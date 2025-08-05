Враг попытался поднять флаг севернее Серебрянки, Силы обороны его уничтожили, - ОСГВ "Хортица"

На Южно-Слобожанском направлении за прошедшие сутки, 4 августа 2025 года, враг атаковал наши позиции в районе Кудиевки и Казачьей Лопани. Наступательные действия российской армии успехов не имели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении нивелированы попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Нововасильевки, Колодязного, Петропавловки, Голубовки и Богуславки. Противник не оставляет намерений обустроить переправу через реку Оскол в районе Двуречной.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении наши защитники отбили атаки захватчиков возле Дружелюбовки, Среднего, Шандриголово, Карповки, Заречного, Грековки, Мирного. С целью демонстрации успеха в Серебрянском лесничестве противник совершил безуспешную попытку установления флага страны-агрессора в районе севернее Серебрянки. Ответным огнем один российский военный вместе с флагом был уничтожен.

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На Северском направлении противник вел наступательные действия в районе Григорьевки, Серебрянки и Выемки. Ни на одном из направлений прорыва обороны не произошло.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены на наши оборонительные позиции неподалеку Веролюбовки, Белой Горы, Катериновки и Щербиновки. Противник понеся потери отступил.

На Добропольском направлении враг безуспешно атаковал подразделения наших защитников у Заповедного, в Поповом Яре и Полтавке.

"На Покровском направлении российские захватчики не оставляют попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию. Отмечены наступательные действия в районах населенных пунктов Сухецкое, Родинское, Красный Лиман, Зверево, Новоэкономичное, Мирноград и Лысовка. Также наши воины отбивали штурмы неподалеку Удачного, Филиала, Дачного и Молодецкого. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника", - говорится в сообщении.

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На Новопавловском направлении российские военные сосредоточили атакующие усилия в сторону Толстого, Александрограда, Малиевки, Воскресенки, Темировки и Мирного. Продолжаются тяжелые бои, противник, не считаясь с потерями в живой силе и технике, пытается развить наступление.

Напомним, ранее аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении войск РФ возле Малиевки. Впоследствии 31 ОМБр сообщил об уничтожении вражеской группы, которая разложила свой флаг в Малиевке на Днепропетровщине. Село под контролем ВСУ.