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Новости Видео переговоры с РФ Встреча Зеленского и Путина
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Встреча лидеров Украины и РФ должна поставить точку в урегулировании. Сделать это за 30 дней невозможно, - Песков. ВИДЕО

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встречу Путина и Зеленского сложно организовать в течение 30 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам.

"Встреча на высшем уровне может и должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать те договоренности, которые следует наработать во время экспертной работы. Делать наоборот - невозможно. Можно ли такой сложный процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли", - сказал пресс-секретарь Путина.

По словам Пескова, пока подходы РФ и Украины - диаметрально противоположные.

Читайте: На переговорах в Стамбуле начали звучать сигналы о возможной встрече лидеров, - Зеленский

Автор: 

Песков Дмитрий (1975) путин владимир (31748) россия (96672) переговоры с Россией (1224)


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Топ комментарии
+3
Цікаво, з якого моменту Зеленський почав називати кремлівського п!дараса "лідєром"?

Думається, десь з січня цього року. Ну і до квітня 2022-го теж таке періодично було.
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25.07.2025 13:05 Ответить
+3
перекладаю з касапської на людську: касапи розраховують дотиснути ЕрЗе до капітуляції, але дають собі звіт в тому, що зробити це за 30 днів - їм не до снаги.
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25.07.2025 13:18 Ответить
+2
сахарок? рязанський?
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25.07.2025 13:16 Ответить
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Ти такий мудак у татка чи у мамку?
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25.07.2025 13:01 Ответить
Цікаво, з якого моменту Зеленський почав називати кремлівського п!дараса "лідєром"?

Думається, десь з січня цього року. Ну і до квітня 2022-го теж таке періодично було.
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25.07.2025 13:05 Ответить
А коли він його так називав?
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25.07.2025 13:37 Ответить
Разів шість за минулі два місяці. Переважно, у інтерв'ю "західним" ЗМІ.

Речення було всі рази майже однаковим: "Остаточне врегулювання війни" (зверніть увагу: не виведення кацаповійськ з України, а саме "врегулювання") "відбудеться при особистій зустрічі лідерів".
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25.07.2025 14:45 Ответить
цензор , опять старая новость
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25.07.2025 13:05 Ответить
https://t.me/voynareal/119025 🤩Оце жахнуло! Момент потужного вибуху в Саратові
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25.07.2025 13:07 Ответить
🔥В Саратові вибухнула 10-поверхівка. Як мінімум десятеро русаків знаходиться під завалами, 3 - «200-ті»

Потужний день у русні починається з вибуху газу та повного знищення підʼїзду.
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25.07.2025 13:08 Ответить
сахарок? рязанський?
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25.07.2025 13:16 Ответить
Мабуть фсб занудьгувало, старий варіант випробують, цікаво, кому приготуватися кадиркіну, чи вже інший кандидат є
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25.07.2025 13:40 Ответить
нет,уже по кацап тв сказали что газ, "сахарок" на верхние этажи не комильфо,так что нефиг искать черную кошку в темной комнате_)
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25.07.2025 14:37 Ответить
То не українці роблять, а вони самі. Радіти цьому - верх ***********. В них така хєрня чи не кожен день. Та і в Україні буває
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25.07.2025 13:16 Ответить
Окупантів геть! До повернення всіх окупованих територій і виплати репарацій ніякого миру з русо-нацистами бути не може навіть теоретично.
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25.07.2025 13:09 Ответить
Теоретично- потужно, реалістично-неможливо.
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25.07.2025 13:49 Ответить
Азербайджан не визнав окупації і врешті повернув своє. Японія не визнає окупації і теж поверне своє. Калінінград був переданий в оренду на 50 років і кацапи мали забратись звідти в 1995 році, АЛЕ ДОСІ ЦЬОГО НЕ ЗРОБИЛИ ТІЛЬКИ ТОМУ ЩО НІХТО ЦЬОГО НЕ ВИМАГАЄ. Афганці пережили дві окупації за останні 50 років і врешті теж повернули своє. Китайці планують офіційно в 2036 повернути своє і на всіх картах пишуть назви окупованих *********** міст і сіл китайськими назвами. І повернуть своє! ... Реалістично це займе час, протягом якого кацапів будуть дегуманізувати і "щемити" разом з усіма їх спільниками. Коли розвалиться кацапська федерація навіть уявити не можу де має бути на карті місце, яке можна було б назвати "Росія". Такого субєкта федерації з етнічною територією просто не існує...
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25.07.2025 15:31 Ответить
Буде інґермаландія, москово-рязанскій улус, комі-пєрмяцкая народная рєспубліка і кабардино-балкарська джамахерія.
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25.07.2025 16:42 Ответить
тягнуть резину-їм це вигідно
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25.07.2025 13:16 Ответить
перекладаю з касапської на людську: касапи розраховують дотиснути ЕрЗе до капітуляції, але дають собі звіт в тому, що зробити це за 30 днів - їм не до снаги.
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25.07.2025 13:18 Ответить
Кордони 1991 року, виплати всіх репарацій за руйнування ,поранення,вбивства,повернення всіх полонених,і дітей вивезених з України.Якщо коротко вон з хати!
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25.07.2025 13:22 Ответить
Вперед, у наступ?
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25.07.2025 13:37 Ответить
Нах його кожен день цитують - кацапи зараз на мир не підуть
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25.07.2025 13:24 Ответить
На мир не піде ху....ло, він доживає своє паскудне життя і війна для нього як забава. Йому пофіг скільки погибне людей як своїх, так і Українців, поки йде війна про нього говорять, його боятися, заради цього ху...ло і живе, хай в бункере і на валізі
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25.07.2025 13:48 Ответить
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25.07.2025 13:43 Ответить
невже куйло буде зустрічатися із "зепоцріотом".для підписання якоїсь куйні. рахуючи його нелигітимним презом України.і все.що підписане. не буде мати ніякої иіжнародно- правової юридичної сили???
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25.07.2025 13:51 Ответить
Ніяких протилежних підходів у куйла і Невтікача немає, їм обом вигідна ця війна як найдовше...
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25.07.2025 13:56 Ответить
Какие **** раунды крисиное тело, или ***** решило дотягивать до 12 раундов откусывая Украину до окончании 50 дневного срока форы рыжего Трампа.
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25.07.2025 14:02 Ответить
 
 