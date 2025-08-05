Ворог спробував підняти прапор північніше Серебрянки, Сили оборони його знищили, - ОСУВ "Хортиця"

На Південно-Слобожанському напрямку упродовж минулої доби, 4 серпня 2025 року, ворог атакував наші позиції районі Кудіївки та Козачої Лопані. Наступальні дії російської армії успіхів не мали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку нівельовано спроби противника покращити тактичне положення поблизу Нововасилівки, Колодязного, Петропавлівки, Голубівки та Богуславки. Противник не полишає намірів облаштувати переправу через річку Оскіл в районі Дворічної.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку наші захисники відбили атаки загарбників біля Дружелюбівки, Середнього, Шандриголового, Карпівки, Зарічного, Греківки, Мирного. З метою демонстрації успіху в Серебрянському лісництві противник здійснив безуспішну спробу встановлення прапора країни-агресора у районі північніше Серебрянки. Вогнем у відповідь одного російського військового разом з прапором було знищено.

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На Сіверському напрямку противник вів наступальні дії в районі Григорівки, Серебрянки та Виїмки. На жодному з напрямків прориву оборони не відбулося.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані на наші оборонні позиції неподалік Віролюбівки, Білої Гори, Катеринівки та Щербинівки. Противник зазнавши втрат відступив.

На Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших оборонців біля Заповідного, у Поповому Яру та Полтавці.

"На Покровському напрямку російські загарбники не полишають спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Сухецьке, Родинське, Красний Лиман, Звірове, Новоекономічне, Мирноград та Лисівка. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Філії, Дачного та Молодецького. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника", - йдеться у повідомленні.

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На Новопавлівському напрямку російські військові зосередили атакувальні зусилля в сторону Толстого, Олександрограда, Маліївки, Воскресенки, Темирівки та Мирного. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами в живій силі і техніці, намагається розвинути наступ.

Нагадаємо, раніше аналітики проєкту DeepState повідомили про просування військ РФ біля Маліївки. Згодом 31 ОМБр повідомив про знищення ворожої групи, яка розклала свій прапор у Маліївці на Дніпропетровщині. Село під контролем ЗСУ.