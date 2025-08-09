Зеленский в разговоре со Стармером: Видим опасность плана РФ свести все к обсуждению невозможного

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Благодарен за поддержку. Все равно видим необходимость действительно устойчивого мира для Украины и опасность российского плана свести все к обсуждению невозможного", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что нужны четкие шаги и максимальная координация с партнерами.

"Ценим настрой Британии, Соединенных Штатов, всех партнеров закончить войну. Активно работаем ради конструктивной дипломатии и того, чтобы решения могли сработать. Согласовали следующие контакты", - добавил президент.

