Украинские защитники под Покровском и Мирноградом рискуют оказаться в окружении, - военные. КАРТА
Три украинские бригады, которые стоят под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, могут оказаться в окружении из-за стремительного продвижения российских войск в сторону Доброполья - Родинского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал УП командир роты с Покровского направления.
Отмечается, что за последние три месяца российский выступ на трассе Покровск-Константиновка вытянулся в "кишку" более чем на 10 километров, которая теперь формирует восточную "клешню" для охвата сразу двух важных городов - Покровска и Мирнограда.
На шахте возле Родинского уже несколько дней идут бои, первая группа врага также проникла в городскую застройку Родинского. Российские оккупанты иногда заходят в восточную часть Красного Лимана возле Родинского и атакуют шахту между Новоэкономичным и Мирноградом.
Параллельно россияне пытаются дотянуться до Нового Шахового, расположенного в 7 километрах от Доброполья.
Таким образом рашисты стремятся перерезать главную дорогу снабжения украинских войск на Покровском направлении, которая идет из Доброполья через Белицкое и Родинское в Покровск, отметили военные.
По данным аналитического проекта DeepState, россиянам остается около 7 километров до Покровска.
Впрочем, по данным военных, которые общались с УП, 29 июля их зафиксировали в 1,25 км от дороги.
Издание отметило, что по меньшей мере три бригады могут оказаться в рискованном положении.
Украинские защитники удерживают поля и посадки на южном подступе к Покровску и на южных и восточных выступлениях к Мирнограду, а также сам Мирноград.
"Первая группа противника уже в Родинском, так же они уже действуют на подступах к Белицкому. Если они захватят эти населенные пункты, логистика "закончится" на Мирнограде и сформируется окружение. Мы рискуем потерять людей, которые сдерживали противника почти год на этом направлении. Мы боимся, что все может закончиться, как в Авдеевке и как в Угледаре. Когда держали до последнего, и в результате потеряли и города, и людей. А это плохой сценарий. Возможно общественный резонанс поможет хоть частично.
Мы не говорим о выходе подразделений из полос обороны. Но за сокращение линии по границам городов, выйти из посадок, чтобы уплотнить оборону и иметь большие силы для сдерживания. Соответственно и меньше плечо логистики. И возможность маневра в случае обрезания трассы", - рассказал командир роты.
В то же время из Покровска, куда российские войска проникли около недели назад, врага до сих пор выбивают, в городе продолжаются бои.
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