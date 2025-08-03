Во второй половине июля оккупанты снизили интенсивность штурмовых действий на фронте, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Во второй половине июля 2025 года российские захватчики снизили интенсивность штурмовых действий на фронте.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никого не удивит, но кацапы не могут постоянно держать постоянную интенсивность боев, хотя она и остается на довольно высоком уровне", - отмечают аналитики.

В DeepState отметили, что за первую декаду июля среднесуточное количество штурмовых действий врага составляло почти 186. Уже за вторую декаду оно составило 178, а третья закончилась с показателем 171.

За первые два дня августа показатель пока составляет 155 штурмов в сутки.

Также аналитики обращают внимание и на то, что меняется и характер боевых действий. DeepState пишет, что в данное время со стороны противника часто в штурм идет 2-3 человека и нет, как год назад, "табунов" в полсотни человек.

"А также, в последнее время кацапы готовы лезть в "плащах-невидимках" по несколько часов или даже сутки, чтобы добраться до наших позиций. Не нужно и забывать о тактике "флаговтыка", которые делаются сугубо для медиапропаганды, но с огромными потерями", - говорится в заметке.

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