Пришло время ударить по военному бюджету России со всей силой, - Сибига
Сейчас критически важно синхронизировать санкции против России и усилить их.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Позиция Президента Трампа в отношении Москвы является реалистичной и твердой, учитывая то, что Путин отвергает мирные усилия. Мы ценим его четкость и силу.
Путин отвергает прекращение огня, избегает встречи лидеров и затягивает войну. Он прекратит террор только тогда, когда мы сломаем хребет его экономики, которая уже имеет системные проблемы, а также лишим его военный бюджет финансирования. Соединенные Штаты, Европа и Группа семи имеют необходимую силу для этого", - подчеркнул он.
Сибига отметил, что сейчас критически важна максимальная синхронизация санкций.
"Сейчас подходящий момент. Пришло время консолидировать единый и сильный санкционный кулак и ударить по военному бюджету России со всей силой. Российские чиновники недавно хвастались, что они якобы воюют в одиночку против всего Запада. Им нужна эта дешевая пропаганда, чтобы объяснить своему населению, почему такая большая страна как Россия не достигла ни одной стратегической цели в своей полномасштабной войне против гораздо меньшей Украины в течение уже более трех лет.
Но если они считают себя героями, которые самостоятельно противостоят всему Западу, то пусть почувствуют консолидированную силу всего Запада и максимальное санкционное давление", - пояснил глава МИД.
Министр добавил, что в последующие недели должна состояться максимальная синхронизация санкций всех партнеров против России, чтобы увеличить стоимость войны для агрессора.
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