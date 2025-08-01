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Уничтожение штурмовой группы оккупантов из 10 мужчин и пяти женщин вблизи Часова Яра. ВИДЕО
Командиры российских подразделений отправляют на штурмы женщин-военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой снято уничтожение группы оккупантов, среди числа которых было по меньшей мере пять женщин-штурмовиков.
"Часов Яр, Донецкая область. Украинская артиллерия и дроны отражают атаку крупной российской штурмовой группы. Враг задействовал две "коробочки" и с полтора десятка штурмовиков, треть из которых - женщины. Почти все были ликвидированы или ранены", - отмечается в комментарии к видео.
Топ комментарии
+17 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий01.08.2025 10:00 Ответить Ссылка
+11 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий01.08.2025 09:57 Ответить Ссылка
+6 Володимир Омельянов
показать весь комментарий01.08.2025 10:01 Ответить Ссылка
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Смерть, московітам прутня!!!
Слава Україні!!
А теренам України, байдуже, апатити, чи гній з московитів!!
Згідно з грецькими міфами, амазонки жили в місті Теміскіра (Themiscyra) біля річки Термодонт, на території ******** північної Туреччини. Насправді ж, археологічні знахідки свідчать про проживання амазонок, чи, швидше, жінок-войовниць, у степах Північного Причорномор'я, включаючи територію ******** України. Ці землі включали околиці ********* Азовського моря, зокрема територію ******** Запорізької області
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Я просто в акує від освіти автора статті.
десять + 5 дорівнює 17 на відео.
чому 10 чоловіків (цифрами) і п'ять жінок (прописом)?
Так і хочеться поставити питання: а якої статі ще дві істоти на відео, бо там їх 17?
Скрєпно виглядає - штурмова група з підорів і пітухів