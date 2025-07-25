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Новини Відео переговори з РФ Зустріч Зеленського та Путіна
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Зустріч лідерів України та РФ має поставити крапку у врегулюванні. Зробити це за 30 днів не можна, - Пєсков. ВIДЕО

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Зеленського складно організувати протягмо 30 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі російським пропагандистам.

"Зустріч на вищому рівні може та повинна поставити крапку у врегулюванні та зафіксувати ті домовленості, які варто напрацювати під час експертної роботи. Робити навпаки - неможливо. Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів? Очевидно, що навряд", - речник Путіна.

За словами Пєскова, наразі підходи РФ та України - діаметрально протилежні.

Читайте: На переговорах у Стамбулі почали звучати сигнали щодо можливої зустрічі лідерів, - Зеленський

Автор: 

Пєсков Дмитро (1727) путін володимир (24334) росія (66849) переговори з Росією (1340)


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Топ коментарі
+3
Цікаво, з якого моменту Зеленський почав називати кремлівського п!дараса "лідєром"?

Думається, десь з січня цього року. Ну і до квітня 2022-го теж таке періодично було.
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25.07.2025 13:05 Відповісти
+3
перекладаю з касапської на людську: касапи розраховують дотиснути ЕрЗе до капітуляції, але дають собі звіт в тому, що зробити це за 30 днів - їм не до снаги.
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25.07.2025 13:18 Відповісти
+2
сахарок? рязанський?
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25.07.2025 13:16 Відповісти
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Ти такий мудак у татка чи у мамку?
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25.07.2025 13:01 Відповісти
Цікаво, з якого моменту Зеленський почав називати кремлівського п!дараса "лідєром"?

Думається, десь з січня цього року. Ну і до квітня 2022-го теж таке періодично було.
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25.07.2025 13:05 Відповісти
А коли він його так називав?
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25.07.2025 13:37 Відповісти
Разів шість за минулі два місяці. Переважно, у інтерв'ю "західним" ЗМІ.

Речення було всі рази майже однаковим: "Остаточне врегулювання війни" (зверніть увагу: не виведення кацаповійськ з України, а саме "врегулювання") "відбудеться при особистій зустрічі лідерів".
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25.07.2025 14:45 Відповісти
цензор , опять старая новость
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25.07.2025 13:05 Відповісти
https://t.me/voynareal/119025 🤩Оце жахнуло! Момент потужного вибуху в Саратові
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25.07.2025 13:07 Відповісти
🔥В Саратові вибухнула 10-поверхівка. Як мінімум десятеро русаків знаходиться під завалами, 3 - «200-ті»

Потужний день у русні починається з вибуху газу та повного знищення підʼїзду.
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25.07.2025 13:08 Відповісти
сахарок? рязанський?
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25.07.2025 13:16 Відповісти
Мабуть фсб занудьгувало, старий варіант випробують, цікаво, кому приготуватися кадиркіну, чи вже інший кандидат є
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25.07.2025 13:40 Відповісти
нет,уже по кацап тв сказали что газ, "сахарок" на верхние этажи не комильфо,так что нефиг искать черную кошку в темной комнате_)
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25.07.2025 14:37 Відповісти
То не українці роблять, а вони самі. Радіти цьому - верх ***********. В них така хєрня чи не кожен день. Та і в Україні буває
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25.07.2025 13:16 Відповісти
Окупантів геть! До повернення всіх окупованих територій і виплати репарацій ніякого миру з русо-нацистами бути не може навіть теоретично.
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25.07.2025 13:09 Відповісти
Теоретично- потужно, реалістично-неможливо.
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25.07.2025 13:49 Відповісти
тягнуть резину-їм це вигідно
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25.07.2025 13:16 Відповісти
перекладаю з касапської на людську: касапи розраховують дотиснути ЕрЗе до капітуляції, але дають собі звіт в тому, що зробити це за 30 днів - їм не до снаги.
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25.07.2025 13:18 Відповісти
Кордони 1991 року, виплати всіх репарацій за руйнування ,поранення,вбивства,повернення всіх полонених,і дітей вивезених з України.Якщо коротко вон з хати!
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25.07.2025 13:22 Відповісти
Вперед, у наступ?
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25.07.2025 13:37 Відповісти
Нах його кожен день цитують - кацапи зараз на мир не підуть
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25.07.2025 13:24 Відповісти
На мир не піде ху....ло, він доживає своє паскудне життя і війна для нього як забава. Йому пофіг скільки погибне людей як своїх, так і Українців, поки йде війна про нього говорять, його боятися, заради цього ху...ло і живе, хай в бункере і на валізі
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25.07.2025 13:48 Відповісти
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25.07.2025 13:43 Відповісти
невже куйло буде зустрічатися із "зепоцріотом".для підписання якоїсь куйні. рахуючи його нелигітимним презом України.і все.що підписане. не буде мати ніякої иіжнародно- правової юридичної сили???
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25.07.2025 13:51 Відповісти
Ніяких протилежних підходів у куйла і Невтікача немає, їм обом вигідна ця війна як найдовше...
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25.07.2025 13:56 Відповісти
Какие **** раунды крисиное тело, или ***** решило дотягивать до 12 раундов откусывая Украину до окончании 50 дневного срока форы рыжего Трампа.
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25.07.2025 14:02 Відповісти
 
 