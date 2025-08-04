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Новости Штурм РФ на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
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Вблизи Покровска сейчас идут самые тяжелые бои. ВСУ пытаются сдержать врага, - ОСГВ "Хортиця"

ОСУВ Хортица рассказало о ситуации у Покровска и боях

Сейчас вблизи Покровска Донецкой области продолжаются самые тяжелые бои на фронте. Украинские защитники делают все возможное, чтобы сдержать противника.

Об этом в телеэфире сказал спикер ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Возле Покровска сейчас идут важнейшие бои, самые тяжелые бои. Вместе с тем, очевидно, что это - одна из целей российской кампании. Конечно, трудно, конечно, хотелось бы, чтобы россияне там были остановлены как можно быстрее, но мы все понимаем, что... остановить их там - это большая задача со звездочкой", - отметил он.

"Хотя будем честны: их там просто очень много. И тактика, которую они там используют - это, фактически, тактика размена по количеству россиян на метр земли", - сказал представитель ОСГВ "Хортиця".

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Трегубов сказал, что Покровск является основной целью и точкой основного удара россиян.

"Он таким, в принципе, остается уже несколько лет. По крайней мере, в конце 2023-го россияне уже шли к Покровску точно, сейчас мы имеем середину 2025-го. Для них это важный пункт, который дал бы им возможность контроля над центральной Донетчиной. Поэтому, собственно, они все силы бросали туда", - отметил он.

По его словам, оккупантов, прежде всего, нужно удержать на севере от города.

"Нужно, в первую очередь, уничтожить как можно больше их личного состава там, чтобы они не могли проводить дальнейшие наступательные действия, чтобы они выдохлись. Сейчас туда все усилия и направлены ... это уже соревнование двух сил - кто осилит", - добавил Трегубов.

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Автор: 

ОСГВ Хортица (506) Донецкая область (10394) Покровск (713) Покровский район (830) война в Украине (5493)


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а в самому місті що там робиться? Скільки орків ДРГ промишляє?
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04.08.2025 20:57 Ответить
Поїдь, і сам побачиш, і що в самому місті робиться і скільки орків ДРГ промишляє.
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04.08.2025 21:03 Ответить
осуви, )(уйюви - це безлика масовка, яка ні на що не здатна, не володіє ситуацією, ні за що персонально не несе персональної відповідальності. Сирський, де корпусна система не на словах, а в ділі?!
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04.08.2025 21:05 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.08.2025 21:26 Ответить
 
 