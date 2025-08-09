Армія РФ у липні, ймовірно, захопила близько 500-550 кв. км української території, - британська розвідка

У липні 2025 року російські сухопутні війська захопили близько 500-550 квадратних кілометрів української території. Основні зусилля ворога зосереджені на спробах оточити Покровськ у Донецькій області, а у Сумській області російські війська зазнають втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Російські сухопутні війська захопили аналогічну територію України в червні 2025 року, після щомісячного збільшення з березня 2025 року. Армія РФ продовжувала тактичне просування в Донецькій області, переважно на північний схід і південний захід від Покровська", – заявили у розвідці.

Зазначається, що росіяни не полишають спроб оточити Покровськ, чинять тиск на логістичні маршрути до міста.

Щодо ситуації у Сумській області, то у розвідці Великої Британії зазначають - за останні два тижні російські військові не досягли жодних помітних успіхів там.

"Постійні втрати та контрнаступи України, ймовірно, зірвали плани Росії щодо створення буферної зони в Сумській області", - наголошують у зведенні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни на Покровському напрямку використовують усі наявні засоби проти Сил оборони, - бригада "Рубіж" НГУ