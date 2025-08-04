Росіяни відправляють в атаки на Покровськ жінок-штурмовиків. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона на Покровському напрямку ліквідував російського штурмовика, який виявився жінкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані останні хвилини життя жінки-окупанта, опублікований на сторінці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана НГУ.

"рф почала кидати на штурм Покровського напрямку жінок. За час активних боїв ми бачили багато - "штурмовиків" на милицях, колишніх ув'язнених, окупантів під дією наркотичних речовин. Утім, жінку - вперше. Дрони "Спартану" не обирають: кожен, хто прийшов на українську землю, - ворог, якого буде знищено", - йдеться у коментарі до відео.

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