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Россияне отправляют в атаки на Покровск женщин-штурмовиков

Оператор украинского дрона на Покровском направлении ликвидировал российского штурмовика, который оказался женщиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой сняты последние минуты жизни женщины-оккупанта опубликована на странице 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана НГУ.

"рф начала бросать на штурм Покровского направления женщин. За время активных боев мы видели много - "штурмовиков" на костылях, бывших заключенных, оккупантов под действием наркотических веществ. Впрочем, женщину - впервые. Дроны "Спартана" не выбирают: каждый, кто пришел на украинскую землю, - враг, который будет уничтожен", - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Уничтожение штурмовой группы оккупантов из 10 мужчин и пяти женщин вблизи Часова Яра. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20206) женщины (897) смерть (9280) Донецкая область (10385) Покровск (711) Покровский район (826)


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Топ комментарии
+20
А муж ее теперь имеет право на белые Жыгули?
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04.08.2025 09:33 Ответить
+12
Молода самка орка. Головне щоб не дала потомства.
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04.08.2025 09:34 Ответить
+9
Додихає мразота!
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04.08.2025 09:34 Ответить
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Штурмовикинями чомусь не називають.
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04.08.2025 09:32 Ответить
оці всі фімінітиви придумали для того коли їм вдобно. Загального правила там немає. Ковєркають мову, як хочуть.
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04.08.2025 09:41 Ответить
Ще сучука й ногами дьоргає. І напевно думає: "Хайль путєн!"
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04.08.2025 09:48 Ответить
Тому, що таких не існує у природі. Украхнські жінки - захисниці і берегині, бо воюють за своє - землю, хатину і дітей проти тих, хто це все знищує. А ті жіноподібні, які це знищуюють - це орчині, або орчихи.
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04.08.2025 09:50 Ответить
Штурмосвині.Слово коротше,як і їх паскудне життя.
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04.08.2025 10:36 Ответить
А муж ее теперь имеет право на белые Жыгули?
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04.08.2025 09:33 Ответить
тільки червоні
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04.08.2025 09:34 Ответить
Муж цієї орчихи вже видно сидить на концерті кобзона так і не добувши в Україні унітаз. Прийшлось орчисі самій йти за унітазом. Тепер походу скоро і їхні личинки за нашими унітазами прийдуть
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04.08.2025 09:41 Ответить
А золотий унітаз Міндіча так і манить орків, так і манить
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04.08.2025 09:47 Ответить
Не, просто , муж тяперича ее не будет иметь.
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04.08.2025 09:49 Ответить
Ні тільки на рожеві .
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04.08.2025 09:55 Ответить
Молода самка орка. Головне щоб не дала потомства.
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04.08.2025 09:34 Ответить
Цікаво - "зечка", чи з "маладых патриоток Путинюгенда"?
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04.08.2025 09:39 Ответить
Одне точно можна стверджувати-не із "отрядов путєна".
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04.08.2025 10:39 Ответить
Додихає мразота!
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04.08.2025 09:34 Ответить
І це виглядає прекрасно!
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04.08.2025 10:31 Ответить
Думаю, що це зечка із "Шторм Зет". Такого біосміття у них валом, не шкода. Не сиділось ото ій на кічі... Ну, хоч перед смертю її "однополчани" оприходували. Зразу згадався анекдот про медсестру, яка до рота не бере...
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04.08.2025 09:35 Ответить
Міліонерша віжпочиває на курортах бамбаса.
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04.08.2025 09:35 Ответить
50\50, що то жінка
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04.08.2025 09:35 Ответить
То не жинка, то свинособача самиця. Підлягаю відстрілу.
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04.08.2025 09:38 Ответить
Чупакабри ше не біжать?
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04.08.2025 09:36 Ответить
Сдохла Парашка,
Сдохла свинособака з Рашки.
Коли сдохне парашна Марфута
Кобзон скаже свинюке - я тута.

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04.08.2025 09:37 Ответить
*********,аднака..
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04.08.2025 09:38 Ответить
Позавчора було відео з Часіка, так там половина штурмової групи (5 осіб із 10) були їхні баби. Це видно по характерним жіночим рухам під час бігу і по фігурах...Сто відсотків, зечки...
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04.08.2025 09:38 Ответить
Це може бути місцева. Всі мовчать, в я чогось думаю що роки мобілізують місцевих з захоплених ними територій
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04.08.2025 09:41 Ответить
Якщо придивитись - то таки да, місцева, їхне тцк бусифікувало і навіть зброї не дало - відправило розміновувати поля. А ззаду - загранотряд - кадировці та буряти.
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04.08.2025 09:51 Ответить
Музика така інтригуюча, думав в кінці хоч цицьки покаже
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04.08.2025 09:43 Ответить
Угу...Теж подумав,коли вона почала шолом розстібати-щас начнеться саме цікаве.
Музичку тільки наложить романтічєську.Та хоть оцю.
https://www.youtube.com/watch?v=muDZD3wgoHI
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04.08.2025 10:00 Ответить
https://youtu.be/Hg4SPKh2BO8 Не, оцю краще.... а то пiд вашу й задрiмати можна, фак мi.
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04.08.2025 10:28 Ответить
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04.08.2025 10:32 Ответить
то ви, пане естет.....
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04.08.2025 10:21 Ответить
По тiтсам?
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04.08.2025 10:29 Ответить
ми бачили багато - "штурмовиків" на милицях

Хтось може пояснити яким чином каліч-військам вдається окуповувати території???
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04.08.2025 09:46 Ответить
Так справа в комплексному підході. М'ясо відправляють, вичисляють місцезнаходження наших розрахунків, завдають по тих місцях ударів( а варіантів як і чим в підарів більше), знищивши позиції просуваются в сіряку, розширюють його.
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04.08.2025 09:51 Ответить
потому что такие херои ватные как ты вооют только за клавиатурой
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04.08.2025 09:59 Ответить
То фуйло відправляє юнітів для виснаження запасів дронів ЗСУ. В параші такого біосміття - 130 млн.
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04.08.2025 09:48 Ответить
Їх ще за сраліна стало набагато менше. 130 млн їх вже давно немає.
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04.08.2025 10:00 Ответить
Фух, заспокоїв...
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04.08.2025 10:05 Ответить
Ну і...? Ну так. І що?
Бачу новий камуфляж , затверджений МО Шмигаля, ото і все, що тут цікавого.
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04.08.2025 09:54 Ответить
Анатолій Горсеклемендирж ты кацапская скотина видишь очко путлера каждый день
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04.08.2025 10:00 Ответить
Штурмовичині
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04.08.2025 09:57 Ответить
А мі не сексисти. Ми усіх вбїємо.
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04.08.2025 09:58 Ответить
за компом из Германии ты никого не убьешь
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04.08.2025 10:01 Ответить
Дааа. теперь и коня на ходу не остановит и в горящую избу не войдёт видать сидела шаболда за убийство своего мужа или ребёнка и решила отпетлять, но ни проканало однако..
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04.08.2025 10:02 Ответить
Сіська на ліво
Сіська на право
З ними була
Вожатая клава )))
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04.08.2025 10:14 Ответить
отакої!
лишньохромосомні лапті вирішили знищити всіх орчих?
а народжувати будуть беззубі алкаші від швабри?
мені подобається, цей бізнес план.
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04.08.2025 10:17 Ответить
Сконала курва, і добре. Мабуть самців орків вже дефіцит - самок гонять на убій. Ця вже личинок не відкладе, і це чудово!
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04.08.2025 10:18 Ответить
Тема сисег не раскрыта.
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04.08.2025 10:21 Ответить
бєлокурвая бєстія )
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04.08.2025 10:41 Ответить
Серед хащiв ту бiлобрису орчиню не буде шукати навiть дурак. Та те пусте, зеленi мухи-черв`ячки ii знайдуть.
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04.08.2025 10:55 Ответить
 
 