На переговорах в Стамбуле начали звучать сигналы о возможной встрече лидеров, - Зеленский

Между представителями Украины и России начали звучать сигналы о возможной встрече лидеров впервые за долгое время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что украинцам нужно окончание войны, которое, по его мнению, начинается со встречи лидеров.

"По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи - встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", - пояснил он.

Зеленский отметил, что, по его мнению, много удалось добиться "некоторыми шагами на территории России, некоторыми операциями".

"Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", - добавил президент.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ему "трудно представить" встречу диктатора Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа из-за серьезных разногласий между сторонами.

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