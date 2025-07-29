В Кремле приняли во внимание вчерашнее заявление президента Дональда Трампа относительно сроков на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Москва по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта и для обеспечения своих интересов", - отметил он.

Также Песков прокомментировал возможность встречи российского диктатора и Трампа.

По его словам, вопрос как не стоял в предметном плане на повестке дня, так и не стоит.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.

Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.

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