Зеленський у розмові зі Стармером: Бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

"Вдячний за підтримку. Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що потрібні чіткі кроки та максимальна координація з партнерами.

Також читайте: Україна готова до миру, але не до капітуляції, - Зеленський

"Цінуємо налаштованість Британії, Сполучених Штатів, усіх партнерів закінчити війну. Активно працюємо заради конструктивної дипломатії і того, щоб рішення могли спрацювати. Узгодили наступні контакти", - додав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не повинна бути винагороджена за початок війни. Українці заслуговують на справедливий мир, - Сибіга