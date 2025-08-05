Інформація про оточення наших підрозділів у Покровську не відповідає дійсності, - Генштаб

Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог вже понад рік марно намагається витіснити наші війська з цього району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу.

Водночас деякі ресурси поширюють інформацію щодо начебто оточення наших підрозділів у Покровську. Вона абсолютно не відповідає дійсності.

"Наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська, здійснює спроби перерізати логістику українських військ. Втім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має. Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська. Командуванням Збройних Сил України вжито належних заходів для посилення стійкості нашої оборони на цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагаються закріпитися в Родинському, щоб прорватися в Покровськ та Мирноград, - DeepState