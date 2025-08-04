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Новини Штурм РФ на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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Поблизу Покровська зараз найважчі бої. ЗСУ намагаються стримати ворога, - ОСУВ "Хортиця"

ОСУВ Хортиця розповіло про ситуацію біля Покровська та бої

Зараз поблизу Покровська Донецької області тривають найважчі бої на фронті. Українські захисники роблять все можливе, щоб стримати противника.

Про це в телеефірі сказав речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Біля Покровська зараз точаться найважливіші бої, найважчі бої. Разом з тим, очевидно, що це одна з цілей російської кампанії. Звісно, важко, звісно, хотілося б, щоб росіяни там були зупинені якнайшвидше, але ми всі розуміємо, що… зупинити їх там – це велика задача із зірочкою", - зазначив він.

"Хоча будемо чесні: їх там просто дуже багато. І тактика, яку вони там використовують - це фактично тактика розміну за кількістю росіян на метр землі", - сказав речник "Хортиці".

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Трегубов пояснив, що Покровськ є основною метою і точкою основного удару росіян.

"Він таким, в принципі, залишається вже кілька років. Принаймні наприкінці 2023-го росіяни вже йшли до Покровська точно, зараз ми маємо середину 2025-го. Для них це важливий пункт, який дав би їм можливість контролю над центральною Донеччиною. Тому, власне, вони всі сили кидали туди", - зауважив він.

За його словами, окупантів, насамперед, потрібно втримати на півночі від міста. 

"Потрібно в першу чергу знищити якомога більше їхнього особового складу там, щоб вони не могли проводити подальші наступальні дії, щоб вони видихлися. Наразі туди всі зусилля і направлені ... це вже змагання двох сил - хто подужає", - додав Трегубов.

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Автор: 

ОСУВ Хортиця (511) Донецька область (9212) Покровськ (743) Покровський район (835) війна в Україні (5531)


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а в самому місті що там робиться? Скільки орків ДРГ промишляє?
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04.08.2025 20:57 Відповісти
Поїдь, і сам побачиш, і що в самому місті робиться і скільки орків ДРГ промишляє.
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04.08.2025 21:03 Відповісти
осуви, )(уйюви - це безлика масовка, яка ні на що не здатна, не володіє ситуацією, ні за що персонально не несе персональної відповідальності. Сирський, де корпусна система не на словах, а в ділі?!
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04.08.2025 21:05 Відповісти
 
 