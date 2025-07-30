Россиянка из Курска неодобрительно отзывается о "героях сво": "Вот они наши свошники, за#бали тут ходить, чтобы вы все передохли, бродяги". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой жительница российского Курска снимает российских военных и нецензурно ругается в их адрес.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка называет их бродягами и возмущается их присутствием на улицах города.

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