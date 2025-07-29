Кремль взяв до уваги ультиматум Трампа Путіну, - Пєсков

У Кремлі взяли до уваги вчорашню заяву президента Дональда Трампа щодо термінів на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни.

Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Москва, як і раніше, зберігає відданість мирному процесу для врегулювання конфлікту та для забезпечення своїх інтересів", - зазначив він.

Також Пєсков прокоментував можливість зустрічі російського диктатора та Трампа.

За його словами, питання як не стояло в предметному плані на порядку денному, так і не стоїть

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зменшити 50-денний термін, який дав диктатору РФ Володимиру Путіну на досягнення домовленостей з Україною для врегулювання війни, бо "дуже розчарований" ним.

Згодом Трамп скоротив цей термін до 10-12 днів.

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