так и не научились. Вся тактика кацапов, полуокружение-котел! Можете уже эти бригады и городки вычёркивать.
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29.07.2025 23:37 Ответить
 
 