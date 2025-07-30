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Россиянка из Курска неодобрительно отзывается о "героях сво": "Вот они наши свошники, за#бали тут ходить, чтобы вы все передохли, бродяги". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой жительница российского Курска снимает российских военных и нецензурно ругается в их адрес.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка называет их бродягами и возмущается их присутствием на улицах города.

Смотрите: В Санкт-Петербурге одноногий "ветеран СВО" избил протезом сотрудника магазина после неудачной попытки украсть банку пива. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России "герой СВО" угрожает изнасиловать мужа сотрудницы магазина: "Ты тварь! Я его раком загну и отъ#бу! И че ты мне сделаешь!?". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20169) русский мир (639) Курск (1168)


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Топ комментарии
+11
по суті
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30.07.2025 17:00 Ответить
+9
ти як з елітою розмовляєш?
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30.07.2025 17:06 Ответить
+7
Гдє набірают,гдє набірают...Та у вас всі такі...
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30.07.2025 17:13 Ответить
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по суті
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30.07.2025 17:00 Ответить
Ндравіца, нєндравіца - за#бивайся, "красавіца"
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30.07.2025 17:03 Ответить
І ходют і ходют - заїбали вже! - тьотка
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30.07.2025 17:05 Ответить
ти як з елітою розмовляєш?
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30.07.2025 17:06 Ответить
Ви проживаєте в Нідерландах, ну по прапоцю суджу.
У вас там правда є кафе для планокурів?
Не для себе цікавлюся, авжеж, друг інтересується)))
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30.07.2025 17:12 Ответить
Певне вона просто забула що саме вони є "НОВОЮ ЄЛІТОЮ" підорашки.
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30.07.2025 17:09 Ответить
Оце і є справжня російська вдячність.
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30.07.2025 17:12 Ответить
Гдє набірают,гдє набірают...Та у вас всі такі...
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30.07.2025 17:13 Ответить
Сто пудов!!!
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30.07.2025 17:33 Ответить
А де відео з вибаченнями? 🤣🤣🤣
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30.07.2025 17:23 Ответить
Это только начало, дальше всё будет гораздо интереснее ...
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30.07.2025 17:31 Ответить
Французи кажуть що після війни завжди гірше як підчас війни.
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30.07.2025 18:43 Ответить
 
 