РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10206 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
837 17

Пришло время ударить по военному бюджету России со всей силой, - Сибига

Сибига призвал ударить санкциями по РФ

Сейчас критически важно синхронизировать санкции против России и усилить их.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция Президента Трампа в отношении Москвы является реалистичной и твердой, учитывая то, что Путин отвергает мирные усилия. Мы ценим его четкость и силу.

Путин отвергает прекращение огня, избегает встречи лидеров и затягивает войну. Он прекратит террор только тогда, когда мы сломаем хребет его экономики, которая уже имеет системные проблемы, а также лишим его военный бюджет финансирования. Соединенные Штаты, Европа и Группа семи имеют необходимую силу для этого", - подчеркнул он.

Сибига отметил, что сейчас критически важна максимальная синхронизация санкций.

Также читайте: Кремль принял во внимание ультиматум Трампа Путину, - Песков

"Сейчас подходящий момент. Пришло время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по военному бюджету России со всей силой. Российские чиновники недавно хвастались, что они якобы воюют в одиночку против всего Запада. Им нужна эта дешевая пропаганда, чтобы объяснить своему населению, почему такая большая страна как Россия не достигла ни одной стратегической цели в своей полномасштабной войне против гораздо меньшей Украины в течение уже более трех лет.

Но если они считают себя героями, которые самостоятельно противостоят всему Западу, то пусть почувствуют консолидированную силу всего Запада и максимальное санкционное давление", - пояснил глава МИД.

Министр добавил, что в последующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для агрессора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп поднимал вопрос дедлайна для РФ по прекращению огня, - Еврокомиссия

Сибига призвал ударить санкциями по РФ

Автор: 

россия (96709) санкции (11712) США (27589) Трамп Дональд (6066) Сибига Андрей (575)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Дратує фраза "Настав час". Що від наших політиків, що від західних. Начеб-то 3,5 останніх років час ще не наставав.
показать весь комментарий
29.07.2025 16:14 Ответить
+4
Так вдарте, зе обіцяв 3000 українських ракет в 2025 році, вже як мінімум половина має бути готова)
показать весь комментарий
29.07.2025 16:09 Ответить
+2
Потужно забув сказати
показать весь комментарий
29.07.2025 16:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно забув сказати
показать весь комментарий
29.07.2025 16:08 Ответить
Так вдарте, зе обіцяв 3000 українських ракет в 2025 році, вже як мінімум половина має бути готова)
показать весь комментарий
29.07.2025 16:09 Ответить
дЄрмак своєму холую сказав ударити па еканомікє расєї? Патужна?
показать весь комментарий
29.07.2025 16:11 Ответить
Дратує фраза "Настав час". Що від наших політиків, що від західних. Начеб-то 3,5 останніх років час ще не наставав.
показать весь комментарий
29.07.2025 16:14 Ответить
Скк.
...уникає зустрічі лідерів - це якась нова фішка, типу таурусів?
Що ви з ним говорить зібрались? А головне хто...
показать весь комментарий
29.07.2025 16:15 Ответить
🤡🤡🤡
показать весь комментарий
29.07.2025 16:18 Ответить
Ще Трамп сміявся з зелених дебілів, а чому, каже, ти, Зелена чмоня, не вдаришь по Москві? Руки в тебе коротенькі, яку у тіранозавра? Не може ж бути, що в тебе немає ракет?
показать весь комментарий
29.07.2025 16:20 Ответить
"Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою. " Медведев заплакав і пішов пити горілку.
показать весь комментарий
29.07.2025 16:26 Ответить
давно пора, но до сих пор пока ещё не пора,,
показать весь комментарий
29.07.2025 16:26 Ответить
Вдарити чим ??? а?
показать весь комментарий
29.07.2025 16:28 Ответить
Стратегічний П І З Д Й О Ж то святе.
показать весь комментарий
29.07.2025 16:34 Ответить
Сибіга, звернись до вождя всіх потужних корупціонерів, ZEлідора, він тобі назнімає стільки незламних потужно-потужних відосиків, що ними можна буде розвалити рашку за два три тижні. Не віриш? Спитай у екс-радника ZEлупи Арестовича...
показать весь комментарий
29.07.2025 16:35 Ответить
Настав час... Неуж-то нефтепровод дрЮжба перекроете?
показать весь комментарий
29.07.2025 16:44 Ответить
Вимагати від США санкцій для Московії, знищувати свої антоикорупційні органи і тримати в ОПі кацапську агентуру - це неймовірна ІБД.
показать весь комментарий
29.07.2025 16:54 Ответить
Зараз слушний момент. Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою. "зелені прорашистські імпотенти" вказують світовій спільноті,котра відає,що "зелені" зрадники України і прислужники куйла,про якісь часи .котрі настали...???На початку війни "зепоцріоту" ЦРУ вказувало.що настав час звільнити з української влади більше 30 рашистських агентів....Настав час???Хер то правда...
показать весь комментарий
29.07.2025 16:58 Ответить
І знову...
Спочатку вдарте, а потім розповідайте.
показать весь комментарий
29.07.2025 16:59 Ответить
було б чим. Є лише бла-бла-блалістичні ракети.
показать весь комментарий
29.07.2025 17:12 Ответить
 
 