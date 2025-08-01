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Новини Відео Бої за Часів Яр
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Знищення штурмової групи окупантів із 10 чоловіків та п’яти жінок поблизу Часового Яру. ВIДЕО

Командири російських підрозділів відправляють на штурми жінок-військослужбовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано знищення групи окупантів, серед числа яких було щонайменше п'ять жінок-штурмовиків.

"Часів Яр, Донецька область. Українська артилерія і дрони відбивають атаку великої російської штурмової групи. Ворог задіяв дві "коробочки" та з півтора десятка штурмовиків, третина з яких - жінки. Майже всі були ліквідовані або поранені", - зазначається у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (18335) жінки (640) штурм (254) знищення (7897) русский мир (478)


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Топ коментарі
+10
Це - орки і орчині. Жінок там нема. Жінка зазищає свій дім і власних дітей.
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01.08.2025 10:00 Відповісти
+8
За чим вдерлося, в Мирну Україну, московське лайно, те воно і отримало!!
Смерть, московітам прутня!!!
Слава Україні!!
А теренам України, байдуже, апатити, чи гній з московитів!!
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01.08.2025 09:57 Відповісти
+4
З якою метою цікавитесь, шановний? 🤔 Хочу повідомити, що у нас - українки, амазонки- то у Бразилії в основному. Хоча ви не уточнили, котрі жінки - ваші.
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01.08.2025 10:02 Відповісти
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За чим вдерлося, в Мирну Україну, московське лайно, те воно і отримало!!
Смерть, московітам прутня!!!
Слава Україні!!
А теренам України, байдуже, апатити, чи гній з московитів!!
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01.08.2025 09:57 Відповісти
З якою метою цікавитесь, шановний? 🤔 Хочу повідомити, що у нас - українки, амазонки- то у Бразилії в основному. Хоча ви не уточнили, котрі жінки - ваші.
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01.08.2025 10:02 Відповісти
жінки Амазонки були оспівані ще у давньогрецьких міфах тисячі років тому. тоді ще ніхто не знав нічого ні про яку Бразилію.
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01.08.2025 10:19 Відповісти
Це - орки і орчині. Жінок там нема. Жінка зазищає свій дім і власних дітей.
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01.08.2025 10:00 Відповісти
До речі, гарна тенденція - схоже орков вже не вистачає, якщо гонять орчих...
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01.08.2025 10:22 Відповісти
Рашиська нечисть навіт своїх баб використовує і все заоади царя і бісноватої імперської ідеї кривавого терориста.
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01.08.2025 10:01 Відповісти
а сколько кукарекали кацапы про мобилизац.женщин укрорейхом и зрадойобы тут скулили,а по факту уже и орчихи у кацапья штурмуют)
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01.08.2025 10:08 Відповісти
Я не розумію якого буя свиноматки поперлись здихати за *****. Хіба що якісь кончіти.
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01.08.2025 10:09 Відповісти
гроші усім потрібні. Ці свіноматки скоріше за з в'язниці.
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01.08.2025 10:17 Відповісти
Менше машок - менше підорашок
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01.08.2025 10:13 Відповісти
Здається. що ця пі#дота поводить себе , як на відпочинку.
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01.08.2025 10:14 Відповісти
поводила.
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01.08.2025 10:20 Відповісти
Уничтожение штурмовой группы оккупантов из 10 мужчин и пяти женщин вблизи Часова Яра. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3566410
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Я просто в акує від освіти автора статті.
десять + 5 дорівнює 17 на відео.
чому 10 чоловіків (цифрами) і п'ять жінок (прописом)?
Так і хочеться поставити питання: а якої статі ще дві істоти на відео, бо там їх 17?
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01.08.2025 10:14 Відповісти
звичайна приманка для дронів. раніше під це діло калік гнали, а тепер і свиноматок. хоча це цілком можуть бути і даунбаські шалави, шо готові смоктати за пляшку води.
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01.08.2025 10:16 Відповісти
та це з колоній орчих навербували. зеки підзакінчуються, взялися за зечок.
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01.08.2025 10:22 Відповісти
А чому вирішили, що це жінки? Може це пітухи?
Скрєпно виглядає - штурмова група з підорів і пітухів
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01.08.2025 10:17 Відповісти
 
 