Армія РФ у липні, ймовірно, захопила близько 500-550 кв. км української території, - британська розвідка
У липні 2025 року російські сухопутні війська захопили близько 500-550 квадратних кілометрів української території. Основні зусилля ворога зосереджені на спробах оточити Покровськ у Донецькій області, а у Сумській області російські війська зазнають втрат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
"Російські сухопутні війська захопили аналогічну територію України в червні 2025 року, після щомісячного збільшення з березня 2025 року. Армія РФ продовжувала тактичне просування в Донецькій області, переважно на північний схід і південний захід від Покровська", – заявили у розвідці.
Зазначається, що росіяни не полишають спроб оточити Покровськ, чинять тиск на логістичні маршрути до міста.
Щодо ситуації у Сумській області, то у розвідці Великої Британії зазначають - за останні два тижні російські військові не досягли жодних помітних успіхів там.
"Постійні втрати та контрнаступи України, ймовірно, зірвали плани Росії щодо створення буферної зони в Сумській області", - наголошують у зведенні.
Людей не стає на фронті, снарядів мало, укріплення не підготовлені чи ще щось...?
СССР був в 100 раз сильніше Афганістану під час війни там.
Але якось афганцям та в'єтнамцям вдалось фактично перемогти "непереможні" штаты та совок.
Як так прлучилось?
Врешті, Україна встоїть і без зрадливих США - у лютому-березні 2022-го було набагато важче, а ніж тепер.
Нижче - схема оборонних ліній біля Краматорська, що захищають Україну від просування рашистських військ, для прориву яких пітьмі знадобиться покласти сотні тисяч, якщо не мільйон власних солдат і офіцерів. І тромбо-xyйло на догоду пітьмі намагається передати цю територію без бою, як умову припинення вогню. Приблизно, як це було в історії 1938-го із Судетами в Чехословаччині напередодні WWII.
https://pbs.twimg.com/media/Gx5h4a2XwAA15OA?format=jpg&name=small
https://pbs.twimg.com/media/Gx5h4bAXwAARN5y?format=jpg&name=small
Не все так погано як переказується
Трагедія в тому що ми втрачаємо Україну км з км.
Це абсолютно незрівнянні речі.