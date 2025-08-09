УКР
Новини
1 378 23

Армія РФ у липні, ймовірно, захопила близько 500-550 кв. км української території, - британська розвідка

Росіяни чинять тиск на Покровському напрямку

У липні 2025 року російські сухопутні війська захопили близько 500-550 квадратних кілометрів української території. Основні зусилля ворога зосереджені на спробах оточити Покровськ у Донецькій області, а у Сумській області російські війська зазнають втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Російські сухопутні війська захопили аналогічну територію України в червні 2025 року, після щомісячного збільшення з березня 2025 року. Армія РФ  продовжувала тактичне просування в Донецькій області, переважно на північний схід і південний захід від Покровська", – заявили у розвідці.

Зазначається, що росіяни не полишають спроб оточити Покровськ, чинять тиск на логістичні маршрути до міста.

Щодо ситуації у Сумській області, то у розвідці Великої Британії зазначають -  за останні два тижні російські військові не досягли жодних помітних успіхів там.

"Постійні втрати та контрнаступи України, ймовірно, зірвали плани Росії щодо створення буферної зони в Сумській області", - наголошують у зведенні.

Автор: 

Топ коментарі
+7
Цікаво, що весь час каже Сирський про постійний відступ на фронті і чим виправдовує свою нікчемність у командуванні армією?
Людей не стає на фронті, снарядів мало, укріплення не підготовлені чи ще щось...?
показати весь коментар
09.08.2025 13:16 Відповісти
+4
Оманські, виконують вказівки бесєди??
показати весь коментар
09.08.2025 13:14 Відповісти
+3
Не перемогли, а змусили піти із своєї території втягнувши окупантів у затяжну партизанську війну. І головними факторами цього успіху були - природні умови, які сприяли успішній партизанській війні ( гори, джунглі); єдність народу ; ускладнена логістика для окупантів; неефективність великих армій, важкої техніки, авіації проти партизанів помножена на високу вартість їх утримання.
показати весь коментар
09.08.2025 13:46 Відповісти
Оманські, виконують вказівки бесєди??
показати весь коментар
09.08.2025 13:14 Відповісти
Курську область клован віддав. І які території збирається цей чмошник обмінювати з паРашею?
показати весь коментар
09.08.2025 13:15 Відповісти
Цікаво, що весь час каже Сирський про постійний відступ на фронті і чим виправдовує свою нікчемність у командуванні армією?
Людей не стає на фронті, снарядів мало, укріплення не підготовлені чи ще щось...?
показати весь коментар
09.08.2025 13:16 Відповісти
США в 100 раз були сильніше В'єтнаму під час війни там.
СССР був в 100 раз сильніше Афганістану під час війни там.
Але якось афганцям та в'єтнамцям вдалось фактично перемогти "непереможні" штаты та совок.
Як так прлучилось?
показати весь коментар
09.08.2025 13:32 Відповісти
Не перемогли, а змусили піти із своєї території втягнувши окупантів у затяжну партизанську війну. І головними факторами цього успіху були - природні умови, які сприяли успішній партизанській війні ( гори, джунглі); єдність народу ; ускладнена логістика для окупантів; неефективність великих армій, важкої техніки, авіації проти партизанів помножена на високу вартість їх утримання.
показати весь коментар
09.08.2025 13:46 Відповісти
Це совковий москаль -пристосуванець і кар'єрист.Вчився разом з Залужним?(І до Залужного є питання,але є й багато пояснень.
показати весь коментар
09.08.2025 13:25 Відповісти
як ти 🤡 чмо говнокомандуючий , будеш жити далі , за такої зради ,шо вчинив проти українських громадян та держави ?!!! ти вже харя зеленська ,заробив прокльон на весь свій рід !!!
показати весь коментар
09.08.2025 13:18 Відповісти
Это в среднем 130 метров, если распределить на всю линию фронта.
показати весь коментар
09.08.2025 13:18 Відповісти
Или 500 метров, если взять часть фронта, где идут активные боевые действия.
показати весь коментар
09.08.2025 13:23 Відповісти
А скільки Трампон ************ хоче ***** віддати наступного тижня?(( і вам нічєво нє будєт(((
показати весь коментар
09.08.2025 13:21 Відповісти
Немає стабілізації - путлєр на перемовинах буде банкувати і висувати свої умови
показати весь коментар
09.08.2025 13:21 Відповісти
І тоді логічно виходить, що сирський підігрує в цьому пуйлу, раз не хоче або не може стабілізувати фронт.
показати весь коментар
09.08.2025 13:24 Відповісти
563,700 кв. км. https://deepstat.xyz/table
показати весь коментар
09.08.2025 13:23 Відповісти
Британська розвідка як вірменське радіо - всі дані бере з звітів нашого Генштабу і видає за свої
показати весь коментар
09.08.2025 13:26 Відповісти
Умови трампона-хуйла Україна відкине. Потрібне посилення мобілізації.
показати весь коментар
09.08.2025 13:42 Відповісти
Щоби там не казало і як би не казилось тромбо-xyйло, але віддавати ворогу без бою Лиман та агломерації Донецької області не можна!
Врешті, Україна встоїть і без зрадливих США - у лютому-березні 2022-го було набагато важче, а ніж тепер.
Нижче - схема оборонних ліній біля Краматорська, що захищають Україну від просування рашистських військ, для прориву яких пітьмі знадобиться покласти сотні тисяч, якщо не мільйон власних солдат і офіцерів. І тромбо-xyйло на догоду пітьмі намагається передати цю територію без бою, як умову припинення вогню. Приблизно, як це було в історії 1938-го із Судетами в Чехословаччині напередодні WWII.

https://pbs.twimg.com/media/Gx5h4a2XwAA15OA?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/Gx5h4bAXwAARN5y?format=jpg&name=small
показати весь коментар
09.08.2025 13:43 Відповісти
да именно так .. пусть кацапы готовят еще миллион китайских пакетов для своих вонючих трупов
показати весь коментар
09.08.2025 14:35 Відповісти
Ось такий я Верховний Головнокоманд.уючий. Бачили очі, що купували.
показати весь коментар
09.08.2025 13:48 Відповісти
верховно наголовнокомандував:
показати весь коментар
09.08.2025 13:52 Відповісти
Це називається активна оборона у меншості. За 500 км2 було знищено не менше 10 тисяч хряків. Тільки некрологів які вдалося тг-каналу горюшко в липні знайти більше 6 тисяч. За 5000 км решти донбасу вони покладуть ще 100 тисяч своїх свинособак.

Не все так погано як переказується
показати весь коментар
09.08.2025 14:09 Відповісти
І що з того. Території уже не наші. Захопити їх назад уже неможливо.
Трагедія в тому що ми втрачаємо Україну км з км.
показати весь коментар
09.08.2025 14:39 Відповісти
Не плутай Божий Дар з яєшнею. Кацапи - то виплодки пекла, їм що 10 тисяч, що мільйон хряків - до ср.ки. У них принцип - "гавна нам родіна єщьо даст". А Українська Земля Безцінна. За неї віками клали голови тисячі Українців.
Це абсолютно незрівнянні речі.
показати весь коментар
09.08.2025 14:41 Відповісти
 
 