Встреча лидеров Украины и РФ должна поставить точку в урегулировании. Сделать это за 30 дней невозможно, - Песков. ВИДЕО

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встречу Путина и Зеленского сложно организовать в течение 30 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам.

"Встреча на высшем уровне может и должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать те договоренности, которые следует наработать во время экспертной работы. Делать наоборот - невозможно. Можно ли такой сложный процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли", - сказал пресс-секретарь Путина.

По словам Пескова, пока подходы РФ и Украины - диаметрально противоположные.

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