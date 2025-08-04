Росіяни відправляють в атаки на Покровськ жінок-штурмовиків. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона на Покровському напрямку ліквідував російського штурмовика, який виявився жінкою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмовані останні хвилини життя жінки-окупанта, опублікований на сторінці 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана НГУ.
"рф почала кидати на штурм Покровського напрямку жінок. За час активних боїв ми бачили багато - "штурмовиків" на милицях, колишніх ув'язнених, окупантів під дією наркотичних речовин. Утім, жінку - вперше. Дрони "Спартану" не обирають: кожен, хто прийшов на українську землю, - ворог, якого буде знищено", - йдеться у коментарі до відео.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+13 Игорь Величко #429471
показати весь коментар04.08.2025 09:33 Відповісти Посилання
+8 Андрей Моисеенко #594341
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+6 віктор федорович #394174
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Сдохла свинособака з Рашки.
Коли сдохне парашна Марфута
Кобзон скаже свинюке - я тута.
Музичку тільки наложить романтічєську.Та хоть оцю.
https://www.youtube.com/watch?v=muDZD3wgoHI
Хтось може пояснити яким чином каліч-військам вдається окуповувати території???
Бачу новий камуфляж , затверджений МО Шмигаля, ото і все, що тут цікавого.
Сіська на право
З ними була
Вожатая клава )))
лишньохромосомні лапті вирішили знищити всіх орчих?
а народжувати будуть беззубі алкаші від швабри?
мені подобається, цей бізнес план.