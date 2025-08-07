Враг продолжает накапливать силы на Покровском направлении, не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию, - ОСГВ "Хортиця"

Россияне пытались улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Покровском направлении армия агрессора не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

На Южно-Слобожанском направлении за минувшие сутки враг атаковал наши позиции в Волчанске. Наступательные действия успехов не имели.

На Купянском направлении нивелированы попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Радьковки, Московки, Голубовки, Петропавловки и Загрызово. Враг малыми штурмовыми группами пытается выявить слабые места в нашей обороне на правом берегу реки Оскол в направлении Купянска. Безуспешно.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили атаки захватчиков у Редкодуба, Карповки, Шандриголово, Среднего, Торского, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве. Ни на одном из направлений прорыва обороны не произошло, потерь позиций не допущено.

На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянки, Переездного и Выемки.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены на наши позиции неподалеку Новомарково, Предтечино, Александро-Шультино, Щербиновки, Александро-Калинового и Плещиевки. Противник понес потери и отступил.

На Добропольском направлении враг безуспешно атаковал подразделения наших войск у Русина Яра, Бойковки, Владимировки и в Поповом Яре.

На Покровском направлении армия агрессора не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Затышок, Новоэкономичное, Мирноград, Миролюбовка, Лысовка и Зверево. Также наши воины отражали штурмы неподалеку Удачного и Молодецкого. Враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших штурмовых действий. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили свои атакующие усилия в районе Филии, Запорожья, Зеленого Гая, Толстого, Поддубного, Малиевки и Запорожского. В направлении Воскресенки провел атаку на мотоциклах, ответным огнем было уничтожено четыре единицы. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями, пытается развить наступление.

