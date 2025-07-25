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Новости Встреча Зеленского и Путина
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На переговорах в Стамбуле начали звучать сигналы о возможной встрече лидеров, - Зеленский

Владимир Зеленский

Между представителями Украины и России начали звучать сигналы о возможной встрече лидеров впервые за долгое время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что украинцам нужно окончание войны, которое, по его мнению, начинается со встречи лидеров.

"По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи - встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", - пояснил он.

Зеленский отметил, что, по его мнению, много удалось добиться "некоторыми шагами на территории России, некоторыми операциями".

"Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", - добавил президент.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ему "трудно представить" встречу диктатора Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа из-за серьезных разногласий между сторонами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов встретиться с Путиным в любой момент, - Тихий

Автор: 

Зеленский Владимир (21334) путин владимир (31748)


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Топ комментарии
+7
Генератор випадкових слів...
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25.07.2025 10:52 Ответить
+6
Лидер ***…
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25.07.2025 10:52 Ответить
+3
Це шлепер генератор випадкових слiв. Цей на порядок вище, бiльш глобальний - генератор випадкових речень.
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25.07.2025 10:58 Ответить
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Генератор випадкових слів...
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25.07.2025 10:52 Ответить
Це шлепер генератор випадкових слiв. Цей на порядок вище, бiльш глобальний - генератор випадкових речень.
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25.07.2025 10:58 Ответить
Обидва "лідери" нелегітимні...
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25.07.2025 10:52 Ответить
Увесь світ побачив твої рейтинги та підтримку!
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25.07.2025 11:03 Ответить
Лидер ***…
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25.07.2025 10:52 Ответить
Ну давай ще - Нормандський формат 2.0, "гірше не буде"
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25.07.2025 10:52 Ответить
Це шо, на умовах дохлого пинi зустрiчатись?
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25.07.2025 10:56 Ответить
що нам дотого??у нас кожен день може бути останнім а ви тварі в ігри граєте
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25.07.2025 11:01 Ответить
"...зустрічі на рівні лідерів..." Ти точно не помилився? Перша літера - "л", а не - "П"?
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25.07.2025 11:01 Ответить
Їдь вже до Ростова - там тобі сподобається! І по сцене біля роялю поскачеш, і в очі подивишся.
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25.07.2025 11:01 Ответить
Ну и что ***** скажет зе ? Тоже что и всегда - 8 леи бимбилм бимбасс, ущемляют узкоязычных и прочее .... И что ему ответит зеля ?

навіть не знаю навіщо зустрічатися з *****м ?
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25.07.2025 11:04 Ответить
Ой лідери ,проросійський клоун і кривавий терорист маняк убивця це лідери ? знову чергову маячню несе, не збираєтся світовий терорист припиняти війну ,його може зупинити тільки ЗСУ і крах російської економіки.
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25.07.2025 11:04 Ответить
***** і чорт
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25.07.2025 11:06 Ответить
Народ, вам не здається, що в нього вже повністю дах поїхав? Закон про НАБУ тому доказ. Воно вже абсолютно не відлупляє реальність і вважає себе сцарем.
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25.07.2025 11:07 Ответить
Як же він про цю зустріч мріє
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25.07.2025 11:08 Ответить
з інтерв'ю ''Мої дві години з володимиром зеленським''-------------- зі слів Володимира, саме Порошенко, запропонувавши йому торік приєднатися до його команди, посприяв тому, що в нього виникла ідея піти в політику.---------------у нього є мета------'' Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''
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25.07.2025 12:28 Ответить
Хто бібікав?
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25.07.2025 11:10 Ответить
"зелений генератор" брехливих сигналів з 2019 року
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25.07.2025 11:15 Ответить
А ти якого діла маєш до лідора тут є лише нелох, боневтік, потужний .
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25.07.2025 11:32 Ответить
 
 