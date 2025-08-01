Знищення штурмової групи окупантів із 10 чоловіків та п’яти жінок поблизу Часового Яру. ВIДЕО

Командири російських підрозділів відправляють на штурми жінок-військослужбовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано знищення групи окупантів, серед числа яких було щонайменше п'ять жінок-штурмовиків.

"Часів Яр, Донецька область. Українська артилерія і дрони відбивають атаку великої російської штурмової групи. Ворог задіяв дві "коробочки" та з півтора десятка штурмовиків, третина з яких - жінки. Майже всі були ліквідовані або поранені", - зазначається у коментарі до відео.

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