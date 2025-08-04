Россияне отправляют в атаки на Покровск женщин-штурмовиков
Оператор украинского дрона на Покровском направлении ликвидировал российского штурмовика, который оказался женщиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты последние минуты жизни женщины-оккупанта опубликована на странице 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана НГУ.
"рф начала бросать на штурм Покровского направления женщин. За время активных боев мы видели много - "штурмовиков" на костылях, бывших заключенных, оккупантов под действием наркотических веществ. Впрочем, женщину - впервые. Дроны "Спартана" не выбирают: каждый, кто пришел на украинскую землю, - враг, который будет уничтожен", - говорится в комментарии к видео.
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Сдохла свинособака з Рашки.
Коли сдохне парашна Марфута
Кобзон скаже свинюке - я тута.
Музичку тільки наложить романтічєську.Та хоть оцю.
https://www.youtube.com/watch?v=muDZD3wgoHI
Хтось може пояснити яким чином каліч-військам вдається окуповувати території???
Бачу новий камуфляж , затверджений МО Шмигаля, ото і все, що тут цікавого.
Сіська на право
З ними була
Вожатая клава )))
лишньохромосомні лапті вирішили знищити всіх орчих?
а народжувати будуть беззубі алкаші від швабри?
мені подобається, цей бізнес план.