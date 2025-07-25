Зустріч лідерів України та РФ має поставити крапку у врегулюванні. Зробити це за 30 днів не можна, - Пєсков. ВIДЕО
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Зеленського складно організувати протягмо 30 днів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі російським пропагандистам.
"Зустріч на вищому рівні може та повинна поставити крапку у врегулюванні та зафіксувати ті домовленості, які варто напрацювати під час експертної роботи. Робити навпаки - неможливо. Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів? Очевидно, що навряд", - речник Путіна.
За словами Пєскова, наразі підходи РФ та України - діаметрально протилежні.
Топ коментарі
+3 George Highbaud
показати весь коментар25.07.2025 13:05 Відповісти Посилання
+3 Ан Мур
показати весь коментар25.07.2025 13:18 Відповісти Посилання
+2 Ан Мур
показати весь коментар25.07.2025 13:16 Відповісти Посилання
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Думається, десь з січня цього року. Ну і до квітня 2022-го теж таке періодично було.
Речення було всі рази майже однаковим: "Остаточне врегулювання війни" (зверніть увагу: не виведення кацаповійськ з України, а саме "врегулювання") "відбудеться при особистій зустрічі лідерів".
Потужний день у русні починається з вибуху газу та повного знищення підʼїзду.