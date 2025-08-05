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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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Інформація про оточення наших підрозділів у Покровську не відповідає дійсності, - Генштаб

Покровськ

Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог вже понад рік марно намагається витіснити наші війська з цього району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Водночас деякі ресурси поширюють інформацію щодо начебто оточення наших підрозділів у Покровську. Вона абсолютно не відповідає дійсності.

"Наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ. Втім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має. Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська. Командуванням Збройних Сил України вжито належних заходів для посилення стійкості нашої оборони на цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагаються закріпитися в Родинському, щоб прорватися в Покровськ та Мирноград, - DeepState

Автор: 

Донецька область (9221) бойові дії (4404) Покровськ (746) Покровський район (841) війна в Україні (5560)


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Топ коментарі
+12
Десь я це вже чув, і не один раз...
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05.08.2025 23:01 Відповісти
+6
Почалось.
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05.08.2025 22:57 Відповісти
+4
В Польщі
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05.08.2025 23:11 Відповісти
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05.08.2025 22:57 Відповісти
Логістика блокована дронами, щоб втримати Покровськ потрібно наступати і повертати втрачені позиції по трасі Покровськ Костянтинівка, а там ворог вде просунувся більше ніж на 10км.
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05.08.2025 23:28 Відповісти
потрібно за цей провал оборони видати нагороди та чергові звання всім генералам та полковникам на честь Дня Незалежності, що вже готується!
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05.08.2025 23:30 Відповісти
Таке враження що Президент не розуміє що відбувається на фронті, бо Сирський і його ставленики досі командують і успішно відступають.
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05.08.2025 23:33 Відповісти
Не знаю, я в цьому світі вже нікому не вірю...
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05.08.2025 22:58 Відповісти
Десь я це вже чув, і не один раз...
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05.08.2025 23:01 Відповісти
Хз про які це "деякі ресурси " мова. Ніби ще нічого такого не звучало, про закріплення в Родинському було, а про оточення а Покровську ще ніби ні, хіба пропустив. Або класика, найкращий захист атака.
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05.08.2025 23:02 Відповісти
Бахмут досі тримається.
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05.08.2025 23:03 Відповісти
Ну оперативне оточення там уже давно є, не повне звичайно, але все прострілюється і кліщі все більше змикаються
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05.08.2025 23:06 Відповісти
Де всі експерти по Курській операції?
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05.08.2025 23:09 Відповісти
В Польщі
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05.08.2025 23:11 Відповісти
Так, є в мене тут один військовий аналітик, фанат зєлєнскава. Мовчить
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05.08.2025 23:22 Відповісти
То виходить у вас там є цілих два експерта, але нагуглити телефон рекрутерів в український легіон так ніхто з вас і не зміг.
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06.08.2025 00:04 Відповісти
Вірю Збройним Силам України , а не експертам
із кацапстану 😠
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05.08.2025 23:25 Відповісти
"Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська. Командуванням Збройних Сил України вжито належних заходів для посилення стійкості нашої оборони на цьому напрямку", - підкреслює Генштаб.
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05.08.2025 23:31 Відповісти
Таке враження ,що прочитав доповідь прес служби варужьоних сіл Рабсійської ********* . Та сама брехня,пафос та надування щік...
Хоча чого хотіти - хєнєрали вчилися в одних совкових савєцьких акадєміях - то й традиції лапшинавішування ,ще досі схожі...
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05.08.2025 23:45 Відповісти
Полиция,прокуроры,податкивцы еще в городе? Если уже сбежали значит плохи дела там.
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06.08.2025 00:02 Відповісти
 
 