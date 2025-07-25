На переговорах у Стамбулі почали звучати сигнали щодо можливої зустрічі лідерів, - Зеленський

Між представниками України та Росії почали звучати сигнали щодо можливої зустрічі лідерів вперше за тривалий час.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що українцям потрібно закінчення війни, яке, на його думку, починається з зустрічі лідерів.

"По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі - зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми підіймаємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі", - пояснив він.

Зеленський зауважив, що, на його думку, багато вдалося добитись "деякими кроками на території Росії, деякими операціями".

"Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це", - додав президент.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що йому "важко уявити" зустріч диктатора Володимира Путіна та Володимира Зеленського до кінця серпня через серйозні розбіжності між сторонами.

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