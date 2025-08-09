УКР
Новини переговори з РФ Розмова Зеленського та Стармера
904 11

Зеленський у розмові зі Стармером: Бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

Зеленський поговорив зі Стармером

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

"Вдячний за підтримку. Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що потрібні чіткі кроки та максимальна координація з партнерами.

Також читайте: Україна готова до миру, але не до капітуляції, - Зеленський

"Цінуємо налаштованість Британії, Сполучених Штатів, усіх партнерів закінчити війну. Активно працюємо заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати. Узгодили наступні контакти", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не повинна бути винагороджена за початок війни. Українці заслуговують на справедливий мир, - Сибіга

Автор: 

Зеленський Володимир (25033) росія (67131) Стармер Кір (241)


Топ коментарі
+4
Правда в тому що толку від зелі не те що нуль, давно від'ємні цифри у всьому
показати весь коментар
09.08.2025 14:57 Відповісти
+3
путін просто хоче усіх обманути. Його досі корчить від того, як Порох з Меркель його намахали з мінськими домовленостями. От він хоче усіх так само.
показати весь коментар
09.08.2025 14:42 Відповісти
+3
Ось так буває коли покладають надії на шахрая який прикинувся миротворцем ,наша дипломатична робота була повністю провалена згадаймо минулорічні саміти миру чи безпекові угоди від яких жодної користі ,натомість показати світу про злочини рашиських варварів про десятки знищених міст і сотні сіл які стерті з лиця землі , про деятки тисяч убитих цивільних ,провалена інформаційна політика для донесення правди.
показати весь коментар
09.08.2025 14:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
09.08.2025 14:42 Відповісти
та якби він цього не знав.
і нічого більше.
завербований Вова, і все логічно
показати весь коментар
09.08.2025 14:43 Відповісти
Стармере, поки не пізно, вплиньте на Доні. Підкажіть рудому, що як тільки путлєр стане на землю Аляски, так одразу оголосить її істарічєскай родінай лаптєногіх рюрікавічєй.
показати весь коментар
09.08.2025 14:45 Відповісти
Так це дуже добре,може рудий Тампон хоть щось зрозуміє про ***** і паРашу і примусить приймати розумні рішення.Хоча думаю ,що воно(рудий Тампон) все добре розуміє.На жаль.
показати весь коментар
09.08.2025 14:49 Відповісти
На Доні може вплинути лише евтаназія.
показати весь коментар
09.08.2025 14:49 Відповісти
*******
ти служило?
показати весь коментар
09.08.2025 14:52 Відповісти
09.08.2025 14:54 Відповісти
09.08.2025 14:57 Відповісти
Зі Світових воїн перша і друга починалися з дерибану земель за рахунок слов'янських народів ( балкани, Галичина , чехія-словакія, Карпатська Русь, пнр🇵🇱 тощо... ). Як бачите Третя Світова те саме робить..
показати весь коментар
09.08.2025 14:58 Відповісти
Мені здається що жертвоприношення.
Воно ж топо моглу би ...........
АХ!!!! він не знає\не розуміє?
ну от, я штани на найшов шоб приєднатись до армії русака Сирського(я хохол), ну це ж жесть. ДАвай йди, а відпустять після перемоги(це тупо міг сказати тільки ворог, що і є, варто тільки трошки подумати)
Чи як?
В москві воно робило фільми = НЕ БУЛ,О варіанту не пройдє..дЁvnt gfufdfhsnm""
ye kflyj? ну ладно. не знаю. тупо знищує "своїх" солдатів
показати весь коментар
09.08.2025 14:58 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 15:07 Відповісти
 
 