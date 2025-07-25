Встреча лидеров Украины и РФ должна поставить точку в урегулировании. Сделать это за 30 дней невозможно, - Песков. ВИДЕО
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встречу Путина и Зеленского сложно организовать в течение 30 дней.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам.
"Встреча на высшем уровне может и должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать те договоренности, которые следует наработать во время экспертной работы. Делать наоборот - невозможно. Можно ли такой сложный процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли", - сказал пресс-секретарь Путина.
По словам Пескова, пока подходы РФ и Украины - диаметрально противоположные.
Топ комментарии
+3 George Highbaud
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Думається, десь з січня цього року. Ну і до квітня 2022-го теж таке періодично було.
Речення було всі рази майже однаковим: "Остаточне врегулювання війни" (зверніть увагу: не виведення кацаповійськ з України, а саме "врегулювання") "відбудеться при особистій зустрічі лідерів".
Потужний день у русні починається з вибуху газу та повного знищення підʼїзду.