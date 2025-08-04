Поблизу Покровська зараз найважчі бої. ЗСУ намагаються стримати ворога, - ОСУВ "Хортиця"

Зараз поблизу Покровська Донецької області тривають найважчі бої на фронті. Українські захисники роблять все можливе, щоб стримати противника.

Про це в телеефірі сказав речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Біля Покровська зараз точаться найважливіші бої, найважчі бої. Разом з тим, очевидно, що це одна з цілей російської кампанії. Звісно, важко, звісно, хотілося б, щоб росіяни там були зупинені якнайшвидше, але ми всі розуміємо, що… зупинити їх там – це велика задача із зірочкою", - зазначив він.

"Хоча будемо чесні: їх там просто дуже багато. І тактика, яку вони там використовують - це фактично тактика розміну за кількістю росіян на метр землі", - сказав речник "Хортиці".

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Трегубов пояснив, що Покровськ є основною метою і точкою основного удару росіян.

"Він таким, в принципі, залишається вже кілька років. Принаймні наприкінці 2023-го росіяни вже йшли до Покровська точно, зараз ми маємо середину 2025-го. Для них це важливий пункт, який дав би їм можливість контролю над центральною Донеччиною. Тому, власне, вони всі сили кидали туди", - зауважив він.

За його словами, окупантів, насамперед, потрібно втримати на півночі від міста.

"Потрібно в першу чергу знищити якомога більше їхнього особового складу там, щоб вони не могли проводити подальші наступальні дії, щоб вони видихлися. Наразі туди всі зусилля і направлені ... це вже змагання двох сил - хто подужає", - додав Трегубов.

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