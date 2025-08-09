УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8735 відвідувачів онлайн
Новини переговори з РФ
1 202 20

РФ не повинна бути винагороджена за початок війни. Українці заслуговують на справедливий мир, - Сибіга

Сибіга про мир в Україні

Україні потрібен справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до її територіальної цілісності та кордонів, визначених Конституцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"Вже четвертий рік поспіль Україна протистоїть повномасштабній війні Росії на суші, на морі та в повітрі. Ми завдячуємо нашій незалежності мужності наших захисників та стійкості нашого народу. Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до нашої територіальної цілісності та кордонів, визначених нашою Конституцією. Росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни", - написав він.

Також читайте: Україна готова до миру, але не до капітуляції, - Зеленський

Сибіга наголосив, що попри невтомні зусилля США та постійну готовність України до досягнення справедливого миру, Росія продовжує терор проти цивільних, ігнорує встановлені дедлайни та не виявляє справжнього інтересу до закінчення війни.

Водночас Україна залишається відкритою до конструктивного діалогу та реальних рішень, узгоджених разом з Україною, з повагою до волі нашого народу.

"Нам потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви. Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та всіма нашими міжнародними партнерами, щоб разом досягти справедливого і тривалого миру", - додав міністр.

Також читайте: Санкції проти Росії мають стати руйнівними, щоб позбавити її можливості фінансувати війну, - Сибіга

Автор: 

росія (67114) Сибіга Андрій (601) війна в Україні (5631)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Краще нагадай Тромбу, якому шкода вмираючих рашистів та українців, що щоби перестали помирати рашисти, потрібно їх прибрати з України.
Українцям йти нікуди. Вони на своїй землі.
показати весь коментар
09.08.2025 11:20 Відповісти
+9
Обікрали Україну за 100 років і кожен раз захід стає на бік крадіїв
показати весь коментар
09.08.2025 11:31 Відповісти
+5
За початок війни треба "винагородити" Зєлю - це все завдяки йому.
показати весь коментар
09.08.2025 11:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що ти там квакаєш, нікчема?
показати весь коментар
09.08.2025 11:19 Відповісти
Краще нагадай Тромбу, якому шкода вмираючих рашистів та українців, що щоби перестали помирати рашисти, потрібно їх прибрати з України.
Українцям йти нікуди. Вони на своїй землі.
показати весь коментар
09.08.2025 11:20 Відповісти
Обікрали Україну за 100 років і кожен раз захід стає на бік крадіїв
показати весь коментар
09.08.2025 11:31 Відповісти
Всі забули за міжнародне право. Трамп готовий виконати всі забаганки плєшивця. Просрав Гундосий Україну. 4 рік війни не можем ракету зробити...
показати весь коментар
09.08.2025 11:21 Відповісти
Робота в нього така - насипати
показати весь коментар
09.08.2025 11:24 Відповісти
За початок війни треба "винагородити" Зєлю - це все завдяки йому.
показати весь коментар
09.08.2025 11:24 Відповісти
Обмін українськими територіями, а це ж як, вони нам відгризені кусочки Сумської, Харківської ми їм "ЇХ"Крим, Запоріжжя, Донецьку ,Луганську, Херсонську...???! А стаття поляків про пропозицію щодо перемир'я і якщо ж це правда, то напевно купили "миротворців" з тельбухами на віка, щоб жирувала їх рідня століттями, от сдєлка так сдєлка, діл так діл?? Точно, що вперше в Історії? От не повезло ж Гітлеру, що тоді не було таких "голубів"-стерв'ятників миру, відмиротворили б земельки по уральські гори, з Францією, Балканами , Островами, що б захотіли то і мали..? Зараз у Світі почнеться пруха для агресорів, загарбай території, введи її"юридично"в свою конституцію, порушивши всі міжнародні закони, людські і Божі, яке там ООН і бігом з баблом, корисними копалинами до бариг-"мародерів- миротворців" ----прокатіт...?! +Господи Боже ж Ти наш , спаси і помилуй нас грішних! Якщо мати таких друзів -союзників, то навіщо тоді вороги?
показати весь коментар
09.08.2025 11:32 Відповісти
Угу, як кажуть, "картина маслом": Рузвельт під час WWII на Алясці зустрічається з Гітлером. Заради "миру".
показати весь коментар
09.08.2025 11:45 Відповісти
Если снова проголосовать жопой вместо мозгов и выбрать очередных "ничто" - дальше будет еще хуже. Грабли по лбу - наша национальная забава. Причинно-следственное мышление - это не о нас, страна больна подростковым инфантилизмом. Все происходящее - следствие этого.
показати весь коментар
09.08.2025 11:24 Відповісти
Щоб так було, треба все давно було міняти а не ховати голову у пісок.
Міняти підходи до мобілізації.
Реальне переведення економіки на військові рейки.
Реальний випуск власної зброї. Реальне виготовлення власних балістичних ракет а не на словах.
Реальна боротьба з корупцією , яка прирівнюється до мародерства у час війни.
І ще багато чого.
показати весь коментар
09.08.2025 11:25 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 11:29 Відповісти
Сибіга , Чому знову Мельника в ООН не чути - засмагає в Ріо ?
Ізраїль розніс Росію в ООН: "Після Києва вам краще мовчати! Ви вчили Хамас тероризму!" | Подробиці
https://youtu.be/wf0wj6w3v-Y?si=I3IF4N9rPeh5g87m
показати весь коментар
09.08.2025 11:34 Відповісти
рф буде нагороджена. Поділить з трампом Нобелівську премію миру. Якби не напад на Україну, то і трамп не отримав би ці 175 грамів золота. Впевнений, що росія залюбки дала би символічні 175 грамів з Сухого Лога.
показати весь коментар
09.08.2025 11:37 Відповісти
Сибіга тільки і може жалюгідно ковтати все, за вас вже дорослі дядьки порішали.
показати весь коментар
09.08.2025 11:45 Відповісти
От полюбив Трумп путіна і расєю, хоч лопни...
показати весь коментар
09.08.2025 11:51 Відповісти
Це ще раз показує повний провал нашої дипломатії ,вся надія була покладена на Трампа який виявився російським агентом ,який збираєтся з найкривавішим терористом ділити Україну.
показати весь коментар
09.08.2025 11:56 Відповісти
>> Сибіга наголосив, що попри невтомні зусилля США...

Пилять.

Перепрошую, іншого коментаря не знаходиться.
показати весь коментар
09.08.2025 12:17 Відповісти
про це написав якійсь дядько у мережі Ху.™
Це зараз називається дипломатія????

[ Смайлик фейспалм не знайдено, провалився від стидоби ]
показати весь коментар
09.08.2025 12:30 Відповісти
 
 