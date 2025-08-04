Санкції проти Росії мають стати руйнівними, щоб позбавити її можливості фінансувати війну, - Сибіга

Санкції проти РФ повинні мати "руйнівний характер, щоб зламати хребет російській економіці і позбавити Кремль змоги фінансувати свою військову машину".

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вітаємо рішучі кроки американської сторони, особисто президента Трампа, оскільки вони спрямовані на наближення справедливого миру для України. Я вважаю, що зараз ми знаходимося у (відповідному) моменті для максимальної мобілізації всіх дипломатичних зусиль заради підтримки мирного процесу. Нам потрібне лідерство і широка залученість США, тому що це одна з ключових запорук, що ми закінчимо цю війну цьогоріч і зупинимо російську агресію", - заявив міністр.

Сибіга зазначив, що потрібен подальший тиск та подальші рішучі кроки, щоб змусити РФ до припинення війни.

Окрім цього, він наголосив на необхідності синхронізації санкцій проти РФ.

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"Тому – безумовно, санкції. Ми повинні піднімати ціну для російського агресора. Санкції повинні бути синхронізовані. Ми маємо затверджений в Європейському Союзі 18-й пакет санкцій. Він справді дуже комплексний і потужний. І тепер важливо, щоб він був синхронізований з американським пакетом. Я маю на увазі трансатлантичний санкційний пакет. І ми маємо ще інші країни: Велика Британія, Японія, Нова Зеландія, Канада", - сказав глава української дипломатії.

Міністр зазначив, що санкції проти країни-агресора повинні мати "руйнівний характер, щоб зламати хребет російській економіці і позбавити Росію змоги фінансувати свою військову машину".

"А основне джерело надходжень до російського бюджету – експорт енергоносіїв, зокрема нафти. Тому дуже важливо, щоб ті країни, які на сьогодні найбільше купують нафти в Росії, теж відчули наслідки і припинили заробляти на торгівлі російською нафтою. Ми знаємо ці країни і зараз із партнерами дуже детально і предметно працюємо над тим, щоб можна було накласти санкції на конкретних суб'єктів підприємницької діяльності і конкретні країни, які заробляють на цій нафті", - додав Сибіга.

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