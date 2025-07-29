Кремль принял во внимание ультиматум Трампа Путину, - Песков
В Кремле приняли во внимание вчерашнее заявление президента Дональда Трампа относительно сроков на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Москва по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта и для обеспечения своих интересов", - отметил он.
Также Песков прокомментировал возможность встречи российского диктатора и Трампа.
По его словам, вопрос как не стоял в предметном плане на повестке дня, так и не стоит.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует уменьшить 50-дневный срок, который дал диктатору РФ Владимиру Путину на достижение договоренностей с Украиной для урегулирования войны, потому что "очень разочарован" им.
Впоследствии Трамп сократил этот срок до 10-12 дней.
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Скажі шо Мішя знаєт про облаву.
Уже пора крім жопою, щось і ротом сказати)
Ему ссы в глаза, а письков - то божья роса!
Навіть американці бояться настільки, що обрали президентом Трампа, який постійно казав, що світ на порозі ядерної війни і тому потрібні перемовини.
А після численних відео, як чоловіки бігають і відбиваються від мобілізації, українці не мають права дорікати, що хтось інший боїться ядерної війни, коли вони самі бояться звичайної.