Кремль взяв до уваги ультиматум Трампа Путіну, - Пєсков
У Кремлі взяли до уваги вчорашню заяву президента Дональда Трампа щодо термінів на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни.
Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Москва, як і раніше, зберігає відданість мирному процесу для врегулювання конфлікту та для забезпечення своїх інтересів", - зазначив він.
Також Пєсков прокоментував можливість зустрічі російського диктатора та Трампа.
За його словами, питання як не стояло в предметному плані на порядку денному, так і не стоїть
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.
Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.
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Скажі шо Мішя знаєт про облаву.
Уже пора крім жопою, щось і ротом сказати)
Ему ссы в глаза, а письков - то божья роса!
Навіть американці бояться настільки, що обрали президентом Трампа, який постійно казав, що світ на порозі ядерної війни і тому потрібні перемовини.
А після численних відео, як чоловіки бігають і відбиваються від мобілізації, українці не мають права дорікати, що хтось інший боїться ядерної війни, коли вони самі бояться звичайної.