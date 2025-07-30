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Росіянка із Курська несхвально відгукується про "героев сво": "Вот они наши свошники, за#бали тут ходить, чтоб вы все передохли, бродяги". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка російського Курська фільмує російських військових та нецензурно лається на їх адресу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка називає їх бродягами та обурюється їх присутністю на вулицях міста.

Дивіться: У Санкт-Петербурзі одноногий "ветеран СВО" побив протезом співробітника магазину після невдалої спроби викрасти банку пива. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Росії "герой СВО" погрожує зґвалтувати чоловіка співробітниці магазину: "Ты тварь! Я его раком загну и отъ#бу! И че ты мне сделаешь!?". ВIДЕО

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армія рф (18320) русский мир (477) Курськ (1180)


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30.07.2025 17:00 Відповісти
Ндравіца, нєндравіца - за#бивайся, "красавіца"
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30.07.2025 17:03 Відповісти
І ходют і ходют - заїбали вже! - тьотка
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30.07.2025 17:05 Відповісти
ти як з елітою розмовляєш?
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30.07.2025 17:06 Відповісти
Ви проживаєте в Нідерландах, ну по прапоцю суджу.
У вас там правда є кафе для планокурів?
Не для себе цікавлюся, авжеж, друг інтересується)))
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30.07.2025 17:12 Відповісти
Певне вона просто забула що саме вони є "НОВОЮ ЄЛІТОЮ" підорашки.
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30.07.2025 17:09 Відповісти
Оце і є справжня російська вдячність.
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30.07.2025 17:12 Відповісти
Гдє набірают,гдє набірают...Та у вас всі такі...
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30.07.2025 17:13 Відповісти
 
 