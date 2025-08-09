РФ не повинна бути винагороджена за початок війни. Українці заслуговують на справедливий мир, - Сибіга

Україні потрібен справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до її територіальної цілісності та кордонів, визначених Конституцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"Вже четвертий рік поспіль Україна протистоїть повномасштабній війні Росії на суші, на морі та в повітрі. Ми завдячуємо нашій незалежності мужності наших захисників та стійкості нашого народу. Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на міжнародному праві та повазі до нашої територіальної цілісності та кордонів, визначених нашою Конституцією. Росія не повинна бути винагороджена за початок цієї війни", - написав він.

Також читайте: Україна готова до миру, але не до капітуляції, - Зеленський

Сибіга наголосив, що попри невтомні зусилля США та постійну готовність України до досягнення справедливого миру, Росія продовжує терор проти цивільних, ігнорує встановлені дедлайни та не виявляє справжнього інтересу до закінчення війни.

Водночас Україна залишається відкритою до конструктивного діалогу та реальних рішень, узгоджених разом з Україною, з повагою до волі нашого народу.

"Нам потрібен тривалий мир, який не буде зруйнований наступним кроком Москви. Україна готова співпрацювати зі Сполученими Штатами та всіма нашими міжнародними партнерами, щоб разом досягти справедливого і тривалого миру", - додав міністр.

Також читайте: Санкції проти Росії мають стати руйнівними, щоб позбавити її можливості фінансувати війну, - Сибіга