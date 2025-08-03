У другій половині липня окупанти знизили інтенсивність штурмових дій на фронті, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

У другій половині липня 2025 року російські загарбники знизили інтенсивність штурмових дій на фронті.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нікого не здивує, але кацапи не можуть постійно тримати сталу інтенсивність боїв, хоча вона і залишається на доволі високому рівні", - зауважуюь аналітики.

У DeepState зазначили, що за першу декаду липня середньодобова кількість штурмових дій ворога становила майже 186. Вже за другу декаду вона склала 178, а третя закінчилася з показником 171.

За перші два дні серпня показник поки становить 155 штурмів за добу.

Також аналітики звертають увагу і на те, що змінюється і характер бойових дій. DeepState пише, що зараз з боку противника часто в штурм йде 2-3 особи і немає, як рік тому, "табунів" у пів-сотні осіб.

"А також, останнім часом кацапи готові лізти в "плащах-невидимках" по декілька годин або, навіть, добу, щоб добратися до наших позицій. Не варто й забувати про тактику "флаговтиків", які робляться суто для медіапропаганди, але з величезними втратами", - йдеться у дописі.

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