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Новини Заяви Трампа
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Кремль взяв до уваги ультиматум Трампа Путіну, - Пєсков

Кремль відреагував на ультиматум Трампа Що відомо

У Кремлі взяли до уваги вчорашню заяву президента Дональда Трампа щодо термінів на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни.

Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Москва, як і раніше, зберігає відданість мирному процесу для врегулювання конфлікту та для забезпечення своїх інтересів", - зазначив він.

Також Пєсков прокоментував можливість зустрічі російського диктатора та Трампа. 

За його словами, питання як не стояло в предметному плані на порядку денному, так і не стоїть

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

Дивіться: Зустріч лідерів України та РФ має поставити крапку у врегулюванні. Зробити це за 30 днів не можна, - Пєсков. ВIДЕО

Автор: 

Пєсков Дмитро (1728) росія (66902) Трамп Дональд (6553)


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Топ коментарі
+6
Угу. Вернём обязательно. Япония ж Курилы вернула, а Финляндия - Карелию, а Грузия - Абхазию и пр. А мы чем хуже?
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29.07.2025 13:46 Відповісти
+5
"Імєлі в віду", короч, трампушу. І навіть не ху-йло а якийсь клєрк...
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29.07.2025 13:10 Відповісти
+5
❗️Кремлю начхати на ультиматуми Трампа. Рф не збирається зупиняти війну, - з подібною заявою вийшов пєсков
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29.07.2025 13:12 Відповісти
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29.07.2025 13:06 Відповісти
Міша,тьотя Пєся сказала шо на вашу свадьбу будєт облава.Шо пєрєдать тьотє Пєсє?
Скажі шо Мішя знаєт про облаву.
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29.07.2025 13:07 Відповісти
"Імєлі в віду", короч, трампушу. І навіть не ху-йло а якийсь клєрк...
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29.07.2025 13:10 Відповісти
Трамп цього пістабола по плечу хлопав, майже друзі були. З лаптями так не можна. Вони розуміють лише підсрачник після удару у ніс.
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29.07.2025 13:23 Відповісти
Знову козу починають водити.
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29.07.2025 13:11 Відповісти
❗️Кремлю начхати на ультиматуми Трампа. Рф не збирається зупиняти війну, - з подібною заявою вийшов пєсков
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29.07.2025 13:12 Відповісти
Та кремль то взяв, а шо путін? З чемоданчика так і не злазе?
Уже пора крім жопою, щось і ротом сказати)
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29.07.2025 13:13 Відповісти
Так у відпусці ж він. На Алтає, здається.
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29.07.2025 14:43 Відповісти
Здохни нациська брехлива паскуда разом з своїм господарем терористом путіном.
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29.07.2025 13:13 Відповісти
Нічого в них не міняється - кацапи стоять на своїх інтересах
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29.07.2025 13:14 Відповісти
Інтерес кацапів - воювати до останнього москаля...
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29.07.2025 13:38 Відповісти
Пуйло каже трампу:»Дай час хай-но Покровськ візьму, будем літій ділить»трамп йому:»Єс, офкорс! Скіки днів?»- 50. Через пару днів Пуйло:»Дружіщє, я справляюсь швидше, можеш і 10. Трамп:» щоб навєрняк- 10- 12. А там скажеш, що сагласєн на то шо я скажу»
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29.07.2025 13:16 Відповісти
Взяв до уваги що 12 діб треба бомбардувать мирні міста України чим тільки можно !😱😭
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29.07.2025 13:17 Відповісти
***** вигадає якусь новеньку замануху і Трамп клюне. Він завжди клював і продовжить це робити й надалі.
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29.07.2025 13:20 Відповісти
"Москва, як і раніше, зберігає відданість мирному процесу..."

Ему ссы в глаза, а письков - то божья роса!
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29.07.2025 13:22 Відповісти
та вже весь світ розуміє ,шо проти кремля ,трамп пас... відео обісцяного ліжка і не тільки , змушує казати трампа те шо хоче москва...такий сором ...всесвітьній
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29.07.2025 13:25 Відповісти
Европе и Америке хочется потушить пожар любой ценой. Но платить эту цену будут. конечно, же не они. Им похер, сколько земли у нас откусят - лишь бы всё утихло. И как только начнутся хоть сколько-нибудь серьёзные переговоры. вся эта европейская компания вместе с Трампом будут душить Украину на уступки под хоровое блеяние "повернемо дипломатичним шляхом". Единственное решение - избыточное снабжение Украины всем необходимым оружием, но в эту сторону, как мы видим, никто, особо, не напрягается.
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29.07.2025 13:36 Відповісти
Скільки б не "відкусили" землі - все доведеться повертати по закінченню тимчасової окупації.
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29.07.2025 13:41 Відповісти
Угу. Вернём обязательно. Япония ж Курилы вернула, а Финляндия - Карелию, а Грузия - Абхазию и пр. А мы чем хуже?
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29.07.2025 13:46 Відповісти
Це така ситуація, коли все відбудеться одночасно.
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29.07.2025 14:30 Відповісти
Чому Заходу не боятися ядерної війни? Вони ж не українці, які обрали "пєрєстать стрілять" і не вірили у можливість повномасштабного вторгнення.
Навіть американці бояться настільки, що обрали президентом Трампа, який постійно казав, що світ на порозі ядерної війни і тому потрібні перемовини.

А після численних відео, як чоловіки бігають і відбиваються від мобілізації, українці не мають права дорікати, що хтось інший боїться ядерної війни, коли вони самі бояться звичайної.
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29.07.2025 14:02 Відповісти
Що путлер вже взяв до уваги ультиматум Трампа,а вчора сміявся з нього.А що ж так ???
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29.07.2025 13:44 Відповісти
Ультиматум від трампона....Дід про нього забув раніше,ніж вимовив це слово.А поки він його вимовляв-х@йло йому по губам водило перед усіма американськими виборцями,показуючи якою великою стала Америка.
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29.07.2025 13:55 Відповісти
Переклад на кацапський язик - Імєлі ми ваші ультіматуми..
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29.07.2025 14:03 Відповісти
 
 