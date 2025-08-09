Зеленський у розмові зі Стармером: Бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого
Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.
"Вдячний за підтримку. Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого", - йдеться в повідомленні.
Зеленський наголосив, що потрібні чіткі кроки та максимальна координація з партнерами.
"Цінуємо налаштованість Британії, Сполучених Штатів, усіх партнерів закінчити війну. Активно працюємо заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати. Узгодили наступні контакти", - додав президент.
