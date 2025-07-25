Зустріч лідерів України та РФ має поставити крапку у врегулюванні. Зробити це за 30 днів не можна, - Пєсков. ВIДЕО

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Зеленського складно організувати протягмо 30 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі російським пропагандистам.

"Зустріч на вищому рівні може та повинна поставити крапку у врегулюванні та зафіксувати ті домовленості, які варто напрацювати під час експертної роботи. Робити навпаки - неможливо. Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів? Очевидно, що навряд", - речник Путіна.

За словами Пєскова, наразі підходи РФ та України - діаметрально протилежні.

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