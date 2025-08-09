РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9180 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ Разговор Зеленского и Стармера
1 558 12

Зеленский в разговоре со Стармером: Видим опасность плана РФ свести все к обсуждению невозможного

Зеленский поговорил со Стармером

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Благодарен за поддержку. Все равно видим необходимость действительно устойчивого мира для Украины и опасность российского плана свести все к обсуждению невозможного", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что нужны четкие шаги и максимальная координация с партнерами.

Также читайте: Украина готова к миру, но не к капитуляции, - Зеленский

"Ценим настрой Британии, Соединенных Штатов, всех партнеров закончить войну. Активно работаем ради конструктивной дипломатии и того, чтобы решения могли сработать. Согласовали следующие контакты", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не должна быть вознаграждена за начало войны. Украинцы заслуживают справедливого мира, - Сибига

Автор: 

Зеленский Владимир (21501) россия (96845) Стармер Кир (238)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Правда в тому що толку від зелі не те що нуль, давно від'ємні цифри у всьому
показать весь комментарий
09.08.2025 14:57 Ответить
+3
путін просто хоче усіх обманути. Його досі корчить від того, як Порох з Меркель його намахали з мінськими домовленостями. От він хоче усіх так само.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:42 Ответить
+3
Ось так буває коли покладають надії на шахрая який прикинувся миротворцем ,наша дипломатична робота була повністю провалена згадаймо минулорічні саміти миру чи безпекові угоди від яких жодної користі ,натомість показати світу про злочини рашиських варварів про десятки знищених міст і сотні сіл які стерті з лиця землі , про деятки тисяч убитих цивільних ,провалена інформаційна політика для донесення правди.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путін просто хоче усіх обманути. Його досі корчить від того, як Порох з Меркель його намахали з мінськими домовленостями. От він хоче усіх так само.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:42 Ответить
та якби він цього не знав.
і нічого більше.
завербований Вова, і все логічно
показать весь комментарий
09.08.2025 14:43 Ответить
Стармере, поки не пізно, вплиньте на Доні. Підкажіть рудому, що як тільки путлєр стане на землю Аляски, так одразу оголосить її істарічєскай родінай лаптєногіх рюрікавічєй.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:45 Ответить
Так це дуже добре,може рудий Тампон хоть щось зрозуміє про ***** і паРашу і примусить приймати розумні рішення.Хоча думаю ,що воно(рудий Тампон) все добре розуміє.На жаль.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:49 Ответить
На Доні може вплинути лише евтаназія.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:49 Ответить
*******
ти служило?
показать весь комментарий
09.08.2025 14:52 Ответить
Ось так буває коли покладають надії на шахрая який прикинувся миротворцем ,наша дипломатична робота була повністю провалена згадаймо минулорічні саміти миру чи безпекові угоди від яких жодної користі ,натомість показати світу про злочини рашиських варварів про десятки знищених міст і сотні сіл які стерті з лиця землі , про деятки тисяч убитих цивільних ,провалена інформаційна політика для донесення правди.
показать весь комментарий
09.08.2025 14:54 Ответить
Правда в тому що толку від зелі не те що нуль, давно від'ємні цифри у всьому
показать весь комментарий
09.08.2025 14:57 Ответить
Зі Світових воїн перша і друга починалися з дерибану земель за рахунок слов'янських народів ( балкани, Галичина , чехія-словакія, Карпатська Русь, пнр🇵🇱 тощо... ). Як бачите Третя Світова те саме робить..
показать весь комментарий
09.08.2025 14:58 Ответить
Мені здається що жертвоприношення.
Воно ж топо моглу би ...........
АХ!!!! він не знає\не розуміє?
ну от, я штани на найшов шоб приєднатись до армії русака Сирського(я хохол), ну це ж жесть. ДАвай йди, а відпустять після перемоги(це тупо міг сказати тільки ворог, що і є, варто тільки трошки подумати)
Чи як?
В москві воно робило фільми = НЕ БУЛ,О варіанту не пройдє..дЁvnt gfufdfhsnm""
ye kflyj? ну ладно. не знаю. тупо знищує "своїх" солдатів
показать весь комментарий
09.08.2025 14:58 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 15:07 Ответить
Зеля, а где договорится посерелине? Тебе же первому путлер ата-та через дертмака сделает. Выходит что путлеру очень важно чтобы его гундосая марионетка оставалась при власти как можно дольше под управлением креилевского куратора дерьмака.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:52 Ответить
 
 