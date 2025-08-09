РФ не повинна бути винагороджена за початок війни. Українці заслуговують на справедливий мир, - Сибіга
Україні потрібен справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до її територіальної цілісності та кордонів, визначених Конституцією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.
"Вже четвертий рік поспіль Україна протистоїть повномасштабній війні Росії на суші, на морі та в повітрі. Ми завдячуємо нашій незалежності мужності наших захисників та стійкості нашого народу. Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до нашої територіальної цілісності та кордонів, визначених нашою Конституцією. Росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни", - написав він.
Сибіга наголосив, що попри невтомні зусилля США та постійну готовність України до досягнення справедливого миру, Росія продовжує терор проти цивільних, ігнорує встановлені дедлайни та не виявляє справжнього інтересу до закінчення війни.
Водночас Україна залишається відкритою до конструктивного діалогу та реальних рішень, узгоджених разом з Україною, з повагою до волі нашого народу.
"Нам потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви. Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та всіма нашими міжнародними партнерами, щоб разом досягти справедливого і тривалого миру", - додав міністр.
Українцям йти нікуди. Вони на своїй землі.
Міняти підходи до мобілізації.
Реальне переведення економіки на військові рейки.
Реальний випуск власної зброї. Реальне виготовлення власних балістичних ракет а не на словах.
Реальна боротьба з корупцією , яка прирівнюється до мародерства у час війни.
І ще багато чого.
Ізраїль розніс Росію в ООН: "Після Києва вам краще мовчати! Ви вчили Хамас тероризму!" | Подробиці
https://youtu.be/wf0wj6w3v-Y?si=I3IF4N9rPeh5g87m
Пилять.
Перепрошую, іншого коментаря не знаходиться.
Це зараз називається дипломатія????
[ Смайлик фейспалм не знайдено, провалився від стидоби ]