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Росіяни відправляють в атаки на Покровськ жінок-штурмовиків. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона на Покровському напрямку ліквідував російського штурмовика, який виявився жінкою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані останні хвилини життя жінки-окупанта, опублікований на сторінці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана НГУ.

"рф почала кидати на штурм Покровського напрямку жінок. За час активних боїв ми бачили багато - "штурмовиків" на милицях, колишніх ув'язнених, окупантів під дією наркотичних речовин. Утім, жінку - вперше. Дрони "Спартану" не обирають: кожен, хто прийшов на українську землю, - ворог, якого буде знищено", - йдеться у коментарі до відео.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення штурмової групи окупантів із 10 чоловіків та п’яти жінок поблизу Часового Яру. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18357) жінки (641) смерть (6808) Донецька область (9203) Покровськ (743) Покровський район (835)


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Топ коментарі
+13
А муж ее теперь имеет право на белые Жыгули?
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04.08.2025 09:33 Відповісти
+8
Молода самка орка. Головне щоб не дала потомства.
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04.08.2025 09:34 Відповісти
+6
Штурмовикинями чомусь не називають.
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04.08.2025 09:32 Відповісти
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Штурмовикинями чомусь не називають.
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04.08.2025 09:32 Відповісти
оці всі фімінітиви придумали для того коли їм вдобно. Загального правила там немає. Ковєркають мову, як хочуть.
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04.08.2025 09:41 Відповісти
Ще сучука й ногами дьоргає. І напевно думає: "Хайль путєн!"
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04.08.2025 09:48 Відповісти
Тому, що таких не існує у природі. Украхнські жінки - захисниці і берегині, бо воюють за своє - землю, хатину і дітей проти тих, хто це все знищує. А ті жіноподібні, які це знищуюють - це орчині, або орчихи.
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04.08.2025 09:50 Відповісти
А муж ее теперь имеет право на белые Жыгули?
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04.08.2025 09:33 Відповісти
тільки червоні
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04.08.2025 09:34 Відповісти
Муж цієї орчихи вже видно сидить на концерті кобзона так і не добувши в Україні унітаз. Прийшлось орчисі самій йти за унітазом. Тепер походу скоро і їхні личинки за нашими унітазами прийдуть
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04.08.2025 09:41 Відповісти
А золотий унітаз Міндіча так і манить орків, так і манить
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04.08.2025 09:47 Відповісти
Не, просто , муж тяперича ее не будет иметь.
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04.08.2025 09:49 Відповісти
Ні тільки на рожеві .
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04.08.2025 09:55 Відповісти
Молода самка орка. Головне щоб не дала потомства.
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04.08.2025 09:34 Відповісти
Цікаво - "зечка", чи з "маладых патриоток Путинюгенда"?
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04.08.2025 09:39 Відповісти
Додихає мразота!
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04.08.2025 09:34 Відповісти
Думаю, що це зечка із "Шторм Зет". Такого біосміття у них валом, не шкода. Не сиділось ото ій на кічі... Ну, хоч перед смертю її "однополчани" оприходували. Зразу згадався анекдот про медсестру, яка до рота не бере...
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04.08.2025 09:35 Відповісти
Міліонерша віжпочиває на курортах бамбаса.
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04.08.2025 09:35 Відповісти
50\50, що то жінка
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04.08.2025 09:35 Відповісти
То не жинка, то свинособача самиця. Підлягаю відстрілу.
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04.08.2025 09:38 Відповісти
Чупакабри ше не біжать?
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04.08.2025 09:36 Відповісти
Сдохла Парашка,
Сдохла свинособака з Рашки.
Коли сдохне парашна Марфута
Кобзон скаже свинюке - я тута.

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04.08.2025 09:37 Відповісти
*********,аднака..
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04.08.2025 09:38 Відповісти
Позавчора було відео з Часіка, так там половина штурмової групи (5 осіб із 10) були їхні баби. Це видно по характерним жіночим рухам під час бігу і по фігурах...Сто відсотків, зечки...
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04.08.2025 09:38 Відповісти
Це може бути місцева. Всі мовчать, в я чогось думаю що роки мобілізують місцевих з захоплених ними територій
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04.08.2025 09:41 Відповісти
Якщо придивитись - то таки да, місцева, їхне тцк бусифікувало і навіть зброї не дало - відправило розміновувати поля. А ззаду - загранотряд - кадировці та буряти.
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04.08.2025 09:51 Відповісти
Музика така інтригуюча, думав в кінці хоч цицьки покаже
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04.08.2025 09:43 Відповісти
Угу...Теж подумав,коли вона почала шолом розстібати-щас начнеться саме цікаве.
Музичку тільки наложить романтічєську.Та хоть оцю.
https://www.youtube.com/watch?v=muDZD3wgoHI
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04.08.2025 10:00 Відповісти
ми бачили багато - "штурмовиків" на милицях

Хтось може пояснити яким чином каліч-військам вдається окуповувати території???
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04.08.2025 09:46 Відповісти
Так справа в комплексному підході. М'ясо відправляють, вичисляють місцезнаходження наших розрахунків, завдають по тих місцях ударів( а варіантів як і чим в підарів більше), знищивши позиції просуваются в сіряку, розширюють його.
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04.08.2025 09:51 Відповісти
потому что такие херои ватные как ты вооют только за клавиатурой
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04.08.2025 09:59 Відповісти
То фуйло відправляє юнітів для виснаження запасів дронів ЗСУ. В параші такого біосміття - 130 млн.
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04.08.2025 09:48 Відповісти
Їх ще за сраліна стало набагато менше. 130 млн їх вже давно немає.
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04.08.2025 10:00 Відповісти
Фух, заспокоїв...
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04.08.2025 10:05 Відповісти
Ну і...? Ну так. І що?
Бачу новий камуфляж , затверджений МО Шмигаля, ото і все, що тут цікавого.
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04.08.2025 09:54 Відповісти
Анатолій Горсеклемендирж ты кацапская скотина видишь очко путлера каждый день
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04.08.2025 10:00 Відповісти
Штурмовичині
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04.08.2025 09:57 Відповісти
А мі не сексисти. Ми усіх вбїємо.
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04.08.2025 09:58 Відповісти
за компом из Германии ты никого не убьешь
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04.08.2025 10:01 Відповісти
Дааа. теперь и коня на ходу не остановит и в горящую избу не войдёт видать сидела шаболда за убийство своего мужа или ребёнка и решила отпетлять, но ни проканало однако..
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04.08.2025 10:02 Відповісти
Сіська на ліво
Сіська на право
З ними була
Вожатая клава )))
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04.08.2025 10:14 Відповісти
отакої!
лишньохромосомні лапті вирішили знищити всіх орчих?
а народжувати будуть беззубі алкаші від швабри?
мені подобається, цей бізнес план.
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04.08.2025 10:17 Відповісти
Сконала курва, і добре. Мабуть самців орків вже дефіцит - самок гонять на убій. Ця вже личинок не відкладе, і це чудово!
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04.08.2025 10:18 Відповісти
 
 