Санкции против России должны стать разрушительными, чтобы лишить ее возможности финансировать войну, - Сибига

Санкции против РФ должны иметь "разрушительный характер, чтобы сломать хребет российской экономике и лишить Кремль возможности финансировать свою военную машину".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем решительные шаги американской стороны, лично президента Трампа, поскольку они направлены на приближение справедливого мира для Украины. Я считаю, что сейчас мы находимся в (подходящем) моменте для максимальной мобилизации всех дипломатических усилий ради поддержки мирного процесса. Нам нужно лидерство и широкая вовлеченность США, потому что это - один из ключевых залогов, что мы закончим эту войну в этом году и остановим российскую агрессию", - заявил министр.

Сибига отметил, что нужно дальнейшее давление и дальнейшие решительные шаги, чтобы заставить РФ к прекращению войны.

Кроме этого, он отметил необходимость синхронизации санкций против РФ.

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"Поэтому, безусловно, - санкции. Мы должны поднимать цену для российского агрессора. Санкции должны быть синхронизированы. Мы имеем утвержденный в Европейском Союзе 18-й пакет санкций. Он действительно очень комплексный и мощный. И теперь важно, чтобы он был синхронизирован с американским пакетом. Я имею в виду трансатлантический санкционный пакет. И мы имеем еще другие страны: Великобритания, Япония, Новая Зеландия, Канада", - сказал глава украинской дипломатии.

Министр отметил, что санкции против страны-агрессора должны иметь "разрушительный характер, чтобы сломать хребет российской экономике и лишить Россию возможности финансировать свою военную машину".

"А основной источник поступлений в российский бюджет - экспорт энергоносителей, в частности - нефти. Поэтому очень важно, чтобы те страны, которые сегодня больше всего покупают нефть у России, тоже почувствовали последствия и перестали зарабатывать на торговле российской нефтью. Мы знаем эти страны, и сейчас с партнерами очень подробно и предметно работаем над тем, чтобы можно было наложить санкции на конкретных субъектов предпринимательской деятельности и конкретные страны, которые зарабатывают на этой нефти", - добавил Сибига.

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