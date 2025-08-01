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Знищення штурмової групи окупантів із 10 чоловіків та п’яти жінок поблизу Часового Яру. ВIДЕО
Командири російських підрозділів відправляють на штурми жінок-військослужбовців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано знищення групи окупантів, серед числа яких було щонайменше п'ять жінок-штурмовиків.
"Часів Яр, Донецька область. Українська артилерія і дрони відбивають атаку великої російської штурмової групи. Ворог задіяв дві "коробочки" та з півтора десятка штурмовиків, третина з яких - жінки. Майже всі були ліквідовані або поранені", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+10 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар01.08.2025 10:00 Відповісти Посилання
+8 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар01.08.2025 09:57 Відповісти Посилання
+4 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар01.08.2025 10:02 Відповісти Посилання
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Я просто в акує від освіти автора статті.
десять + 5 дорівнює 17 на відео.
чому 10 чоловіків (цифрами) і п'ять жінок (прописом)?
Так і хочеться поставити питання: а якої статі ще дві істоти на відео, бо там їх 17?
Скрєпно виглядає - штурмова група з підорів і пітухів