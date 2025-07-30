Россиянка из Курска неодобрительно отзывается о "героях сво": "Вот они наши свошники, за#бали тут ходить, чтобы вы все передохли, бродяги". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой жительница российского Курска снимает российских военных и нецензурно ругается в их адрес.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянка называет их бродягами и возмущается их присутствием на улицах города.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+11 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий30.07.2025 17:00 Ответить Ссылка
+9 Dic Dolovo #609559
показать весь комментарий30.07.2025 17:06 Ответить Ссылка
+7 Юрій Туркеш
показать весь комментарий30.07.2025 17:13 Ответить Ссылка
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У вас там правда є кафе для планокурів?
Не для себе цікавлюся, авжеж, друг інтересується)))