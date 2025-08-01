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Новости Видео Бои за Часов Яр
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Уничтожение штурмовой группы оккупантов из 10 мужчин и пяти женщин вблизи Часова Яра. ВИДЕО

Командиры российских подразделений отправляют на штурмы женщин-военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой снято уничтожение группы оккупантов, среди числа которых было по меньшей мере пять женщин-штурмовиков.

"Часов Яр, Донецкая область. Украинская артиллерия и дроны отражают атаку крупной российской штурмовой группы. Враг задействовал две "коробочки" и с полтора десятка штурмовиков, треть из которых - женщины. Почти все были ликвидированы или ранены", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянка из Курска неодобрительно отзывается о "героях сво": "Вот они наши свошники, за#бали тут ходить, чтоб вы все передохли, бродяги". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20184) женщины (896) штурм (543) уничтожение (7585) русский мир (640)


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Топ комментарии
+17
Це - орки і орчині. Жінок там нема. Жінка зазищає свій дім і власних дітей.
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01.08.2025 10:00 Ответить
+11
За чим вдерлося, в Мирну Україну, московське лайно, те воно і отримало!!
Смерть, московітам прутня!!!
Слава Україні!!
А теренам України, байдуже, апатити, чи гній з московитів!!
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01.08.2025 09:57 Ответить
+6
Рашиська нечисть навіт своїх баб використовує і все заоади царя і бісноватої імперської ідеї кривавого терориста.
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01.08.2025 10:01 Ответить
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За чим вдерлося, в Мирну Україну, московське лайно, те воно і отримало!!
Смерть, московітам прутня!!!
Слава Україні!!
А теренам України, байдуже, апатити, чи гній з московитів!!
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01.08.2025 09:57 Ответить
З якою метою цікавитесь, шановний? 🤔 Хочу повідомити, що у нас - українки, амазонки- то у Бразилії в основному. Хоча ви не уточнили, котрі жінки - ваші.
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01.08.2025 10:02 Ответить
жінки Амазонки були оспівані ще у давньогрецьких міфах тисячі років тому. тоді ще ніхто не знав нічого ні про яку Бразилію.
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01.08.2025 10:19 Ответить
Ваш рівень ерудиції, просто вражає)))
Згідно з грецькими міфами, амазонки жили в місті Теміскіра (Themiscyra) біля річки Термодонт, на території ******** північної Туреччини. Насправді ж, археологічні знахідки свідчать про проживання амазонок, чи, швидше, жінок-войовниць, у степах Північного Причорномор'я, включаючи територію ******** України. Ці землі включали околиці ********* Азовського моря, зокрема територію ******** Запорізької області
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01.08.2025 10:27 Ответить
Поцікавтесь де жили амазонки за версією давньогрецьких істориків.
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01.08.2025 10:27 Ответить
Це - орки і орчині. Жінок там нема. Жінка зазищає свій дім і власних дітей.
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01.08.2025 10:00 Ответить
До речі, гарна тенденція - схоже орков вже не вистачає, якщо гонять орчих...
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01.08.2025 10:22 Ответить
Рашиська нечисть навіт своїх баб використовує і все заоади царя і бісноватої імперської ідеї кривавого терориста.
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01.08.2025 10:01 Ответить
а сколько кукарекали кацапы про мобилизац.женщин укрорейхом и зрадойобы тут скулили,а по факту уже и орчихи у кацапья штурмуют)
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01.08.2025 10:08 Ответить
Я не розумію якого буя свиноматки поперлись здихати за *****. Хіба що якісь кончіти.
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01.08.2025 10:09 Ответить
гроші усім потрібні. Ці свіноматки скоріше за з в'язниці.
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01.08.2025 10:17 Ответить
Менше машок - менше підорашок
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01.08.2025 10:13 Ответить
Здається. що ця пі#дота поводить себе , як на відпочинку.
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01.08.2025 10:14 Ответить
поводила.
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01.08.2025 10:20 Ответить
Уничтожение штурмовой группы оккупантов из 10 мужчин и пяти женщин вблизи Часова Яра. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3566410
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Я просто в акує від освіти автора статті.
десять + 5 дорівнює 17 на відео.
чому 10 чоловіків (цифрами) і п'ять жінок (прописом)?
Так і хочеться поставити питання: а якої статі ще дві істоти на відео, бо там їх 17?
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01.08.2025 10:14 Ответить
звичайна приманка для дронів. раніше під це діло калік гнали, а тепер і свиноматок. хоча це цілком можуть бути і даунбаські шалави, шо готові смоктати за пляшку води.
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01.08.2025 10:16 Ответить
та це з колоній орчих навербували. зеки підзакінчуються, взялися за зечок.
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01.08.2025 10:22 Ответить
А чому вирішили, що це жінки? Може це пітухи?
Скрєпно виглядає - штурмова група з підорів і пітухів
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01.08.2025 10:17 Ответить
 
 