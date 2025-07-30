Росіянка із Курська несхвально відгукується про "героев сво": "Вот они наши свошники, за#бали тут ходить, чтоб вы все передохли, бродяги". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка російського Курська фільмує російських військових та нецензурно лається на їх адресу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка називає їх бродягами та обурюється їх присутністю на вулицях міста.
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У вас там правда є кафе для планокурів?
Не для себе цікавлюся, авжеж, друг інтересується)))