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Новости Заявления Трампа
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Кремль принял во внимание ультиматум Трампа Путину, - Песков

Кремль отреагировал на ультиматум Трампа Что известно

В Кремле приняли во внимание вчерашнее заявление президента Дональда Трампа относительно сроков на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Москва по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта и для обеспечения своих интересов", - отметил он.

Также Песков прокомментировал возможность встречи российского диктатора и Трампа.

По его словам, вопрос как не стоял в предметном плане на повестке дня, так и не стоит.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.

Смотрите: Встреча лидеров Украины и РФ должна поставить точку в урегулировании. Сделать это за 30 дней невозможно, - Песков. ВИДЕО

Автор: 

Песков Дмитрий (1976) россия (96709) Трамп Дональд (6066)


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Топ комментарии
+5
❗️Кремлю начхати на ультиматуми Трампа. Рф не збирається зупиняти війну, - з подібною заявою вийшов пєсков
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29.07.2025 13:12 Ответить
+4
"Імєлі в віду", короч, трампушу. І навіть не ху-йло а якийсь клєрк...
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29.07.2025 13:10 Ответить
+3
Знову козу починають водити.
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29.07.2025 13:11 Ответить
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29.07.2025 13:06 Ответить
Міша,тьотя Пєся сказала шо на вашу свадьбу будєт облава.Шо пєрєдать тьотє Пєсє?
Скажі шо Мішя знаєт про облаву.
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29.07.2025 13:07 Ответить
"Імєлі в віду", короч, трампушу. І навіть не ху-йло а якийсь клєрк...
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29.07.2025 13:10 Ответить
Трамп цього пістабола по плечу хлопав, майже друзі були. З лаптями так не можна. Вони розуміють лише підсрачник після удару у ніс.
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29.07.2025 13:23 Ответить
Знову козу починають водити.
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29.07.2025 13:11 Ответить
❗️Кремлю начхати на ультиматуми Трампа. Рф не збирається зупиняти війну, - з подібною заявою вийшов пєсков
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29.07.2025 13:12 Ответить
Та кремль то взяв, а шо путін? З чемоданчика так і не злазе?
Уже пора крім жопою, щось і ротом сказати)
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29.07.2025 13:13 Ответить
Здохни нациська брехлива паскуда разом з своїм господарем терористом путіном.
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29.07.2025 13:13 Ответить
Нічого в них не міняється - кацапи стоять на своїх інтересах
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29.07.2025 13:14 Ответить
Інтерес кацапів - воювати до останнього москаля...
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29.07.2025 13:38 Ответить
Пуйло каже трампу:»Дай час хай-но Покровськ візьму, будем літій ділить»трамп йому:»Єс, офкорс! Скіки днів?»- 50. Через пару днів Пуйло:»Дружіщє, я справляюсь швидше, можеш і 10. Трамп:» щоб навєрняк- 10- 12. А там скажеш, що сагласєн на то шо я скажу»
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29.07.2025 13:16 Ответить
Взяв до уваги що 12 діб треба бомбардувать мирні міста України чим тільки можно !😱😭
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29.07.2025 13:17 Ответить
***** вигадає якусь новеньку замануху і Трамп клюне. Він завжди клював і продовжить це робити й надалі.
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29.07.2025 13:20 Ответить
"Москва, як і раніше, зберігає відданість мирному процесу..."

Ему ссы в глаза, а письков - то божья роса!
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29.07.2025 13:22 Ответить
та вже весь світ розуміє ,шо проти кремля ,трамп пас... відео обісцяного ліжка і не тільки , змушує казати трампа те шо хоче москва...такий сором ...всесвітьній
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29.07.2025 13:25 Ответить
Европе и Америке хочется потушить пожар любой ценой. Но платить эту цену будут. конечно, же не они. Им похер, сколько земли у нас откусят - лишь бы всё утихло. И как только начнутся хоть сколько-нибудь серьёзные переговоры. вся эта европейская компания вместе с Трампом будут душить Украину на уступки под хоровое блеяние "повернемо дипломатичним шляхом". Единственное решение - избыточное снабжение Украины всем необходимым оружием, но в эту сторону, как мы видим, никто, особо, не напрягается.
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29.07.2025 13:36 Ответить
Скільки б не "відкусили" землі - все доведеться повертати по закінченню тимчасової окупації.
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29.07.2025 13:41 Ответить
Угу. Вернём обязательно. Япония ж Курилы вернула, а Финляндия - Карелию, а Грузия - Абхазию и пр. А мы чем хуже?
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29.07.2025 13:46 Ответить
Чому Заходу не боятися ядерної війни? Вони ж не українці, які обрали "пєрєстать стрілять" і не вірили у можливість повномасштабного вторгнення.
Навіть американці бояться настільки, що обрали президентом Трампа, який постійно казав, що світ на порозі ядерної війни і тому потрібні перемовини.

А після численних відео, як чоловіки бігають і відбиваються від мобілізації, українці не мають права дорікати, що хтось інший боїться ядерної війни, коли вони самі бояться звичайної.
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29.07.2025 14:02 Ответить
Що путлер вже взяв до уваги ультиматум Трампа,а вчора сміявся з нього.А що ж так ???
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29.07.2025 13:44 Ответить
Ультиматум від трампона....Дід про нього забув раніше,ніж вимовив це слово.А поки він його вимовляв-х@йло йому по губам водило перед усіма американськими виборцями,показуючи якою великою стала Америка.
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29.07.2025 13:55 Ответить
Переклад на кацапський язик - Імєлі ми ваші ультіматуми..
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29.07.2025 14:03 Ответить
 
 