Уничтожение штурмовой группы оккупантов из 10 мужчин и пяти женщин вблизи Часова Яра. ВИДЕО

Командиры российских подразделений отправляют на штурмы женщин-военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой снято уничтожение группы оккупантов, среди числа которых было по меньшей мере пять женщин-штурмовиков.

"Часов Яр, Донецкая область. Украинская артиллерия и дроны отражают атаку крупной российской штурмовой группы. Враг задействовал две "коробочки" и с полтора десятка штурмовиков, треть из которых - женщины. Почти все были ликвидированы или ранены", - отмечается в комментарии к видео.

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