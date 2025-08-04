Вблизи Покровска сейчас идут самые тяжелые бои. ВСУ пытаются сдержать врага, - ОСГВ "Хортиця"

Сейчас вблизи Покровска Донецкой области продолжаются самые тяжелые бои на фронте. Украинские защитники делают все возможное, чтобы сдержать противника.

Об этом в телеэфире сказал спикер ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Возле Покровска сейчас идут важнейшие бои, самые тяжелые бои. Вместе с тем, очевидно, что это - одна из целей российской кампании. Конечно, трудно, конечно, хотелось бы, чтобы россияне там были остановлены как можно быстрее, но мы все понимаем, что... остановить их там - это большая задача со звездочкой", - отметил он.

"Хотя будем честны: их там просто очень много. И тактика, которую они там используют - это, фактически, тактика размена по количеству россиян на метр земли", - сказал представитель ОСГВ "Хортиця".

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Трегубов сказал, что Покровск является основной целью и точкой основного удара россиян.

"Он таким, в принципе, остается уже несколько лет. По крайней мере, в конце 2023-го россияне уже шли к Покровску точно, сейчас мы имеем середину 2025-го. Для них это важный пункт, который дал бы им возможность контроля над центральной Донетчиной. Поэтому, собственно, они все силы бросали туда", - отметил он.

По его словам, оккупантов, прежде всего, нужно удержать на севере от города.

"Нужно, в первую очередь, уничтожить как можно больше их личного состава там, чтобы они не могли проводить дальнейшие наступательные действия, чтобы они выдохлись. Сейчас туда все усилия и направлены ... это уже соревнование двух сил - кто осилит", - добавил Трегубов.

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