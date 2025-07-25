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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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На переговорах у Стамбулі почали звучати сигнали щодо можливої зустрічі лідерів, - Зеленський

Володимир Зеленський

Між представниками України та Росії почали звучати сигнали щодо можливої зустрічі лідерів вперше за тривалий час.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що українцям потрібно закінчення війни, яке, на його думку, починається з зустрічі лідерів.

"По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі - зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми підіймаємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі", - пояснив він.

Зеленський зауважив, що, на його думку, багато вдалося добитись "деякими кроками на території Росії, деякими операціями".

"Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це", - додав президент.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що йому "важко уявити" зустріч диктатора Володимира Путіна та Володимира Зеленського до кінця серпня через серйозні розбіжності між сторонами.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24851) путін володимир (24334)


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Топ коментарі
+4
Генератор випадкових слів...
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25.07.2025 10:52 Відповісти
+3
Це шлепер генератор випадкових слiв. Цей на порядок вище, бiльш глобальний - генератор випадкових речень.
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25.07.2025 10:58 Відповісти
+1
Обидва "лідери" нелегітимні...
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25.07.2025 10:52 Відповісти
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Генератор випадкових слів...
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25.07.2025 10:52 Відповісти
Це шлепер генератор випадкових слiв. Цей на порядок вище, бiльш глобальний - генератор випадкових речень.
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25.07.2025 10:58 Відповісти
Обидва "лідери" нелегітимні...
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25.07.2025 10:52 Відповісти
Увесь світ побачив твої рейтинги та підтримку!
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25.07.2025 11:03 Відповісти
Лидер ***…
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25.07.2025 10:52 Відповісти
Ну давай ще - Нормандський формат 2.0, "гірше не буде"
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25.07.2025 10:52 Відповісти
Це шо, на умовах дохлого пинi зустрiчатись?
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25.07.2025 10:56 Відповісти
що нам дотого??у нас кожен день може бути останнім а ви тварі в ігри граєте
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25.07.2025 11:01 Відповісти
"...зустрічі на рівні лідерів..." Ти точно не помилився? Перша літера - "л", а не - "П"?
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25.07.2025 11:01 Відповісти
Їдь вже до Ростова - там тобі сподобається! І по сцене біля роялю поскачеш, і в очі подивишся.
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25.07.2025 11:01 Відповісти
Ну и что ***** скажет зе ? Тоже что и всегда - 8 леи бимбилм бимбасс, ущемляют узкоязычных и прочее .... И что ему ответит зеля ?

навіть не знаю навіщо зустрічатися з *****м ?
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25.07.2025 11:04 Відповісти
Ой лідери ,проросійський клоун і кривавий терорист маняк убивця це лідери ? знову чергову маячню несе, не збираєтся світовий терорист припиняти війну ,його може зупинити тільки ЗСУ і крах російської економіки.
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25.07.2025 11:04 Відповісти
***** і чорт
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25.07.2025 11:06 Відповісти
Народ, вам не здається, що в нього вже повністю дах поїхав? Закон про НАБУ тому доказ. Воно вже абсолютно не відлупляє реальність і вважає себе сцарем.
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25.07.2025 11:07 Відповісти
Як же він про цю зустріч мріє
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25.07.2025 11:08 Відповісти
Хто бібікав?
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25.07.2025 11:10 Відповісти
"зелений генератор" брехливих сигналів з 2019 року
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25.07.2025 11:15 Відповісти
 
 